Sussie Eriksson – Mamma Mia vilken tjej!

Sussie Eriksson var bara tre år när hon gjorde sin scendebut och har sedan dess underhållit Sverige med alltifrån radioteater till musikal och blivit ett älskat och återkommande inslag i tv-rutan. I vår är hon dubbelt aktuell, som kökschefen Maggan på Nikos Taverna och som sig själv i SVT:s nya satsning Detektiverna.

Sussie Eriksson

Ålder: 61 år.

Familj: Sönerna Oskar och Ludvig

Gör: Skådespelare/artist/sångerska.

Aktuell: I Detektiverna på SVT och Mamma Mia! The party på Tyrol.

När vi pratar med Sussie har det precis varit nypremiär för Mamma Mia! The party, denna gång är de tillbaka i Stockholm där allting en gång började. För Sussie som fram till idag medverkat i över 800 föreställningar, var det ett kärt återseende.

– Jag har levt med Mamma Mia, till och från, sedan 2015, berättar Sussie, och det känns helt fantastiskt att få vara tillbaka. Inte bara i showen utan också på Tyrol där vi faktiskt startade. Extra fint är att det är så många originalmedlemmar som är med.

Sedan premiären 2016 har Nikos Taverna besökts av över 500 000 gäster, och föreställningen slagit svenskt rekord för flest antal spelade föreställningar. Över 1200 är avverkade fram till idag och nu är det alltså dags att öka på rekordet ytterligare. Sussie tycker det är en fantastisk förmån att få ha varit med ända sedan starten och är tacksam att folk fortfarande vill komma så här nio år efter att den ursprungligen hade premiär. Och än har hon inte tröttnat.

– Det är klart att man tröttnar ibland, det gör vi väl alla på vårt jobb, men det här är så speciellt. Vi är mitt i publiken och får omedelbar feedback kväll efter kväll, det ger energi som hjälper en otroligt mycket.

Tidig debut för Sussie Eriksson

Sin scendebut gjorde Sussie redan som 3 åring. Mamma och pappa drev Ludvikarevyn och Sussie fick tidigt följa med upp på scen. Från sex års ålder blev hon en återkommande medverkande i radioteaterns pjäser och syntes faktiskt också tillsammans med Birgitta Andersson i det otroligt populära barnprogrammet Från A till Ö. Men det var nog ändå i rollen som Cilla i c/o Segemyhr hon fick sitt stora genomslag och trots att det nu är över 25 år sedan serien hade premiär får hon kommentarer om den än idag.

– Det är otroligt, skrattar Sussie, jag får höra det nästan varje kväll. Och visst var det ett bra program, men då upplevde jag det inte som något stort genombrott. Men jag förstår vilket genomslag det fick när det är många som förknippar mig med det så här långt efteråt.

I slutet av april hon alltså tillbaka i tv-rutan, denna gång som medverkande i SVT:s nya satsning Detektiverna där hon tillsammans med Anis Don Demina, Kristina ”Keyyo” Petrushina, Morgan Alling, Arantxa Alvarez, Nassim Al Fakir och Nisse Hallberg löser knasiga uppdrag. Inspelningarna skedde i höstas och Sussi berättar att det var en inspelning fylld av tokiga utmaningar.

– Jag och Nisse Hallberg fick bland annat i uppdrag att bygga en hinderbana så svår att Nassim al Fakir inte kunde ta sig igenom, han är ju otroligt fysisk så det var inte det lättaste, skrattar Sussie, men vi hade väldigt roligt.

Hon börjar entusiastiskt berätta om programmets olika utmaningar men tystnar strax och ursäktar skrattande att hon är så dålig på att förklara, men hon lovar i alla fall att programmet kommer att bli väldigt underhållande.

Och är det någonting Sussie brinner för så är det just underhållning. Hon verkar själv ha minst lika stor behållning av lekprogrammen som publiken men berättar att hon trots det är ganska restriktiv med vad hon tackar ja till.

– Jag älskar underhållning, utbrister Sussie exalterat, jag tycker det är så otroligt roligt och njuter verkligen av att höra en road publik. Och att leka i tv är jätteroligt, jag gillar att tävla och är oerhört barnslig, men jag kan ju inte hålla på att leka i all evighet – man kan ju inte leka sig igenom allt.

I sommar blir det lustfyllt på andra sätt för Sussie, då bär det av till Lövik för att spela bygdespel. 11 juli är det världspremiär för Tomas Ledins bygdespel Höga kusten där Sussie har sällskap på scen av såväl Morgan Alling som ett stort gäng lokala skådespelare och sångare.

– Bygdespelet är baserat på Tomas farmor och farfars liv. Han gjorde en jättefin platta med samma namn för några år sedan, så det blir den musiken och ett otroligt fint manus som skrivits till. Vi kommer att spela på en helt nybyggd friluftsteater, med stor orkester och en jättestor ensemble, det är en superfin historia så det ser jag verkligen fram emot.

Men först ska hon njuta av våren i Stockholm och bara koppla av.

– Just nu tycker jag det är väldigt skönt att kunna landa, nu vill jag bara få vara hemma, vänta in våren gå ut med vovven och hoppas att det ramlar in några roliga projekt framöver.

Till dess får vi stilla Sussie Eriksson-abstinensen med att se henne på tv eller boka biljetter för att se henne på scen. Både Lövik och grekiska tavernor sägs vara underbara på sommaren, så varför inte passa på att ta en tur?