Luftrenare bäst i test 2025 – Vinnaren och Hela listan från Villalivet

Så här i pollentider är det mycket snack om luftrenare. Det listas energiförbrukning, reningskapacitet och ljudnivå men vad är det egentligen man ska titta på?

Villalivet bestämde sig för att gå till botten med saken. Vi beställde hem och skickade sju av de vanligast förekommande luftrenarna på marknaden till det oberoende testinstitutet RISE. Testresultatet har kommit och vi har poängsatt, så gräv du i tankarna att köpa luftrenare – fortsätt läsa!

Varför ska man ha en luftrenare?

Dålig inomhusluft kan leda till flera olika typer av besvär, vanligt är trötthet, huvudvärk, hosta, heshet och irritation i näsa och ögon.

En luftrenare hjälper dig rensa inomhusluften från föreningar och kan filtrera bort partiklar som damm, pollen, mögelsporer och andra luftburna föroreningar. Med en ren luft hemma får du inte bara ett behagligare inomhusklimat, det minskar också exponeringen för allergener blir därmed en ren hälsoboost för dig med astma och allergier.

Luftrenaren kan också minska upplevelsen av dålig lukt från saker som husdjur, matlagning och tobaksrök.

Smart för pollenallergiker

Enligt Astma och allergiförbundet är inte lösningen att hålla sig inomhus under pollensäsongen. De luftburna pollenpartiklarna tar sig nämligen in i huset via kläder, skor, hud, hår, husdjur och husets ventilation.

När pollen samlas på en begränsad yta inomhus kan koncentrationen av pollenpartiklar till och med bli högre i inomhusluften än utomhus och hälsoeffekterna än kraftigare därför rekommenderar förbundet en luftrenare.

Luftrenare kan ta bort mer än 99 procent av pollenpartiklarna ur den luft som passerar dess filter och minskar därför också vanliga allergisymtom som nysningar, rinnande och kliande ögon, näsa, hals och huvudvärk.

Hur tolkar du testet?

Luftrening CADR/W

CADR (clean air delivery rate) är ett värde som visar hur stor mängd luft maskinen kan rena per timme och anges i kubikmeter per timme (m³/h). CADR/W anger m³/h ren luft per använd W.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen är testad med alla eventuella UV-lampor & joniseringsfunktioner aktiva.

Ljudeffektivitet

Ljudnivån anges i dB(A) och är uppmätt i två lägen, driftläge max och högsta som är 38 dB(A).

Tidsåtgång

Testet är utfört i ett slutet rum där inga nya partiklar tillförs. Tidsåtgången är den tid det tar tills cirka 99 % av alla partiklar större än 0,3 μm har avlägsnats.

Rumskapacitet

Beräknat på 0,5 omsättningar per timme, takhöjd 2,4 meter och CADR 4 gånger högre än friluftsfiltret.

Filter

I området för filter ges poäng för om luftrenaren indikerar filterbyte, hur mycket tillsyn filtret behöver samt inköpskostnad för ersättningsfilter.

Luftrenare Bäst i Test 2025

Vinnare och bästa luftrenare 2025 är Wood’s AL310

Med sin goda luftreningskapacitet och plånboksvänliga energiförbrukning blir Wood’s AL310 inte bara din trygga partner under pollensäsongen utan också vinnare i Villalivets luftrenartest. AL310 är inte testets tystaste maskin men den goda luftreningseffekten kompenserar det med råge.

Alla Wood’s luftrenare är dessutom svensk­tillverkade och kommer med 10 års garanti. AL310 kan därför klassas som en god insats för klimatet både på insidan och utsidan.

✔ Hög reningskapacitet (15,1 CADR/30,5 poäng)

✔ Energiförbrukning: 17–18 W (3,8 poäng)

✔ Ljudnivå: 60,5 dB (3,7 poäng)

✔ Rymmer 55,2 m² (4,0 poäng)

✔ 10 års garanti

💬 ”En trygg partner under pollensäsongen och ett klimatsmart val.”

