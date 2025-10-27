Svenska villaägares favoritbil är krönt 2025

I statistiken finns sällan en färdig rad som säger: boendeform: villa, favoritmodell. Men vi kan närma oss svaret genom att korsläsa nyregistreringar, begagnatförsäljning och hur vanligt bilinnehav är i villadominerade områden.

Så bor (och parkerar) Sverige

Småhus med äganderätt är fortsatt den vanligaste boendeformen i landet: 39 procent av hushållen bor i villa, radhus eller kedjehus. I sådana områden är bilinnehavet i regel högre än i täta innerstäder, och kommunala underlag visar hur andelen hushåll med en eller flera bilar stiger utanför stadskärnor. Det är en viktig ledtråd när vi ringar in vilka modeller som blir favoriter i villakvarteren.

Nybilstoppen 2025: Volvo tillbaka på tronen

Efter två år med Tesla Model Y som landets volymetta har 2025 blivit ett tydligt Volvo-år. I den sammanställning av årets åtta första månader som publicerades i september toppar Volvo XC60 före XC40, med Volkswagens eldrivna ID.7 som årets raket.

Det är bilar som matchar villalivet: rymliga, dragkroksvänliga och med gott om familjepraktik, och många kör dem även i tjänsten, då ofta med en körjournal på plats för att skilja på jobb- och privatbruk. Parallellt visar branschens egna månadsrapporter att andelen laddbara bilar fortsätter vara hög; i augusti var 59 procent av nyregistreringarna el- eller laddhybridbilar, något som också sätter sin prägel på vilka modeller som syns på uppfarter runt om i landet.

2024 förklarar varför Model Y fortfarande är överallt

Att du ser mängder av Model Y i villaområden är ingen slump. Under 2024 blev den Sveriges mest registrerade personbil för andra året i rad. Det tar tid innan en ny marknadstrend syns på uppfarten – många familjer byter bil vart tredje–fjärde år – och fjolårets stora volymer lever därför vidare även om Teslas 2025-kurva varit trögare, mycket tack vare Elon Musks turbulenta politikkarriär. Den historiskt starka 2024-insatsen och det totala beståndet i trafik gör att Model Y fortsatt är en av de synligaste familjebilarna i småhusområden.

Begagnatfavoriterna: Golf, V70 och Passat

Många villahem har två bilar, en nyare huvudbil och en äldre, billigare trotjänare för pendling, lämning och hämtning. Tittar vi på den heta begagnatmarknaden under 2024 toppade tre klassiker: Volkswagen Golf, Volvo V70 och Volkswagen Passat. Den trion speglar vad villahushåll brukar efterfråga som andra bil: vettiga driftkostnader, stort lastutrymme och ett begagnatutbud där det går att hitta rätt miltal och utrustning utan att spränga budgeten.

Varför just de här bilarna?

Villalivet kräver ofta mycket bil: veckohandling, fritidsaktiviteter, vinterhjul i förrådet och ibland släp till trädgårdsprojektet. Det gynnar karossformer med utrymme och bilar som är lätta att leva med. Dessutom har den svenska bilmarknaden 2025 mattats i privatledet, samtidigt som företagsregistreringar står för en stor del av laddbara bilar, vilket är något som leder till en ström av välutrustade, nästan nya SUV:ar och kombibilar in på begagnatmarknaden efter korta leasingperioder. Därmed blir de också uppskattade köp för villahushåll som byter bil på två–tre års sikt.

Tre snabba inför köpet

Behov först, modell sen

Lista vardagen: pendling, veckohandel, släp/takbox, hund, barnstolar. Behöver du dragkrok, fyrhjulsdrift eller lång räckvidd vintertid? Välj bil efter det, inte tvärtom.

Räkna totalkostnad, inte bara priset

Jämför total ägandekostnad: värdeminskning, ränta, försäkring, skatt, service, däck och energi (el/bensin). Kolla elpris hemma, laddbox-stöd och effekttariff. Tjänstebil? Ha körjournal och räkna förmånsvärde.



Testa i verkligheten

Prova med familj och last: barnstolar, vagn, matkassar, takbox. Kör i motorvägsfart och på 2+1-väg. Mät faktisk förbrukning och vinterräckvidd. Känn på assistanssystem och ljudnivå; det är här du märker skillnaden i vardagen.