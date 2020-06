- Annons -

3 projekt som håller i evighet

Semestertid och inställda resor. Då är vi många som blir pysselsugna och hinner plocka fram skaparlusten. Vi bad GDS-proffset Anna Örnberg om inspiration till några enkla hemmaprojekt i sten.

Att göra något eget i sten kan vid första tanken kännas lite krångligt och svårjobbat. Men samtidigt lockande. Sten i de flesta varianter är vackert och ger karaktär åt både hus och trädgård. Har du den gratis i marken i form av naturliga bumlingar eller sparade högar från tidigare projekt så grattis, annars finns det ganska enkla vägar att få fatt i den sort man önskar. Anna Örnberg, just nu aktuell med boken Kreativ i trädgården (Semic), gillar speciellt att jobba med natursten, men samtidigt är det huset, det geografiska läget och stilen på trädgården som bör styra valet av sten. – Har du en modern, arkitektritad villa i stram miljö så kan betong vara det allra snyggaste alternativet, medan ett äldre hus matchas bättre med natursten. Jag tycker också det är bra om man gräver där man står, så att säga. I Bohuslän är graniten nära till hands, i Skåne finns traditionen med kullersten, Småland har gråstenen och i Blekingeträdgårdar syns ofta den svarta diabasen från traktens gamla stenbrott, säger hon.

Hur hittar man sten för en mindre semesterpeng?

– Blocket är bra för den som vill fynda. Det finns alltid någon som ska bryta upp en uteplats eller ändra i sin trädgård. Då kan man få köpa billigt. Du kan också ta kontakt med lokala markanläggningsföretag och fråga efter en specifik stensort, till exempel kullerstenar. Har du tur har de sparade lager och du får fylla ett släp. Gillar du äldre tegel så bör man tänka på att vanligt tegel inte kan ligga i marken. Det drar åt sig fukt och fryser sönder under vintern. För markprojekt finns speciellt marktegel.

Projekt 1:

Cool piedestal! -eller utebord för sommardrinken

Här krävs en stor och flat natursten och det kanske inte alla har liggande hur som helst på gräsmattan. – Men de flesta trädgårdar gömmer faktiskt en hel del sten. Det brukar märkas när man dränerar huset eller gräver för andra projekt, som växthus eller pool, kommenterar Anna.

Bli en stensamlare, alltså. Håll ögonen öppna, ta vara på de riktigt fina stenarna som dyker upp, man vet ju aldrig när kreativiteten slår till. Fina flata stenar kan även bli trappsteg eller trampstenar att lägga i rabatten.

Piedestalen på bilden är ganska hög och skulle kunna vara ett ”bord” att hänga vid, men piedestaler i trädgården är också ett sätt att skapa höjd. En kruka på marken märks inte alls lika mycket som en kruka upplyft och placerad högt. Det blir ett effektfullt blickfång helt enkelt. Benet kan förstås göras i olika höjder, så att det passar precis där du vill ha det. För att piedestalen ska bli stabil bör stenen stiftas med ett armeringsjärn och konstruktionslim.

– Du måste använda en slagborr när du borrar i sten, hyr en om du inte har eller låna, säger Anna. Foten på bilden är gjord av fyra brädor som gjutits fast i marken och oljelaserats svarta.

Instruktioner:

Material:

• Armeringsjärn 10-12 mm i diameter – en längd om ca 140 cm och 3 längder om 60 cm.

• Frostsäker betong

• Flat sten

• Konstruktionslim, extra starkt, avsett för utomhusbruk

• Impregneringsolja

• Oljelasyr/fasadfärg

1. Börja med att gräva ett 30-40 cm djupt hål i marken. Gjut fast det långa armeringsjärnet i betongen, centrerat där du vill ha din piedestal. Stick ner de kortare bitarna armeringsjärn tätt intill det långa, som förstärkning.

2. Benet till piedestalen är gjord av fyra brädor, 95 cm långa, 4 st 45 x 120 mm. De skruvas ihop till ett fyrkantigt ”rör” med yttermåtten 165 x 165 mm.

3. Mätta träets kortsidor med impregneringsolja och lasera virket i önskad färg. Trä benet över armeringsjärnet och fyll det med betong.

