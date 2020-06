- Annons -

Clearly of Sweden är grunden till rent dricksvatten

Visste du att vårt svenska vatten som många tror är ett av de renaste i världen, innehåller föroreningar såsom bly, koppar och läkemedelsrester? Clearly of Sweden har vattenrenare och vattenreningsfilter som gör ditt vatten rent och bidrar till att du får bättre hälsa. Gå in på Clearlys hemsida där du hittar smarta och lättmonterade vattenreningslösningar som passar till dig och din familj. Många kanske tror att det krävs en stor maskin som du måste installera i din villa för att du ska få bra vatten men så är inte fallet. Clearlys enkla produkter kan vem som helst montera utan några krav på förkunskaper. Ta hand om din hälsa och ditt välbefinnande med rent vatten! Ditt vatten, din hälsa!

Vet du vad du dricker?

Vårt dagliga vatten som vi duschar, tvättar händerna i och dricker flera gånger om dagen kan verka rent. Detta beror på att vi har vant oss vid att vattnet ska smaka på ett visst sätt. Faktum är att det kommunala vattnet innehåller mängder med kemikalier och läkemedelsrester som påverkar vår hälsa negativt. Reningsverken som finns idag har inte möjligheten att få bort alla skadliga ämnen, det är därför upp till var och en att skaffa vattenrenare och vattenfilter som gör vattnet till vad det borde vara – rent! Detta är extra viktigt under en graviditet då forskning visat att kemikalierna som kan hittas i vårt dricksvatten kan orsaka hjärnskador på fostret.

Vatten från egen brunn

Många villaägare får vatten från en egen brunn men även i detta fall är det värt att investera i vattenrening. I många andra länder är det lag på att man måste testa sitt brunnsvatten men denna lag finns inte i Sverige. Därför har många ingen koll på vilken kvalitet deras brunnsvatten har. Med vattenrening säkerställer du som villaägare med egen brunn att du får vatten som endast gör dig gott.

Enkla lösningar som passar i alla hem

Clearly of Sweden är ledande inom vattenrening och har effektiva produkter som passar för både villa och lägenhet. Att få rent vatten ska inte vara krångligt, därför finns flera mindre produkter som du enkelt installerar själv och som tar bort mängder med olika föroreningar. Du kan läsa mer om de olika produkterna här.

Krantoppfilter

Med Clearlys unika krantoppfilter får du en vattenrenare som effektivt renar och gör vattnet både hälsosammare och godare. Du monterar enkelt och smidigt krantoppfiltret direkt på blandaren och kan därefter växla mellan filtrerat och ofiltrerat vatten. Filtrerat vatten från kranen är över 200 gånger så billigt som vatten på flaska, och du värnar om miljön när du inte köper plastflaskor.

Duschfilter

Clearlys dusch- och badfilter som du monterar på duschblandaren renar vattnet från skadliga ämnen som klor, rost, svavel och en mängd andra obehagliga ämnen. När du duschar andas du dessutom in klorgas via ångorna. Duschar du tio minuter varje dag under ett år är detta jämförbart med att andas in klorgas konstant i två och ett halvt dygn. En dusch i vatten som innehåller klor kan innebära många hälsorisker.

Irritation i ögon, hals och lungor

Torr och irriterad hud

Torrt hår och irriterad hårbotten

Försämrat immunförsvar

Med rent duschvatten undviker du alla onödiga hälsorisker och får ett skydd för både dig och din familj. Ett duschfilter monterar du lätt själv och kan sedan ta en extra lång dusch med gott samvete.

Filtreringskanna

En vattenfiltreringskanna gör det enkelt att ha rent vatten tillgängligt dygnet runt. Du fyller bara kannan med kranvatten så renar den på några sekunder, du kan sedan njuta av ditt goda vatten fritt från kemikalier. Alla filtreringskannor från Clearly of Sweden är tillverkade av BRA-fri polypropylen och har en oval form som passar i nästan alla kylskåpsdörrar. Kannan är liten och smidig så att du kan servera vatten direkt vid middagsbordet eller ta med ditt rena vatten ut i trädgården en varm sommardag. Med en filtreringskanna har du alltid rent vatten nära till hands oavsett var du befinner dig. Clearly har även kannor som tar bort fluorid vilket bör undvikas vid en graviditet.

Företaget som främjar din hälsa och ditt välbefinnande

Clearly of Sweden startade sin resa mot renare dricksvatten år 2004 och var då först ut på svenska marknaden. Deras vision är att sprida kunskap om vad som faktiskt finns i det svenska dricksvattnet så att alla människor kan ta ett aktivt val när det kommer till vad de får i sig. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi behöver få i oss runt åtta glas per dag. Med Clearlys innovativa design får du lösningar av högsta kvalitet som är enkla att använda och ger rent dricksvatten varje dag.

Rent vatten överallt med Clearly of Sweden

Med Clearlys produkter kan du få rent vatten överallt. Deras mindre produkter passar utmärkt till exempel i sommarstugan eller båten där vattnet inte alltid smakar så gott. Många som har provat vattenrening upplever en klar förbättring på smaken och att de får bättre hälsa. På Clearly of Swedens hemsida hittar du mängder med filtreringsprodukter så att du kan hitta den lösning som passar bäst för dig och din familj.

“Om du inte filtrerar ditt vatten så är det du som blir filtret”

