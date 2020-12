- Annons -

Det är både mysigt och ganska utmattande att förbereda hemmet inför julen och julpynta. Vad behöver göras och när ska du göra det? När det kommer till julstädning och julpynt det alltid bra att ha en ordentlig plan för att hinna med allt innan dopparedan. Här ger vi tips på hur du kan planera december.

Julstädning är en storstädning av hela hemmet innan allt julpynt hängs upp och ställs fram. Traditionellt sett utförs städningen innan julhelgen och den brukar innefatta allt från dammsugning till dammtorkning och skurande av golv men även torkning av skåp samt byte av gardiner, dukar och kuddöverdrag. Kortfattat, en hel del. När städningen väl är gjord och julpyntningen kan börja, då börjar många känna julstämning. Se till att göra saker i god tid så att julen inte blir ett stressmoment.

Planera december

Det är viktigt att julen inte bli en stressad högtid, och det kan bli alldeles fantastiskt om du bara planerar och gör allt i god tid. Oavsett om du vill baka och laga god mat eller mestadels pynta och dekorera ditt hem krävs det planering för att hinna med allt innan hela tjocka släkten anländer.

Ha allt i en adventskalender

Med en adventskalender i pappersformat har du en god grund för en ordnad planering, dag för dag innan julhelgen. Här kan du bestämma vad du ska få gjort veckovis, när du ska julhandla, när ljusstakar, julstjärnor och juldukarna ska fram. Inte minst kan du bestämma datum för den stora julstädningen. Glöm inte att boka in en dag eller en hel helg för julbaket om du vill ha hemmagjorda pepparkakor och lussekatter.

Första advent

Under den första veckan i december ska traditionellt sett adventsljusstakarna upp tillsammans med julstjärnor i fönstren. Nu är tiden inne för att göra en ordentlig inventering av julsakerna för att se vad som saknar och vad du vill införskaffa till julen. En hel del stearinljus och värmeljus brukar gå åt, så se till att köpa hem det för att uppnå rätt stämning.

Börja skriva och skicka julkort till nära och kära. Skriv en lista på alla som ska ha ett julkort och införskaffa sedan det rätta antalet kort och frimärken så är du redo att skicka ut.

Andra advent

Andra veckan i december är det dags för storhandlingen. Planera in en dag där du kan inhandla all mat som går att frysa in inför julhelgen. Nu är det även dags att ta tag i den stora julstädningen innan tomtepyntet kommer upp. Med en storstädning redan nu behöver du inte tänka på detta alldeles innan jul, det brukar finnas annat att göra då. När du julstädar kan det vara skönt att hinna med följande:

Dammsuga och dammtorka.

Skura golv och torka ut alla skåp.

Tvätta kuddöverdrag och plädar.

Städa undan onödiga skor, klädesplagg och prylar i hemmet.

Få bort årets ingrodda smuts på alla ytor.

Byta ut gardiner, dukar och annan textil.

Under andra advent kan du med fördel även inhandla alla julklappar så att detta är klart. Sista veckan kan det nämligen vara skönt att ha tid över till matlagning och bakning. Glöm inte att köpa hem julpapper till julklapparna samt etiketter, presentsnöre och tejp. Behöver granen nya dekorationer i år? Det skadar inte att fixa även detta innan sista veckan. Den andra advent ska det mesta julpyntet vara på plats.

Tredje advent

Sista veckan innan jul är det dags att tillaga Janssons frestelse och lägga i frysen. Stek köttbullarna och frys även ner dessa. Glöm inte kryddpeppar för att verkligen få köttbullarna att smaka jul. Nu är det hög tid att baka bröd, kakor och julgodis om detta är något du vill göra själv. Julbaket blir roligare om än stökigare med familj och vänner, dessutom kan det bli till en julklapp för någon speciell.

Denna vecka kan julblommor köpas att dekorera och pynta hemmet med. Köp granen och klä den med julpynt. Har du inte hunnit skicka dina julkort ännu är det dags nu, skickar du innan den 20e december brukar de hinna fram innan julafton. Glöm inte att grava laxen, griljera skinkan och ta en sista titt på julklapparna för att se så att allt är i sin ordning.

En riktig god jul

Glöm inte att njuta av julen när den väl inträffar. Mys med nära och kära, ät en god skinksmörgås och sätt dig tillrätta i ditt storstädade, julpyntade hem. Dra ner på kraven och umgås med de personer som du tycker mest om. Ett vackert dukat bord, vällagad mat och glimmande ljus i fönstren är egentligen det enda som behövs för en riktigt god jul. Och glöm inte bort, det går att köpa vissa saker färdigt och ta hjälp av andra, du ska inte behöva göra allt själv. Dessutom blir det roligare att julfixa tillsammans!