4. För att ligga stadigt kvar på benet bör stenen fästas med hjälp av det långa armeringsjärnet som sticker upp ovanför det fastgjutna benet. Borra ett hål i stenens undersida, 12 mm i diameter och ett par cm djupt. Hålet borras med slagborrmaskin och ett borr avsett för sten.

5. Kontrollera att armeringsjärnet inte sticker upp mer ur det fastgjutna piedestalbenet, än hålet i stenen är djupt. Limma på plats.

Projekt 2:

Gjut en stentrappa!

Plockade ”skräpstenar” från trädgården eller inköpta från något lokalt markbolag kan göra betongtrappan till en mer personlig och charmig stentrappa. Visst – det är fortfarande betong, men det visuella intrycket säger ”sten”. En stendekorerad betongtrappa gör sig fint i gammaldags, romantiska trädgårdar. Den oregelbundna naturstenen mjukar upp uttrycket, så att det känns mindre kantigt. På bildens trappa har också sidorna satts med stenar som dekoration. Blanda då betongen så att den är lite tjockare och kan användas som murbruk. Det är lite pilligt, men resultatet blir fantastiskt.

Känns det som ett krångligt projekt att gjuta betongtrappa själv? Ett annat alternativ är att lägga kullerstenstrappa. Det kan faktiskt vara bättre om du har en lång och låg slänt där trappan ska vara, så att vart steg inte är så högt men kanske väldigt djupt. Marken prepareras som vid gjutningen, men skillnaden är att du lägger en främre kant på vart steg med stor betongsten/mursten ca 140 × 190 mm och 39 cm lång. Sedan kan du lägga kullersten i sättsand innanför stegets framkant. Stenarna bankas på plats ner i sanden med hjälp av plastklubba med blytyngder, så att du får en plan stegyta. Fyll på med sätt-sand eller stenmjöl mellan stenarna och borsta/vattna ner så att det låser stenen.

Instruktioner:

Material:

• Makadam

• Sättsand

• Markduk

• Armeringsjärn 10-12 mm i diameter

• Frostsäker betong

• Naturstenar

• Plywood, 25 mm tjock och brädlappar/reglar för att stärka gjutformens hörn.

• Skruv, 55 mm

1. Bygg trappan nerifrån och upp och gjut ett steg i taget. Snickra en gjutram som en stor låda utan botten, så stor som du vill ha ditt trappsteg och 15-17 cm hög, eller kanske så lite som 12 cm hög om du bara har en liten höjdskillnad som du vill bygga trappa i. Använd minst 25 mm tjock plywood och förstärk alla hörn med reglar/överblivna brädor. Fint ”släpp” på formen får du, om insidan målas ett par strykningar med en klarlack.

2. Arbeta med ett trappsteg i taget, eftersom det inte går att padda marken plan i trappsteg, innan det faktiskt finns ett steg som håller emot markmassorna när du paddar.

3. Marken där trappsteget ska gjutas grävs ur till tjälfritt djup, 30-40 cm och lite större till ytan än själva trappstegets storlek. Fyll med makadam och paddas hårt. Lägg en markduk över makadamen och lägg på ca 10 cm sättsand. Markduken hindrar sättsanden från att rinna ner i den större makadamen. Padda och försäkra dig om att ytan är jämn och i våg, innan du placerar ut gjutramen. Slå ner en eller två reglar i marken på var sida om gjutformen och fäst med en skruv i gjutformen, så att den ligger still och hålls ner mot markytan under gjutning.

4. Trappsteget säkras och hålls på plats med armeringsjärn, 10-12 mm i diameter. Spetsa ändarna på 2-4 längder armeringsjärn, ca 50 cm långa, så att de kan slås ner genom sand-markduk och makadam.

5. Stenarna du ska dekorera betongen bör ha minst en ganska flat yta och är någorlunda jämnhöga stenar. Använd frostsäker betong. Börja med det som blir den synliga framkanten på steget och ”mura upp” stenar mot formens insida. Fyll sedan i steget med betong, förstärkt med en bit en bit armeringsnät eller kapade bitar av armeringsjärn. Fyll ända upp till ramens övre kant. Låt bruket sätta sig en aning, innan du stoppar ner stenarna i betongen, så att du får dem jämna med ramens övre kant. Stryk bort den betong som jäser över. Lägg plast över så att betongen inte härdar för snabbt. Medan betongen fortfarande är fuktig, kan du ”skura” av ytan med en grov pensel och vatten för att jämna av ytan och snygga till. Stenarna måste inte bli helt rena. Det tunna smutslagret av betong på stenarna, blir mest som damm och kan tvättas av när allt är färdigt.

