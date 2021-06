- Annons -

Roadtrip Sverige – Bästa tipsen!

Semester och resor kanske aldrig blir sig riktigt likt igen? Motorlivet har kikat på lite annorlunda besök genom vårt fina Sverige. Passa på att ta bilen, husbilen, cykeln, tåget, bussen eller vandra i vårt härliga, avlånga land. Längre ner så hittar du även tips från våra fantastiska läsare.

Lysekil

Staden vid havet bjuder på ett rikt friluftsliv och oförglömliga smakupplevelser, kulturhistoria och uppfriskande bad. Är du nyfiken på livet i havet kan det upplevas i Havets Hus med sina många akvarier. Lite norrut hittar du Nordens Ark – djurparken med syftet att bevara utrotningshotade djur och biologisk mångfald.

Göteborg/Styrsö

Ta en tur ut i skärgården, först med spårvagn 11 till Saltholmen och sedan med en färja till Styrsö Bratten, en båtresa på cirka 20 minuter. Ta ett dopp eller ett besök på Café Öbergska. I deras prunkande trädgård kan du äta smarriga kakor och i trävillan ställer olika personer ut hantverk.

Varberg

På L:a Bruket är det vinden, saltet, solen, regnet och tången som inspirerat grundarna och i den lilla fiskebyn Träslövsläge hittar du showroom och butik där du kan känna, dofta och testa produkterna. Ca 1,5 mil sydost om Varberg hittar du Strömma farmlodge. I den gamla kvarnen serverar man hemmagjord saft och kanelbullar. Fika, njut eller ta ett varv i inredningsbutiken.

Helsingborg

50-talsdesign och nostalgi hittar du på Ebbas fik med jukeboxmusik och tidstypiskt fika som radiokaka, färgtv-rutor – eller kanske en Elvisburgare? I Helsingborg startar Kattegattleden som sträcker sig upp längs kusten genom Halland till Göteborg. Cykling, fantastiska matupplevelser, vackra vyer och en doft av hav och strand.

Norrvikens trädgårdar

Gör ett magiskt besök i de vackra trädgårdarna, fika och njut. Låt barnen få gå på skattjakt i Hasses glada trädgård.

Landskrona

Vid Glumslövs backar hittar ni orten Vallåkra och Tomatens Hus – växtbutik, krog och delikatessbutik med mat och rättigheter i sin trädgårdsservering. Kanske passa

på att åka över för en cykelsemester på vackra Ven?

Rättvik/Dalarna

Dalhalla är en konserthall med öppet tak nere i ett kalkstensbrott. Upplev Hemester i Dalhalla under utvalda datum 2021. Rulla ner med husvagnen eller husbilen i kalkbrottet och övernatta intill det turkosfärgade vattnet, ta chansen att få kliva

upp på den mäktiga Dalhallascenen.

Skåne Tranås/Österlen

Känn chokladdoft som för tankarna till Willy Wonka hos Österlenchoklad i Skåne Tranås. Se praliner tillverkas eller slå dig ner i det mysiga kafét. Passar perfekt efter att du tagit en tur förbi Brösarps backar och kanske ätit Gästgifveriets äggakaka med varmrökt fläsk.

Dala/Härnösand

Besök Sveriges första renodlade gindestilleri Hernö Gin. I de handslagna kopparpannorna skapas gin som krönts till världens bästa flera gånger om. För familjen är ett besök på Technichus Science Center kul. Utmana varandra i Brainball, åk friktionskanan, kör en skogs-maskin m.m. Här finns också Sveriges största bilmuseum med över 200 bilar.

Jämtland

Ta vildmarksvägen från Strömsund över fjället till Vilhelmina och tillbaka till Strömsund via Dorotea och Hoting. Som att ”fjällvandra med bil” igenom lappländska kulturbygder, genom fjällskogar och över kalfjället.

