Jill Johnson guidar husköpare i solen

Att köpa boende utomlands är en dröm för många svenskar. I vår kan vi följa åtta familjer som tar steget mot ett nytt liv i värmen. Med sig har de Jill Johnson, som själv gjort resan och nu guidar andra i programmet Husjakt i solen.

Jill Johnson

Gör: Artist och programledare

Familj: Sambo Mattias, två döttrar

Bor: I Ängelholm, har även hus i Jämtland och lägenhet på Kreta

Aktuell med: Husjakt i solen, premiär 21 april på Viaplay och TV3.

Under inspelningen av programmet har Jill sett det mesta – från fullständiga katastrofer till rena drömmar.

– Vissa ställen är ju så fula och mörka, skrattar hon, de är byggda för att stänga ute solen och kan ha mörka och nästan undangömda trånga kök i källaren, som svensk känns det väldigt konstigt.

För Jill är det här mer än bara ett programledarjobb. Hon känner igen sig i familjerna hon möter. För femton år sedan stod hon och hennes dåvarande man själv och letade efter något annat på Kreta.

– Vi sökte en annan typ av livskvalitet. Vi ville ha en plats där vi kunde lämna jobbet hemma och bara titta varandra i ögonen.

Lägenheten, en modest 2,5:a, blev deras fristad. Och trots att äktenskapet tog slut har de behållit den. Den är avbetald, enkel att sköta, och ger nu barnen möjlighet till ett semesterställe.

– När helst man vill åka ner är det bara att sätta nyckeln i dörren, sen är det semester. Det är mitt recept på vila.

En av familjerna i programmet uttryckte det som att de ville ha fler lyckliga timmar. Jill förstår exakt vad de menar.

– Jag tror det handlar om att få fler timmar tillsammans, fler timmar utan jagande. Vi svenskar sätter ofta en otrolig stolthet i att jobba så mycket som möjligt. Jag tror att det överlag är mycket mer familje- och generationstänk i Sydeuropa. Man är nöjd med att äga det man behöver för att klara sig, man jobbar hårt men kan också ta tillvara på resten av tiden.

Många av oss jobbar hårt för att äga, sen ännu hårdare för att behålla och bygga vidare, menar hon. Hon känner igen sig själv i det – efter en trettioårig karriär som turnerande artist har hon själv haft ett antal hus och aldrig varit rädd för att renovera.

– Jag är en fixare och det jag inte kan, det lär jag mig. Men jag är ingen perfektionist, jag tycker om att ett hem ser levande ut och så länge funktionen finns där är jag nöjd.

Under inspelningen har hon sett hur olika människor förhåller sig till historia och renoveringar. Själv blir hon gråtmild av bevarade detaljer från sent 1800-tal, medan andra helst vill riva och bygga nytt.

– Det är det som gör att det blir så roligt, här finns verkligen något för alla smaker.

Men vägen till drömhuset är inte alltid enkel. Språkliga barriärer, kulturkrockar och långa ledtider blev några av de största utmaningarna för familjerna – något Jill känner väl till från sitt eget köp.

När hon och hennes exman köpte på Kreta la de handeln på bibeln, allihop, för att lova inför gud att de inte hade ljugit i dokumenten. De kunde inte grekiska och fick dokumentet översatt till engelska.

– Det var bara att hoppas på att översättaren gjort ett bra jobb, skrattar hon. Det är ju ändå rätt härligt på något sätt.

Så är ett drömhus i solen något för alla? Jill tror inte det.

– Ett boende utomlands passar inte alla, men möjligheten finns för de som vill. Det handlar om vilka pretentioner man har och hur man kan tänka sig att leva.

Hon pekar på att det lätt blir en romantiserad bild. Hennes egen lägenhet visar verkligheten – stenväggarna som ger skön svalka på sommaren gör att det är fuktigt och kallt på vintern. Utan eldstad används lägenheten därför bara under de varmare månaderna. Det handlar om vad man tycker sig behöva och kan tänka sig att kompromissa med.

Men för den som vågar ta steget kan belöningen vara stor.

– Har man en stor längtan efter att uppleva en annan kultur tror jag absolut att det är görbart. Men man måste också tänka på vad man tar på sig. Att ta på sig en för stor kavaj blir sällan bra – men det är klart att man ska drömma.