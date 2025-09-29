ROT‑avdraget 2025–2026: Vad gäller nu – och efter årsskiftet?

ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad, och är en skattereduktion för privatpersoner som anlitar företag för att renovera. Avdraget gäller endast arbetskostnaden för renoveringen, inte material, resor eller maskiner. Taket för rotavdraget ligger för närvarande på 50 000 kr. Betalningsdatumet styr vilket år avdraget hamnar på.

Tillfälligt höjd ROT: 12 maj–31 december 2025

Regeringen och riksdagen beslutade våren 2025 att höja subventionsgraden i ROT från 30 till 50 procent av arbetskostnaden under perioden 12 maj–31 december 2025. Syftet är att stötta byggbranschen i det svaga konjunkturläget och tidigarelägga planerade renoveringar. Höjningen är tillfällig och gäller endast arbeten där betalning sker inom perioden.

Ramar och praktiska villkor under höjningen

Takbeloppet för ROT ligger kvar på 50 000 kr per person och år (inom det gemensamma ROT+RUT‑taket på 75 000 kr).



Betalning 12 maj–31 dec 2025 krävs för 50 %-nivån.



Utföraren måste ansöka om utbetalning för 2025 års betalningar senast 31 januari 2026, och arbetet ska vara färdigställt när ansökan skickas in.



Elektronisk betalning är ett krav (kontanter godkänns inte) – en regel som gäller sedan 1 januari 2020.

Exempel på effekt av den högre subventionen

För att nå maxavdraget 50 000 kr krävs arbetskostnad på 100 000 kr vid 50 % subvention (2025‑höjningen).



Vid 30 % subvention (normalläget) krävs cirka 166 667 kr i arbetskostnad för att nå 50 000 kr i avdrag.

Lån och ROT – hur hänger det ihop?

ROT är en skattereduktion på arbetskostnaden. Du kan finansiera fakturan med egna medel på det sätt du vill. Om du har tagit renoveringslån, lånat på huset eller tagit annat lån med låg ränta spelar ingen roll. ROT dras ändå på fakturan om övriga villkor är uppfyllda.

Vad händer efter årsskiftet 2025/2026?

De tillfälliga reglerna upphör vid årsskiftet, och ROT‑avdraget återgår till 30 % av arbetskostnaden från och med 1 januari 2026. Betalningar från och med detta datum ger alltså avdrag enligt 30‑procentsregeln. Arbeten som betalats under 2025 kan ändå hanteras i januari 2026 – men då måste arbetet vara färdigställt och ansökan inskickad senast 31 januari 2026.

Politik och förslag framåt

Riksdagen har beslutat om den tillfälliga höjningen för 2025 och inte om en förlängning. I processen fanns reservationer från vissa oppositionspartier. Samtidigt driver branschorganisationen Byggföretagen på för att göra 50 % permanent från 2026 och att höja taket till 100 000 kr, men detta är ett branschförslag, inte beslutad politik. Håll därför koll på eventuella budgetbesked inför 2026.

Tips: Så planerar du din renovering under 2025–2026