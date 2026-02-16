Deklarationen 2026: Avdragen villaägare inte får missa

Varje vår gör hundratusentals villaägare samma misstag: de godkänner deklarationen utan att ens titta på den. Resultatet? Pengar rakt ner i avloppet. Vi har gått igenom vad du verkligen behöver ha koll på – och ett par avdrag som förvånansvärt många missar helt.

Det här datumet avgör om du får tillbaka pengarna redan i april

Godkänner du din deklaration utan ändringar senast den 31 mars kan du få skatteåterbäringen redan i april. Väntar du längre riskerar du att pengarna dröjer ända till juni. Sista dag att deklarera utan anstånd är den 4 maj.

Och glöm inte: från den 17 mars kan du deklarera digitalt via Skatteverkets e-tjänst – du behöver inte ens ha fått din blankett.

Ränteavdraget: Har du och din partner delat rätt?

Alla vet att bolåneräntan ger avdrag. Men visste du att fördelningen mellan dig och din partner kan vara skillnaden på tusenlappar?

Du får kvitta 30 procent av dina räntekostnader mot skatten, upp till 100 000 kronor. Överstiger räntekostnaderna 100 000 kronor sjunker avdraget till 21 procent på den överstigande delen. Men om ni är två betalningsansvariga kan ni fördela avdraget mellan er – och på så sätt utnyttja 30-procentsavdraget på upp till 200 000 kronor totalt.

Nytt: Utfasning av avdrag på blancolån

Har du ett privatlån eller blancolån vid sidan av bolånet? Då påverkas du av nya regler. För inkomståret 2025 – alltså den deklaration du lämnar nu i vår – får du bara dra av halva ränteutgiften på lån utan säkerhet. Det finns därför två separata rutor i deklarationen: en för ränta på lån med säkerhet och en för lån utan. Dubbelkolla att rätt belopp hamnat i rätt ruta.

Och notera: från och med inkomståret 2026 försvinner avdraget för lån utan säkerhet helt. Det gör det extra viktigt att se över sin lånestruktur redan nu.

ROT och RUT: 75 000 kronor som många lämnar på bordet

Här har det hänt saker under 2025 som du behöver ha koll på. Under första delen av året gällde det ordinarie ROT-avdraget på 30 procent av arbetskostnaden. Men från den 12 maj till och med den 31 december 2025 var avdraget tillfälligt höjt till 50 procent. Det innebär att om du betalade för ROT-arbete under den perioden kan du ha fått det högre avdraget.

Oavsett vilken procentsats som gällt är maxbeloppet för ROT 50 000 kronor per person och år. RUT-avdraget ligger kvar på 50 procent av arbetskostnaden. Taket för ROT och RUT är sammanlagt 75 000 kronor per person och år. Avdragen ska vara förtryckta i deklarationen – men kontrollera att beloppen stämmer.

Och här kommer tricket som få känner till: om din partner har låg skattepliktig inkomst kan ni omfördela avdraget mellan er – direkt i deklarationen. Detsamma gäller ränteavdraget. Det kan spara er några tusenlappar.

Sålt villan 2025? Missa inte de här avdragen

Här görs de riktigt dyra misstagen. Sålde du under 2025 ska försäljningen deklareras på bilaga K5, som oftast redan är skapad åt dig i Skatteverkets e-tjänst.

Vinstskatten ligger på 22 procent – men den beräknas på vinsten efter avdrag. Och det är här du kan spara rejält. Förutom det självklara mäklararvodet glömmer många bort att även fotografering, styling och besiktning inför försäljningen är avdragsgillt. Har du bytt till bättre material, exempelvis från plastmatta till parkett, räknas det som en förbättringsutgift du kan dra av.

Gratis lån från Skatteverket – ja, du läste rätt

Sedan 2021 är uppskov med vinstskatten helt räntefritt. Det är i praktiken ett räntefritt lån från Skatteverket. Du kan skjuta upp vinsten ända tills du dör, så länge du uppfyller kraven. Taket ligger på 3 miljoner kronor per bostad och minimibeloppet är 50 000 kronor.

Bonus: du kan gå tillbaka och begära uppskov i gamla deklarationer, upp till sex år bakåt i tiden. Sålde du med vinst 2020 utan att göra uppskov? Då kan det vara värt att fixa det nu.

Hyr du ut ett rum? Här är mer skattefritt än du tror

Hyr du ut hela eller delar av villan kan du dra av 40 000 kronor per år från hyresintäkten som schablonavdrag. Men som villaägare får du faktiskt ännu mer: utöver schablonavdraget får du även dra av 20 procent av hela hyresinkomsten. Hyr du exempelvis ut för 60 000 kronor om året kan du dra av 40 000 plus 12 000 kronor – och betalar bara skatt på 8 000 kronor.

Kvarskatten som äter dina pengar i tysthet

Sålde du bostad eller värdepapper med vinst? Då kan kvarskatten bli saftig – och räntan har du kanske inte tänkt på.

Räntan på skattekontot är 2,5 procent, vilket motsvarar cirka 3,57 procent före skatteavdrag. Helst skulle inbetalningen ha varit inne senast den 13 februari, men har du missat det – betala in så snart du kan. Varje dag kostar.

Det där ISK-kontot – inte helt skattefritt ändå

ISK-kontot schablonbeskattas och intäkten är förtryckt i deklarationen. Men det många inte vet: den schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgifter eller kapitalförluster utanför ISK. Har du stora bolåneräntor? Kontrollera att du utnyttjar detta.

Avdraget som hundratusentals svenskar missar helt

Saknar du tjänstepension kan du göra avdrag för eget pensionssparande med upp till 35 procent av förvärvsinkomsten – max 588 000 kronor för inkomståret 2025. Många tror att det bara gäller egenföretagare, men det räcker att din arbetsgivare inte gör avsättningar till tjänstepension.

Kort och gott – gör det här innan du trycker ”godkänn”

Dubbelkolla att räntekostnaderna stämmer – och att ni fördelat dem optimalt om ni är två. Kontrollera ROT/RUT-beloppen, särskilt om du betalade för arbete under perioden med höjt avdrag. Har du sålt bostad – se till att alla avdragsgilla kostnader verkligen är med. Fundera på uppskov om du köpt nytt – det kostar noll kronor. Har du kvarskatt – betala in den nu, annars tickar räntan. Anmäl bankkonto till Skatteverket om du vill ha pengarna snabbt.

Din plånbok tackar dig.

Denna artikel är framtagen i informationssyfte och utgör inte skatterådgivning. Vi har gjort vårt bästa för att säkerställa att uppgifterna är korrekta, men regler och belopp kan ändras. Villalivet ansvarar inte för eventuella felaktigheter i texten. Kontrollera alltid aktuella regler hos Skatteverket (skatteverket.se) eller ring Skatteupplysningen på 0771-567 567 innan du fattar beslut som påverkar din deklaration.

Källor: Skatteverket (skatteverket.se), Nordea, Swedbank, Söderberg & Partners, Handelsbanken, Ekonomifokus.se, Hemnet, Villaägarna