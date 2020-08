- Annons -

När det kommer till inredningen i badrummet är vi inte särskilt snabba på att byta ut saker när dessa blivit slitna eller när vi tröttnat på dem. Men det krävs lite för att badrummet ska få ett lyft. Det kan räcka med att byta till duschkabin för att skapa en mysig duschhörna.

Badkar och dusch med duschdraperi i all ära men ibland vill en bara duscha i en dusch och slippa både badkar och blöta duschdraperier. En duschkabin är smidig på det sättet att det är en fristående badrumsmöbel som inte är beroende av tätskikt. Det är en populär och trygg lösning för den som till exempel inte vet statusen på våtskiktet i badrummet, detta eftersom vattnet hamnar i själva kabinen och sedan rinner ner i golvbrunnen. Dessutom är det bättre ur miljösynpunkt att duscha istället för att till exempel bada badkar. Men vad finns det att tänka på om du funderar på att byta till duschkabin?

Att tänka på inför bytet till duschkabin

Även om badrumsmöbeln är smidig att installera finns det ett antal saker som du måste kolla på inför ditt duschbyte. För att få till en så optimal duschhörna som möjligt kan det vara bra att se till så att allt från golvbrunn till takhöjd fungerar med den kabin du vill installera hemma.

Fungerar din golvbrunn?

Det första som du bör titta på är om golvbrunnen fungerar som den ska. Se efter så att avrinningen från duschkabinens inbyggda avlopp fungerar, vattnet ska utan problem rinna ner i golvbrunnen och ut i avloppet. Det är säkrast att anlita ett proffs när det kommer till inkoppling av vatten. Se till att hantverkaren som installerar gör det möjligt för dig att vid ett senare tillfälle dra fram duschkabinen, det underlättar städning, service och välbehövlig rensning av golvbrunnen.

Var ska du placera kabinen?

Eftersom det är en fristående möbel kan du vara väldigt fri i din placering. Många duschkabiner har vik- eller skjutdörrar som öppnas inåt, det gör att det inte krävs mycket utrymme eftersom svängrummet är inom själva kabinen.

Kolla måtten innan installering

Vill du placera din duschkabin i ett badrum med snedtak? Eller i ett annat mindre utrymme? Det är vanligt att sätta in en duschkabin just för att rummet är litet, det är då extra viktigt att kontrollera höjden på badrumsmöbeln. Det finns de varianter av kabiner som är extra låga för att just få plats i små, trånga utrymmen. Mät innan du köper så slipper du åka och byta senare.

Att även kontrollera dörrarnas mått och placering är viktigt innan du bestämmer dig för vilken kabinmodell du ska välja. Det finns en mängd duschkabiner att välja bland, med olika typer av dörrplaceringar, höjd och bredd. Se till att välja en som passar i ditt badrum.

Stil och prisklass

Det finns inte bara en mängd olika modeller som ser olika ut, det finns även prisklasser när det kommer till duschkabiner. Olika kabinmodeller har olika typer av glas och utformning som gör att du har stor möjlighet att välja en som passar bra in i ditt badrum. Välj en i din inredningsstil så smälter den in med resten av möblemanget i badrummet.

Det lilla extra i duschväg

Du kan inte bara välja mellan olika designer när du tittar på duschkabiner till duschhörnan, du kan även titta in de lyxduschkabiner som finns med takdusch eller inbyggda massagestrålar. Det är egenskaper som gör att duschen får det där extra. Det viktigaste är dock att den variant du väljer faller inom din budget. Var uppmärksam på vad du får för priset du betalar eftersom det finns många olika funktioner och storlekar att välja på.

Vare sig du väljer en premiumdusch eller en som bara har det nödvändigaste får du en flexibel badrumsmöbel som är enkel att installera och använda. Det är inte svårare än så att göra en förändring i badrummet, lycka till med duschbytet!