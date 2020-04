Förläng din favoritsäsong med uterum från Vetri

Drömmer du om att kunna vara ute året om utan att frysa? Det går alldeles utmärkt med Vetri och Schücos vinterträdgårdar som ger dig anpassade skjutpartier för ett inglasat uterum året runt. Vetri erbjuder måttanpassade fasadpartier och kompletta uterum så att du kan förlänga säsongerna och vistas ute på vintern i din vinterträdgård.

Kontakta Vetri för att få din skräddarsydda glasveranda så snabbt som möjligt och boka ett hembesök för måttagning och rådgivning. Du kan även få allt monterat.

Kompletta uterum med Vetri

Vetri satsar på ett speciellt system för att bygga och glasa in din vinterträdgård eller glasveranda – Vetri har Schüco som samarbetspartner. Produkterna du får levererade och monterade håller därför genom alla säsonger och är i princip underhållsfria. En vinterträdgård eller inglasad veranda garanterar en hög kvalitet och långa utekvällar utan att frysa samtidigt som du har många vädringsmöjligheter, välj skjutbara glaspartier eller vikpartier.

Oavsett om du vill förlänga sommaren eller kunna tillbringa tid utomhus en lång bit in på hösten, har Vetri produkterna som passar. Välj mellan Vetri 24 och Vetri 36 Soft Isoler där båda måttanpassas och kommer i flera olika färger (vitt, svart, grått och naturlack), enligt dina önskemål.

● Vetri 24 – Med glaspartier i enkelglas och en något mindre robust design, kan du bygga in uterummet och sitta ute och njuta under sensommarkvällar men även tidiga höstdagar. Passar dig som främst vill ha ett uterum från vår och en lång bit in på sensommaren. Finns i flera färger för att passa till övriga huset och trädgården.

● Vetri 36 Soft Isoler – Med detta system har du tillgång till utesittande från tidig vår till sen höst. De isolerade och säkerhetsanpassade glaspartierna håller kylan borta och ger en jämn temperaturfördelning. De ställbara hjulen ger de tyngre luckorna en jämn och fin gång. Beställs i flera kulörer.

I priset du får av Vetri ingår samtliga moment från måttagning, rådgivning, leverans och montering. Det enda du behöver tänka på är hur du som bäst myser i ditt nya uterum.

Bygg stommen själv

Om du är händig eller vill sätta en personlig prägel på din inglasade veranda, kan Vetri förse dig med en färdigkapad limträstomme som du kan snickra ihop själv. Det limträ som används är tåligt och vrider sig inte vilket gör att du slipper tråkigt underhåll i framtiden.

Schücos vinterträdgårdar för året runt-bruk

Om du vill ta steget längre och strunta i om det är minusgrader med yrande snö eller frost på rutan, är Schücos vinterträdgårdar ett bra val. Tänk dig att dina plantor kan stå öga mot öga med tuffaste snöstormen eller att du kan krypa upp i soffan när snöflingorna faller vackert utanför glasdörren. Med Vetris samarbetspartner Schüco, som levererar kompletta och måttanpassade vinterträdgårdar för året runt-bruk, kan detta bli verklighet.

Slipp dyra elräkningar och underhåll – din vinterträdgård är både energisnål och komfortabel och står emot väder och vind.

● Schüco ASS 32 – Sudda ut gränsen mellan ute och inne. Det här är skjutdörrar och skjutfönster med bruten köldbrygga för användning till vinterträdgård med stor täthet och stabilitet och möjlighet till flera intressanta tillval. Flera färger är tillgängliga likaså chansen att välja mellan flera öppningsalternativ

● Schüco system med isolerade skjutdörrar – Välj mellan en rad högisolerade system för årets alla månader. Schüco erbjuder många komfortabla system med måttanpassade skjutdörrar, vikpartier och lyftskjutpartier som passar till alla hus. Några exempel är Schüco ASS 50, Schüco ASS 70 HI för alla hustyper, eller Schüco Seamless med panoramaskjutdörrar och ett lyxigt minimalistiskt utseende. Därtill finns fler produkter i Schücos unika utbud av lösningar. Vilken faller du för?

Slittåliga fasadpartier

Vill du byta ut enstaka partier, skjutdörrar eller vikpartier i ditt redan befintliga hus? Vetri har ett brett urval av slittåliga fasadpartier som passar in i alla lösningar. Oavsett vilka delar du väljer får du komfort, säkerhet, energieffektivitet och isolering i en och samma produkt. Aldrig har utevistelse och livskvalitet varit så enkelt!

Så beställer du din vinterträdgård

Från start till färdigmonterat – Vetri är med dig i varje steg. En vinterträdgård är ett stort steg att ta men väl värt det när du märker vilken större frihet du får och hur ditt hem har ytterligare ett rum att vistas i. En beställning görs enkelt och smidigt genom att kontakta ett av Vetris säljkontor som finns i Laholm, Mariestad, Stockholm och Göteborg.

1. Produktval. Kika in på Vetris hemsida eller kontakta något av de fyra säljkontoren och välj den produkt eller uterum som passar bäst till ditt hem och dina behov.

2. Hembesök med rådgivning. Boka ett hembesök där en av våra experter kommer hem till dig för att ta mått och ge råd om rätt produkt. Hembesöket är helt kostnadsfritt!

3. Offert. Efter besöket och samtalet mellan dig och vår expert, får du en gratis offert. Priset är fast där produkter och tillbehör samt eventuell arbetskostnad är inräknade.

4. Leverans och montering. När produkten är beställd tar det 3-4 veckor för Vetris uterumssystem att levereras och 6-8 veckor för Schücos vinterträdgårdar och fasadsystem. Önskar du montering är det inga problem!

Fördelar med en vinterträdgård

Att ha tillgång till ett isolerat uterum året om medför stora fördelar för dig och dina nära och kära. Du kan ge ditt hus ett helt nytt utseende och dessutom få ett extrarum att spendera värdefull tid och umgänge i – på jul, midsommar, påsk och kyliga höstkvällar. Därutöver har du möjlighet att se årstiderna växla mitt framför dina ögon under tiden som du själv sitter bekvämt tillrätta i din favoritfåtölj eller soffa. Inte bara höjer du värdet på huset – du får ut det bästa av det under tiden du själv bor där.

Vetri måttanpassar och skräddarsyr din utedröm

När du tittat igenom utbudet av uterum, vinterträdgårdar och fasadpartier, är det bara att kontakta Vetri och bestämma möte. De hjälper dig mer än gärna att bolla idéer, planera och ta mått för ditt nya uterum. Låt din dröm bli verklighet med Vetri!

Vänd dig till Vetris säljkontor i Laholm, Mariestad, Stockholm eller Göteborg för att påbörja din utedröm. De tar det vidare och ger dig råd och offert med fastpris. Det går även att skicka ett mail direkt. Öppna upp mot världen därute och luta dig tillbaka medan du betraktar den!

Lycka till med din utedröm, säger vi på Villalivet!