Börja med att såga till formdel (B) enligt måttskissen till höger. Fortsätt sedan med de övriga delarna. Kapa till formdelarna (C), (D), (H), 2st (E), 2st (F) och 2 st (G) av 15 mm ­formplywood, enligt sprängskissen.

Fäst den stavlimmade ekskivan (A) med silikon på (C). Om du vill ­centrera ­ekskivan, tänk då på att formdelen (B) tar 15 mm i anspråk i nederkanten på (C) när formen har skruvats ihop. Torka bort allt överflöd av silikon som ­eventuellt tränger fram när (A) och (C) pressas samman.

Borra 6 st Ø 13 mm hål i (D). Börja montera formen genom att skruva ihop innerformdelen. Skruva ihop F) med trekantslisterna (H) och ­därefter mot (D) enligt skiss till höger. Förborra trekantslisterna med 3 mm borr för att undvika att träet spricker. Sätt ­skruvarna med cc 50 mm.

Fäst innerformdelen mot formdel (B). Sätt skruvarna med cc 50 mm. Skruva sedan fast ytterformdelarna (E) i (B). Se till att formen är ren invändigt innan ytterformdelen (C) skruvas fast i (B) och (E).

Rista hjälplinjer för skruvning av ­formgavel (G) mot innerformdelen, se streckade linjer på (G) i skiss 2. Avsluta ­formbygget genom att skruva fast (G) i inner- och ytterformdelen så att formen nu är helt tätslutande och kan ställas med bordsytan nedåt och benen uppåt inför gjutningsarbetet, se skiss 2.