Arvidsjaur

Ett annorlunda utflyktsmål för hela familjen som kräver bra kängor eller stövlar är Grodkällan. Den stora kallkällan (15m diameter, minst 3m djup) är belägen mitt ute på Slengmyran i närheten av byn Lomträsk. Ta en fika eller grilla vid den iordningställda eldplatsen och se den kokande källan och hur det bubblar från bottnen där vattnet tränger upp.

Kiruna

Gruvan i Kiirunavaara – världens största underjordsgruva för järnmalm är väl värd ett besök. En timme ytterligare i bil tar dig vidare till Abisko och Aurora Sky Station, enligt många den bästa platsen i världen för att se norrskenet lysa upp himlen. Cirka tio mil från Kiruna finns Silverfallet. Det vackra vattenfallet forsar ner i Torneträsk och från platsen ser du även Lapporten – Sveriges mest avbildade fjällmotiv.

Piteå

Pite havsbad kallas oftast för Norrbottens riviera. Havsbadet ligger i Bottenviken, cirka 1 mil sydost om Piteå, vid Piteälvens utlopp invid en kilometerlång sandstrand. Det är inte bara barnfamiljer som väljer att åka dit. Många kommer med husvagn eller husbil och väljer bland de många platserna med havsutsikt och stannar hela sommaren. Sandstrandens nordligaste del är avsedd för naturister, nakenbadet kallas även Naturisten.

Dorotea

Här finns det ett museum för den som älskar husvagnar. Följ utvecklingen av Polarvagnar från första början 1964 och framåt, men även kläder, affischer, inredning och massor av tidlös husvagnskuriosa.

Skellefteå

Se och upplev Skellefteå från cykelsadeln. Skellefteå Bike Arena är Skandinaviens största cykelpark samt Bygdsiljum Bike Park med liftburen downhillcykling är givna tips för den

som älskar utmaningar, men det finns också massor för stig- och landsvägscyklisten med upplevelser kring t.ex. Lövånger och Burträsk.

Bjärtrå

Fortsätter ni cirka sex mil norruttill Bjärtrå, hittar ni destilleriet High Coast Distillery med vacker utsikt över Ångerman-älven. Här kan du inte bara få en guidad visning i destilleriet, utan även ta en titt i besökscentret, ta en fika eller äta en god lunch.

Umeå

Missa inte en av Europas förnämligaste skulpturparker ute i naturen på området Umedalen. Skulpturparken är fritt tillgänglig för besökare under dygnets alla timmar. Idag är parken en av länets största attraktioner med över 20 000 besökare varje år.

Örebro

Utmana hela familjen! Tre höghöjdsbanor i olika svårighetsgrad hittar du i Sörbybacken. Känn kittlet i magen och ha kul tillsammans eller prova på fotbollsgolf, zipline. Blir ni hungriga kan ni äta på Sörens vedugn med italiensk meny.

Västerås

Ta en tur till Skultuna Messingsbruk som trots sina 400 år fortfarande känns modernt! Spela en runda golf på Fullerö golfbana eller tura med Elbafärjan. Den lilla röda stugan på Mälaren lockar – Utter Inn är ett undervattenshotell som ligger mitt ute i Västerås-fjärden på en flytbrygga. Du sover tre meter under vattenytan med panoramafönster och ser hur fiskarna simmar förbi.

Uppsala

Upplev hur det var att resa förr i tiden. Åk ångtåg, rälsbuss eller veteranbuss längst med en av Sveriges vackraste järnvägar, museijärnvägen Lenna-katten. På Jernvägscaféet i Marielund eller August Värdshus i Almunge kan du få dig något gott att äta. En favorit bland barnen!

Stockholm

Sandhamn med sitt speciella läge är ett paradis för dig som vill njuta av en levande skärgård med karga klippor och vita stränder. I och kring öns hamn sjuder det av liv. Här finns restauranger, barer, hotell och butiker för den nöjeslystne. Eller fly vardagen om du vill ha en rofylld stund.

