Patrick Ekwall testar gränserna i vildmarken

Patrick Ekwall har många år bakom sig som sportjournalist, men är numera i huvudsak författare och föreläsare. I det nya tv-programmet Expedition Vildmark hamnar han själv i fokus – och långt utanför komfortzonen. Han levde isolerad i den norrländska vildmarken tillsammans med fotbollslegendaren Jesper Blomqvist.

Patrick Ekwall

Gör: Författare och föreläsare

Familj: Döttrarna Wilma och Tindra, särbo med Camilla.

Bor: I lägenhet i Bromma

Aktuell med: Expedition Vildmark på Kanal 5, spänningsroman Guldskytten som skrivs i realtid under OS 2026

När Patrick sattes av från båten vid en stor sjö någonstans i Norrland var hans erfarenhet av friluftsliv begränsad, för att uttrycka det milt.

Foto_josefine tolleman

– Promenader i Bromma. Möjligtvis spela fotboll på en gräsplan, säger han och skrattar.

Nu skulle han och Jesper överleva helt isolerade från omvärlden – utan mobiltelefon, utan kontakt och med minimala basvaror. I Kanal 5:s nya storsatsning Expedition Vildmark delas fyra kändispar upp och skickas ut i vildmarken där de måste klara sig på det naturen har att erbjuda. Ingen take away-kaffe, ingen hemleverans, inga torra strumpor – bara naturen, vädret och varandra.

För Patrick, som tillbringat sitt yrkesliv vid skrivbord och i tv-studior, blev det en extrem omställning.

– Det kom med åtminstone för mig extrema utmaningar med allt ifrån att skaffa mat, göra upp eld, fixa ved, sova i tält, fiska och bajsa i skogen. Det är sånt som jag aldrig varit med om tidigare. Dessutom i kombination med ganska dåligt väder – det var kallt och blåsigt och ibland regnigt.

Som tur var hade Patrick ett trumfkort: Jesper, uppvuxen vid en sjö i Norrland och betydligt mer van vid utelivet. De två känner varandra sedan 90-talet.

– Han var verkligen min stora stöttepelare där i skogen och mörkret. Han är förjävla bra på att laga mat, säger Patrick.

Framförallt blev expeditionen en vänskapsresa de två aldrig kunnat föreställa sig.

– Nu satt vi ju där ute i skogen och gick och la oss klockan åtta på kvällen. Det var ju beckmörkt. Då får man ju en hel del tid, och så bor man så där tätt ihop, har inga mobiler, ingen kontakt med omvärlden. Det fick jag definitivt en vän för livet av, det tror jag kommer bli tydligt i programmet också.

Det svåraste? Utan tvekan hungern.

– Att vara hungrig var ju inte kul, konstaterar Patrick. Varje dag krävde hårt arbete. Att samla ved tog flera timmar dagligen, och fiske och bärplockning var ett måste. Men det blev samtidigt en räddning. Sitter man bara still blir man knäckt, det kommer vi också att få se några exempel på i programmet.

Men paradoxalt nog upplevde Patrick också en ovanlig frihet i isoleringen.

– Det var jävligt skönt faktiskt, säger han om livet utan mobil. Där ute i skogen saknade jag den inte alls. Och vi klarade oss utan att kolla vare sig fotbollsresultat eller nyheter. Faktum är att jag tänker på det nu, sen jag kom hem också, att man kan avstå den lite mer.

Så blev Patrick Ekwall friluftsfantom efter expeditionen?

– Nej, det är inte min grej, skrattar han ärligt. Jag har gjort det här men det betyder inte att jag fick blodad tand. Jag har inte varit i någon skog sedan dess.

Men han ångrar sig inte.

– Det var väldigt, väldigt tufft uppdrag, och om man inte är förberedd på att det kommer vara det, då är det svårt. För att det är ingen lek, så mycket kan jag säga. Du får helt enkelt överleva i ordets rätta bemärkelse.

Hans råd till andra som överväger liknande äventyr?

– Det är viktigt att veta ungefär vad man ger sig ut i, och det är viktigt att anpassa sig. Men jag tror att många människor kan klara sig i sådana här situationer som man inte är van vid.

Patrick har inte heller legat på latsidan efter vildmarken. Han har precis gett ut halva boken i sin fjärde spänningsroman – en galen idé han fick när han låg i tältet.

– Jag ville skriva en bok som blandar nutid och fiktion. Den utspelar sig under OS 2026, jag har skrivit halva boken, resten kommer att slutföras under OS-dagarna och handlingen kommer att avgöras av vad som händer i OS.

Varje dag under mästerskapet släpps ett nytt avsnitt som läses in, och när OS är slut är boken slut.

– Båda mitt förlag och Storytel som är involverade i det här har ju varit jätteoroliga för att det ska hända saker som ställer till det, men jag har varit på många mästerskap som journalist, då är man ju borta i tre, fyra veckor och levererar text eller TV varje dag så jag är inte lika orolig. Är man sjuk så får man jobba ändå, liksom det är lite så det funkar.

Att Patrick är en erfaren sportjournalist vet de flesta. Men att han i somras blev VM-medaljör i fotboll.

– det kanske inte lika många känner till.

– Det stämmer, skrattar Patrick. Det är ännu en sak jag och Jesper har gemensamt, vi har bägge tagit VM-brons i fotboll.

Vid 60 års ålder blev Patrick uttagen i landslaget i gåfotboll och spelade VM i Malmö. Gåfotboll är en variant av fotboll där man inte får springa, och som är helt fri från tacklingar och kroppskontakt.

Foto_josefine tolleman

– Jag tycker det är fantastiskt för då kan människor, killar och tjejer som har älskat att spela fotboll i hela sitt liv, göra det istället för att hänvisas till gubbsporter som golf och boule. Den största meriten jag har är att jag är tillräckligt gammal och inte har krämpor i kroppen, skrattar Patrick, men det är en fantastisk fin motionsform för människor som vill röra sig på ett roligt sätt.

Från vildmarken till VM-arenan till skrivbordet – Patrick visar inga tecken på att sakta ner.