Övriga luftrenare i testet

2. Smartmi 2 KQJHQ02ZM – 31,3 poäng

✔ Tystgående (35,6 dB)

✔ Bra energiförbrukning (1,8–7,5 W)

✔ För rum upp till 72 m²

3. LightAir IonFlow 2.0 – 27,7 poäng

✔ Nästan ljudlös (23,7 dB)

✔ Låg energiförbrukning (4,3–5,5 W)

✔ Liten rumskapacitet (5 m²)

4. BlueAir Classic 405 – 26,2 poäng

✔ Bra luftrening (7,6 CADR)

✔ Rumskapacitet: 72,3 m²

✖ Hög ljudnivå (63,5 dB)

5. Leitz TruSens Z-3000 – 24,8 poäng

✔ Smidig filterhantering

✔ Kompakt modell

✖ Svag reningseffekt (5,2 CADR)

6. Coway AP 1008CH – 23,3 poäng

✔ Kompakt design

✔ Enkel filterhantering

✖ Svag på större ytor (20,8 m²)

7. Dyson Pure Cool TP00 – 21,7 poäng

✔ Snygg design

✔ Kombinerar fläkt och rening

✖ Lägst reningspoäng i testet (2,3 CADR)

Så gjordes testet

Luftrenartestet 2025 har genomförts av RISE (Research Institutes of Sweden) – ett statligt ägt, oberoende forskningsinstitut som ansvarar för att kvalitetssäkra och testa produkter på ett vetenskapligt och objektivt sätt. RISE arbetar bland annat med standardisering, certifiering och produktprovning inom en rad tekniska områden, och deras testmetoder håller hög internationell nivå.

I Villalivets luftrenartest har RISE utvärderat sju olika modeller baserat på följande kriterier:

Luftreningseffekt (CADR) : Hur snabbt och effektivt luftrenaren kan rena luften från partiklar, mätt i kubikmeter luft per timme.

: Hur snabbt och effektivt luftrenaren kan rena luften från partiklar, mätt i kubikmeter luft per timme. Energiförbrukning : Hur mycket el produkten förbrukar vid normal användning, vilket påverkar både miljön och elkostnaden.

: Hur mycket el produkten förbrukar vid normal användning, vilket påverkar både miljön och elkostnaden. Ljudnivå : Hur mycket ljud luftrenaren avger under drift, mätt i decibel (dB(A)). En låg ljudnivå är särskilt viktig i sovrum och kontor.

: Hur mycket ljud luftrenaren avger under drift, mätt i decibel (dB(A)). En låg ljudnivå är särskilt viktig i sovrum och kontor. Filterhantering : Hur enkel och smidig filterbytet eller rengöringen är, samt om det finns indikationer för när filter behöver bytas.

: Hur enkel och smidig filterbytet eller rengöringen är, samt om det finns indikationer för när filter behöver bytas. Tid till effektiv rening : Hur lång tid det tar för apparaten att uppnå en märkbar reningseffekt i ett normalstort rum.

: Hur lång tid det tar för apparaten att uppnå en märkbar reningseffekt i ett normalstort rum. Rumskapacitet: Hur stor yta (i kvadratmeter) luftrenaren är dimensionerad för att effektivt rena luften i.

Varje kategori har poängsatts och sammanvägts till en totalpoäng (max 40 poäng). Produkterna har köpts in anonymt till marknadsmässiga priser och testats under likvärdiga förhållanden.

Sammanfattning: Luftrenare bäst i test 2025

Villalivet har tillsammans med det oberoende forskningsinstitutet RISE testat sju populära luftrenare på den svenska marknaden. Testet utvärderade luftreningseffekt (CADR), energiförbrukning, ljudnivå, filterhantering, reningstid och rumskapacitet.

Vinnare blev Wood’s AL310, som imponerade med hög reningskapacitet, låg energiförbrukning och lång garantitid. På andra plats kom Smartmi 2 KQJHQ02ZM, följt av LightAir IonFlow 2.0. Alla modeller fick totalpoäng av max 40 och testades under likvärdiga förhållanden.

Testet visar att luftrenare kan vara ett effektivt sätt att förbättra inomhusluften, särskilt under pollensäsong och för allergiker.