Karlskoga

Vacker skog, mysiga vattendrag att fiska i och härliga utflyktsmål finner ni i östra Värmland. Utanför Karlskoga finns Lunedets camping med flera sjöar. Villingsbergs fiskeområde är några mil bort med bil, eller gör ett besök i Alfred Nobels Björkborn-museum. På vägen in till Karlskoga ligger Gelleråsbanan. Förutom motorbanan finns gokartbana, restaurang och campingstugor.

Södertälje

Lämna alla rätt och fel vid ingången till Tom Tits Experiment och förbered dig på att möta en ny värld, liten som stor, att utforska tillsammans.

Gotland

På nordöstra Gotland ligger det unika hotellet Furillen, skapat i en gammal kalkstensfabrik. Möt den råa industrimiljön i avskalad modern design och en varierande natur med tät skog, sand och stenstränder, klintar och raukar. Bada i Blå lagunen (norra Gotland) – ett stort, turkosskimrande kalkbrott som ger känslan av att vara utomlands. Sommartid är det gamla stenbrottet en mycket populär badplats som försetts med ny tillfartsväg, parkeringsplats och toaletter.

Ljusnan

Forsränning i gummibåt

är en rolig och actionfylld upplevelse som passar gammal som ung. Forsen i Ljusnan är i klass 3, vilket innebär medelsvår – som en röd skidbacke. Forsränningen tar tre timmar, och man måste boka minst två dagar i förväg. Åldersgränsen är 12 år, och du måste kunna simma.

Vid Vättern

Vid Vätterns högra sida hittar ni Ekopark Omberg – Sveriges artrikaste skogslandskap: vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekar och färgsprakande slåtterängar. Fortsätter du norrut till Borensberg passar ett besök i Brunneby Musteris gårdsbutik bra. Prova deras egna sortiment av cider, saft, juice, sylt och marmelad.

Ystad

Fritidsbaren ligger i Ystads Sandskog precis vid havet. Prova deras “världsberömda” wienerbröd eller ät en god lunch. Har ni lite tur är Ingvar på plats och ropar ut att maten är färdig på sitt eget hjärtliga sätt. Utforska Wallanders miljöer, gör ett besök i Kåseberga, upplev Ale stenar eller njut av den vita sanden i Sandhammaren.

Har du förslag som du tror kan passa in?

Läsarnas tips

Nedan listar vi de tips som vi har fått in på vår mail från er läsare. Texten är helt och hållet läsarnas och kompletteras med text från webben om de olika ställen. Bilderna är bilder från läsarna.

Luleå

En fantastiskt utställning av en lokal konstnär som ställer ut snidade alster. Bland annat alla Sveriges fåglar. En stor älg och häst i naturlig storlek. Och mycket annat. Utställningen pågår hela sommaren på Kulturens Hus I Luleå. 20/5 till 14/8 2021.

Från Helena Hansson.

Öregrund

Öregrund är en pittoresk hamnstad i Roslagens skärgård som har allt; pastellfärgade trähus, trånga gränder, restauranger och butiker omgivna av klippor, bad och hav. Det är det enda stället på östkusten där du ser solen gå ner i havet!

Mysiga gårdshotellet Klockargården ligger som en hemlig trädgårdsoas mitt i byn där alla rum har en egen ingång och uteplats. Från takterrassen ser man havet och det går att beställa traditionell sushi på gården samt hitta fina lokalproducerade produkter i butiken.

Mer information kan hittas på: http://www.klockargarden.nu/

Från Jennifer Grahn

Torhamn

Torhamn en pittoresk by vid havet i sveriges sydostligaste hörn. I hamnen ”cafe måsen ” med gratis fantastisk solnedgång vid bordet! Naturreservatet Torhamns udde: magnifikt! Sedan kustvägen till Kristianopel med många intressanta stopp som konstutställningar, små trevliga affärer och fina cykelmöjligheter.

