Luften i ditt hem kan vara sämre än på en trafikerad gata – och du märker det inte

Vi spenderar runt 90 procent av vår tid inomhus. Ändå är det få som tänker på vad de andas in hemma. Sanningen är att inomhusluften ofta är sämre än utomhusluften – och det du inte ser påverkar hur du sover, tänker och mår varje dag.

Det händer varje vår. När snön smälter och vägarna torkar virvlar partiklar från dubbdäck, vägslitage och grus upp i luften. I svenska städer överskrids gränsvärdena för både PM2,5 och PM10 regelbundet under vårmånaderna. Då stänger många fönstret och tänker att de är skyddade.

Men här är det som många missar: synliga föroreningar som exempelvis smog får oss att reagera. Det verkliga problemet är den dåliga luften du inte ser – den som redan finns i ditt hem, varje dag, året runt.

Inomhusluften kan vara upp till fem gånger sämre än utomhusluften. Det är en siffra som förvånar de flesta.

Varför? För att moderna hem är byggda för att vara täta och energieffektiva. Det är bra för värmen, men dåligt för luften. Partiklar, kemikalier och föroreningar som tar sig in ventileras inte ut tillräckligt snabbt. Istället ackumuleras de. Enligt Boverket klarar 78 procent av alla svenska småhus inte de rekommenderade kraven för ventilation.

Du andas den här luften varje dag. Runt 90 procent av din tid tillbringar du inomhus. Och du märker det förmodligen inte förrän kroppen säger ifrån.

Det du inte ser i luften hemma

Det handlar inte bara om damm. I ett vanligt svenskt hem cirkulerar partiklar från matlagning, levande ljus, textilier, elektronik och bygg- och inredningsmaterial. Flyktiga organiska ämnen – så kallade VOC – avgår från färg, möbler, plaster och rengöringsprodukter. Och utifrån kommer avgaser, pollen och partiklar som tar sig in genom ventilation och varje gång du öppnar dörren. Symptomen är diffusa. Huvudvärk. Trötthet. Torr hals. Koncentrationssvårigheter. Du skyller på dålig sömn, stress eller årstiden. Men många gånger är det inomhusluften som är boven.

Folkhälsomyndigheten pekar på att dålig inomhusluft är kopplad till allergier, astma, trötthet och huvudvärk. WHO klassar luftföroreningar som en av världens största hälsorisker – och en betydande del av exponeringen sker inomhus.

Barnen som andas mest – och är känsligast

Barn andas snabbare än vuxna och tar in mer luft i förhållande till sin kroppsvikt. Deras lungor är känsligare och immunförsvaret är inte fullt utvecklat. Det gör dem extra mottagliga för luftföroreningar.

Barnrummet, där de sover, leker och andas timme efter timme, är ofta ett av de sämst ventilerade rummen i hemmet. Damm, partiklar från gosedjur och textilier, och luft som står stilla – det är ingen bra kombination för ett barn med känsliga luftvägar.

Om ditt barn ofta är trött, har svårt att koncentrera sig eller vaknar med täppt näsa – då kan det vara värt att fundera på luften i rummet.

Stadsluften som följer med in

Bor du i stan – nära trafik, byggen eller industri – är utgångsläget sämre. Partiklar från avgaser, dubbdäck och vägslitage – så kallade PM2,5 och PM10 – är en del av vardagen i nordiska städer. De minsta partiklarna tar sig djupt ner i lungorna. De filtreras inte av din ventilation och de försvinner inte när du stänger fönstret.

Höga partikelhalter i stadsluften är inget som bara händer vid extremväder. I många svenska städer överskrids gränsvärdena regelbundet, särskilt under våren när vägarna torkar. Och det som tar sig in i ditt hem stannar kvar länge.

Energieffektiva hus förvärrar problemet. De håller värmen inne, men också partiklarna. Du sparar på elräkningen men betalar med luftkvaliteten.

Men du behöver inte acceptera luften som den är. Det går att göra något åt det – och det är enklare än de flesta tror.

Så tar du kontroll över luften hemma

Vädring hjälper – men bara delvis. När du öppnar fönstret släpper du in frisk luft, men också nya partiklar. Och i tätbebyggda områden kan utomhusluften vara sämre än inomhusluften.

En luftrenare med HEPA-filter kan ta bort upp till 99,97% av alla luftburna partiklar – damm, pollen, mögelsporer, bakterier och de mikroskopiska PM2,5-partiklar som påverkar luftvägarna mest. Det är ett komplement till ventilationen, inte en ersättning – men det är ofta det komplement som saknas.

Wood’s luftrenare är svensktillverkade och har utsetts till bäst i test av det oberoende forskningsinstitutet RISE, på uppdrag av Villalivet. Med joniserad HEPA-filtrering och extremt låg energiförbrukning är de byggda för att gå dygnet runt utan att höras eller synas på elräkningen.

För barnrummet eller sovrummet passar Wood’s TALL 155 – en kompakt, väggmonterad modell för rum upp till 12 m² som knappt syns och hörs. För vardagsrum och mellanstora ytor finns AL 310, den renar (CADR) 274 m³ luft per timme. Och för större öppna ytor – allrum, kontor, öppen planlösning – finns GRAN 900, som renar 588 m³ luft per timme med dubbla HEPA-filter.

Gemensamt för alla tre: de är byggda i Sverige, har upp till 10 års garanti och drar mindre el än en LED-lampa.

Du förtjänar att veta vad du andas

Det enklaste testet du kan göra är att fundera på när du senast tänkte på luften hemma. De flesta har aldrig gjort det. Och det är kanske därför inomhusluft är ett så underskattat problem.

Många tänker på vad man äter. Hur man sover. Hur mycket man rör på sig. Men luften – det man tar 20 000 andetag av varje dag – den hälsorisken missar de flesta.

Vill du veta mer? Fördjupa dig: