- Annons -

Tapeten, soffan, mattan: har din katt gjort ditt hem till en enda stor klösbräda? Lugn, det finns sätt att komma till bukt med problemet. Visste du till exempel att du kanske placerat kattens vattenskål på ett sätt som triggar klösbeteendet? Här skriver vi om tips på hur du avleder kattens fokus från dina möbler!

Varför klöser katten?

Att din katt klöser är en naturlig instinkt! Katten gör det i naturen för att markera sitt revir. I naturen finns det spår av katters revirmarkeringar överallt: klösmärkena lämnar efter sig doftspår som andra katter registrerar. Att det är en instinkt som din katt pysslar med när den klöser på din soffa, gör alltså att det inte går att “fy-spraya” bort beteendet. Däremot kan du avleda katten från dina möbler genom olika knep.

En utekatt får sina klösinstinkter tillfredsställda på bark, gräs och mossa. Den klöser förmodligen mindre i ditt hem än en katt som bara vistas inomhus.

Detta triggar igång klösbeteendet

Förutom att en katt klöser av naturliga skäl finns det faktiskt faktorer i kattens omgivning som triggar beteendet. En katt som har ett stort behov av att markera sitt revir inomhus kan indikera att den i övrigt känner sig stressad.

Fundera på följande:

Placering av vatten- och matskål. Har du vatten- och matskålen placerad mitt i köket? Där springer det ofta runt människor – stora och små, välbekanta och okända. För en blyg katt innebär det ett stressmoment att behöva gå till köket för att få dricka och äta. Det i sig triggar igång instinkten av att markera sitt revir. Se vad som händer om du placerar ut en vattenskål någon annanstans, där katten får dricka i lugn och ro.

Gömställen. Du har gäster och katten befinner sig under soffan eller sängen under hela tiden. Gästerna går, katten kryper fram, och sätter igång att klösa. Det här indikerar att katten känt sig hotad under hela tiden, och revirbehovet ökar desto mer. Att gömma sig under en stor säng eller soffa är det bästa katten hittar för att få lugn och ro, men det vore bättre om den fick ett gömställe högt placerat i ett litet krypin.

Placering av kattlådan. Katten vill uträtta sina behov i lugn och ro, men vill gärna ha en överskådlig blick på vad som försiggår medan den gör det. Placera kattlådan på ett ställe där den har översikt, men ryggen är skyddad av en vägg. En del katter, men inte alla, föredrar en kattlåda med tak och väggar. Kanske är det en sådan din katt behöver? Har du möjlighet, prova med båda och se vilken katten går till.

Få katten att sluta klösa med klösmöbel

Går det att få katten att sluta klösa helt? Nej. Men när du har nystat i kattens klösbeteende enligt anvisningarna ovan, är det dags att införskaffa en klösmöbel för att avleda kattens klösmanöver från dina möbler. För även om du har tillgodosett kattens behov och ordnat med vattenskålens placering, kattens gömställe och kattlådan, kommer katten ändå att klösa. Kanske inte lika mycket, men likväl!

Det här får din katt att välja klösmöbeln

Det finns olika klösmöbler i affärerna, men det finns några saker som är bra att checka av för att katten ska välja klösmöbeln framför din soffa.

Bra att tänka på när du väljer klösmöbel:

Stabilitet. Är klösträdet eller klösbrädan ranglig kommer katten välja bort det.

Rätt höjd. Möbeln måste ha tillräcklig höjd för att katten – som utsträckt kan bli väldigt lång – ska kunna sträcka ut sig med hela sin kraft.

Placering. Har du märkt att katten har något särskilt klösmönster? Kanske ett speciellt rum den klöser extra mycket i? Där är platsen du ska placera klösträdet eller klösbrädan på!

Gärna fler än bara en. Ju fler trevliga alternativ katten har att klösa på, desto mindre intressant blir din soffa.

Du kan fresta katten lite extra med att strö kattmynta på klösmöbeln och uppmuntra den med godis när den gör rätt.

Några sista tips

För att minska eventuell skada på dina möbler kan du klippa kattens klor regelbundet. Det finns särskilda klosaxar att köpa i din djuraffär, som är enkla att använda och minimerar risken för att katten skadas. Det är också bra att se till att materialet på klösbrädan är av en sort som lämnar klösspår av katten. Den vill nämligen se att klösandet “gör sitt”!

Tänk på! Att skrämma eller skrika på din katt när den gör fel kommer inte minska klösbeteendet. Tvärtom kan det öka revirbehovet och därmed trigga klösbeteendet ännu mer. Många menar också att den bara slutar klösa på stället när du är i närheten.

Lycka till med att få katten att sluta klösa på dina möbler, önskar vi på Villalivet!