Från Christina Tegelstam Åstrand

Ronneby

Jag vill gärna tipsa om att ta en tripp till vackra Ronneby. Hjärtat i Sveriges trädgård. Här har vi fantastisk grönska med vår fina Brunnspark. Skärgårdstrafik som tar dig längs hela Blekingekusten.

Ta ett besök på Pensionat Järnavik utanför Bräkne-Hoby som har en nyöppnad Beergraden. 🍻 Restaurang Villa Vassen i Ekenäs i Ronneby. Helt ny ställplats direkt vid havet på Ronneby Marina. Där du kan hoppa på Astrid den fina turistbåten som tar dig upp i Ronnebyån till torget där du kan strosa runt bland restauranger eller ta en härlig fika eller glass. Välkomna till Ronneby.

Från Anette Rolfmark

Eksjö

Besök gärna Eksjö. En av Sveriges äldsta och bevarade trästäder. När Leonardo Da Vinci målade sin kända tavla Mona Lisa år 1503 så var Eksjö redan 100 år gammal. Eksjö fick sina stadsrättigheter av Erik av Pommern redan år 1403.

Staden är oerhört vacker och pittoresk. Det finns till och med musik specialskriven om själva staden. Sök på Studio PrioEtt på Spotify och titeln TRÄSTADSKÄNSLOR. Missa heller inte Skurugata och Skuruhatt precis utanför staden.

Från Joacim Lundqvist

Älmhult & Mörrum

Givetvis ska IKEA-museet i Älmhult vara med, men även ABU-museet i Mörrum. Jag gick motvilligt med på ett besök på ABU-museet och trodde att det bara var om fiskerullar. När vi kom dit så fanns där två äldre gentlemän som jobbade där och den ene erbjöd sig genast att guida oss. Vilken tur! Sicket ställe!

En bra historia om hur alla verktyg räddades och om allt de tillverkat. Fiskerullarna var bara en liten del. Rekommenderas verkligen!

Från Anna Jakobsson

Österlen, Tryde

Tryde, strax utanför Tomelilla i sydöstra Skåne ligger Nostalgicafé the 50´s museum. 2400 kvm museum med över 60 bilar inkl unika custom byggen.

Nostalgicafé the 50’s är ett livligt museum där du välkomnas in i en salig blandning av allehanda nostalgiska miljöer, bilar och prylar. Här kan du stå framför disken till en lanthandel, titta in i ett tryckeri, ett skomakeri, en frisörsalong, en bilverkstad, se leksakerna du, dina föräldrar eller mor- och farföräldrar lekte med.

Du kan njuta av designen hos 50-talets hyllade pinaler, såsom kobratelefonen, de pastellfärgade brödrostarna, campingborden, husvagnarna och inte minst bilarna. Inne i museet finns 100 fordon, varav 65 bilar.

Från Kaj Persson

Motala

Varför inte göra ett stopp i Vätternstaden Motala. Här finns tex Varamobaden (Nordens längsta insjöstrand) ca 5 km med härlig sandstrand, Göta Kanal, Motormuseet, Bondebackaområdet där Radiomuseet finns.

I närheten finns även Medevi Brunn, grannstaden Vadstena. Ja, givetvis finns det säkert andra “pärlor” i området.

Från Kerstin Olofsson

Ödåkra

Mitt förslag är: Spritan i Ödåkra. Nedlagda spritfabriken är numera full av olika affärer och aktiviteter. Gör ett besök.

20.000 kvadratmeter historiska byggnader. Byggdes 1897 och i ett sekel fungerade byggnaderna som destilleri för Helsingborgs Spritförädlings AB och producerade Ödåkra Taffel Aqvavit sedan 1899. Nyligen förvärvade multi-konstnären och utvecklaren Andreas Wargenbrant byggnaderna med sin vän Martin Haase, entreprenör. Och med noggrann respekt för byggnadernas arv och arkitektur är de nu i färd med att förvandla Spritan till ett kreativt utrymme för konst, mode och mat.

Från Olof Nordwall