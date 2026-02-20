Från planering till resultat: Att bygga garage

För många villaägare är ett garage ett naturligt steg i utvecklingen av boendet. Det kan handla om att man vill skydda bilen, skapa bättre förvaringsmöjligheter eller få extra utrymme för hobby-, fritids- och trädgårdsprylar.

Hur stort projektet blir i praktiken påverkas av ett flertal faktorer, som tomtens förutsättningar, hur stort garaget ska vara, hur det ska användas och vilka formella krav som finns. Den totala kostnaden påverkas dessutom av entreprenadens upplägg. Ett nyckelfärdigt garage pris skiljer sig således från ett som baseras på en stor andel egna insatser.

Olika typer av garage

Det finns flera olika typer av garage, som passar för lite olika typer av tomter och behov. Utöver varianter som är sammanbyggda med bostadshuset finns det:

Fristående enkel- eller dubbelgarage som uppförs separat från huvudbyggnaden, med stor frihet i utformning och placering.

Garage med övervåning som ger möjlighet att kombinera en skyddad plats för bilen med ett större extra utrymme, till exempel för förråd eller annat.

Carportar, som är ett enklare alternativ som saknar heltäckande väggar på några eller alla sidor, med syfte att ge väderskydd men samtidigt behålla en mer öppen känsla.

Alla varianter finns att köpa som byggsats, för enklaste möjliga projektering och uppförande, till och med för att kunna ge ett helt nyckelfärdigt garage.

Bygglov eller inte?

Det kan krävas bygglov för att uppföra ett garage. Det gäller åtminstone för större varianter, sådana som är tänkta att placeras i strid med gällande detaljplan eller byggnader som uppförs i områden med särskilda skyddsbestämmelser. Bygglovsprövningen omfattar bland annat byggnadens placering, storlek, höjd och utformning i relation till omgivningen.

En enklare väg är att bygga ett så kallat attefallsgarage, som är befriat från kraven på bygglov, under förutsättning att det uppfyller vissa grundvillkor. Inom detaljplanerat område får ett attefallsgarage, eller en komplementbyggnad som den officiella benämningen är, ha en byggnadsarea på upp till 30 kvm. Utanför detaljplan är motsvarande gräns 50 kvm. I båda fallen gäller att byggnaden ska vara mindre än huvudbyggnaden.

Det finns dock situationer där det ändå kan krävas en kontakt med kommunen. Om garaget exempelvis förses med installationer som påverkar vatten och avlopp, brandskydd eller bärande konstruktioner kan det nämligen uppstå anmälningsplikt. Även placeringen regleras. Huvudregeln är ett avstånd på minst 4,5 meter till tomtgräns. Närmare placering kan tillåtas om berörda grannar lämnar sitt skriftliga medgivande.

Varianter för att få byggjobbet gjort – till olika kostnad

Det finns flera sätt att genomföra själva byggandet av garaget, beroende på hur mycket ansvar och arbetsinsats man vill ta på sig själv. I grunden bör man skilja på två olika aspekter, nämligen konstruktionen respektive byggarbetet.

Allra störst frihet i det konstruktiva utförandet ger det att bygga av lösvirke, men det ställer höga krav på kunskaper. Det passar bäst för dem som har tidigare erfarenhet av byggprojekt och vill kunna styra det hela i detalj. Är man inte i den sitsen så blir det betydligt enklare och mindre riskfyllt att köpa en byggsats. Ofta kan även dessa anpassas i viss mån, så man blir inte nödvändigtvis helt låst till en viss, vald modell.

Det är dessutom lätt att tro att det blir billigare att bygga av lösvirke. Det stämmer dock inte alltid. Husfirmor som säljer byggsatser har nämligen ofta möjlighet att pressa sina underleverantörers priser. Utöver det kan det uppstå oväntade extrakostnader om man valt varianten med lösvirke, utan att ha den rätta kompetensen.

Entreprenadformens påverkan

Vad gäller själva byggjobbet så finns det alla varianter mellan att bygga helt själv och att få allting gjort av professionella hantverkare. Vill, och kan, man så går det att styra upp anlitandet av hantverkare och tidsplaneringen på egen hand.

För minsta möjliga egen ansträngning kan man i stället välja att lägga ut hela arbetet på totalentreprenad. Det innebär att ett enda företag tar hela ansvaret, inklusive anlitandet av underentreprenörer. Det finns en del husfirmor som erbjuder att ta på sig denna roll, utöver att leverera själva konstruktionen och byggmaterialet. Dock brukar det kunna resultera i ett nyckelfärdigt garage pris som blir förhållandevis högt.

En annan väg är att dela upp projektet i två kontrakt. Då tecknar man ett avtal vad gäller leveransen av byggmaterialet, ofta stomrest eller utvändigt färdigt, och ett separat avtal med en entreprenör som utför markarbete, grundläggning och färdigställande. Det är en modell som vanligen ger ett lägre nyckelfärdigt garage pris, samtidigt som det ger en tydligare fördelning av ansvar och risker mellan olika parter.

Andra faktorer som påverkar kostnaden

Det finns flera andra faktorer, utöver valet mellan lösvirke och byggsats samt entreprenadform, som påverkar kostnaden för att bygga garage. En del av dem är tyvärr alltför lätta att underskatta, speciellt i det tidigaste skedet av projektet.

Grundläggningen är ofta det som är mest avgörande. Markförhållanden, behov av schaktning, dränering och typen av grund påverkar både materialåtgången och hur omfattande arbetsinsatser som behövs. Även graden av isolering spelar stor roll. Ett oisolerat garage är något helt annat än ett som ska hålla en jämn temperatur året runt.

Garageporten är en annan viktig aspekt. Skillnader i konstruktion, isoleringsförmåga, öppningsmekanism och styrning har stor påverkan på den totala kostnaden. Slutligen spelar materialen stor roll. Skillnader i val av panel, takmaterial, fönster och dörrar påverkar dessutom inte bara priset utan även livslängden och underhållsbehovet.