6. När ett steg är härdat, prepareras och paddas marken bakom, för att formen sedan ska kunna läggas ut för nästa trappsteg. Placera gjutformen några centimeter omlott över föregående steg.

Projekt 3:

Finaste kanten – runt huset

Få växter trivs närmast husfasaden, där de inte nås av regnet. Inte ens gräset brukar gilla läget närmast huset, utan blir visset och gult i brist på fukt. Dessutom mår husgrunden bäst av att man inte har stora plant-eringar närmast huset som ska vattnas, inte heller vill man ha buskar med kraftiga rotsystem som letar sig in där de inte bör vara och gör skada, säger Anna. Satsa istället på en robust inramning med dekorativ stenkant. Har du dränering av huset på gång, är det ett snyggt sätt att slutföra projektet, men det finns inget som hindrar att du gör den vackra stenkanten ändå. Den måste förstås inte gå runt hela huset, det kan räcka med en sida – kanske den ut mot gatan? – Du behöver handstora stenar, de går ofta att hitta hos markanläggningsbolag som sorterar stenar efter form och storlek. Jag tycker det blir effektfullt att lägga in en udda sprängsten här och var, kantig och av en helt annan sort. För att rama in stenarna läggs med fördel en kant av marksten i betong, det blir fin kontrastverkan till de runda formerna innanför. Vill du ytterligare leka med kontrastverkan så satsa på en och annan växt som ger liv bland stenarna. Plantera dom i sådana fall i till exempel gamla murhinkar med hål i botten.

Instruktioner:

Hus av lite yngre årsmodell har inga tjocka jordlager närmast huset, eftersom man idag är mer noga med att preparera marken en bit utanför huset, så att marken är dränerad och stadigt packad. Har du gräsmatta ända intill huset, mår den förmodligen inte så bra i det tunna jordlagret. Gräv helt enkelt bort grässvålen och jorden, så du kommer ner till sten och grov makadam. Eller så har du ett hus av äldre årsmodell, som har dränerats om. Om det är helt nyligen gjort, så kan det vara bra att passa på att snygga till på ett mer fuktsäkert sätt än med anlagda rabatter.

En rak, plan kant av betongsten är inte bara en snygg kontrast. Det underlättar också för gräsklippning. Börja med att lägga den raka kanten, ca 50-60 cm ut från husgrunden.

Vill du ha planterade växter, kan du antingen placera ut rymliga baljor och krukor placerade ovan mark. Men du kan också har nersänkta planteringar på djupet. Använd rymliga murhinkar försedda med borrade hål i botten. Gräv ett hål stort nog att placera hinken i och fyll sedan med jord för att plantera. Då håller sig den fukthållande jorden på en kontrollerad yta och utgör ingen överhängande risk för att fuktskada husgrunden.

Fyll upp ytan med stenar i ungefär samma storlek, som en knytnäve eller två knytnävar. De går ofta att köpa för en rimlig peng hos markanläggningsbolag som ”harpar” stenar för att få sortera dem i olika storlekar. Det kan vara mycket effektfullt att placera ut några större stenar som dekoration.

Möt emot med jord på utsidan av kanten av betongsten och så i gräsmatta.

TIPSRUTA

-Våga vara udda

Anna Örnberg tycker om GDS- projekt där lusten och kreativiteten syns. Det viktiga är inte alltid att det blir rakt eller perfekt. Och ibland kan ojämnheter till och med lyfta intrycket.

– Denna charmiga rabattkant tycker jag är ett så bra exempel, här har trädgårdsägaren köpt olika partier av huggen granitsten och pusslat ihop till en vacker, asymmetrisk dekorkant som känns personlig och ger trädgårdshörnan en egen twist. Ta vad du kommer över för typ av sten, det kan bli hur läckert som helst.

TEXT KATARINA DANIELSSON FOTO ANNA ÖRNBERG och NÄMNDA LEVERANTÖRER