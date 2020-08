- Annons -

Tröttnat på att krångla med duschdraperi och golvskrapa varje gång du tar en dusch? Då kanske det är dags att sätta upp en ordentlig duschvägg i badrummet. Vi på Villalivet.se skriver om hur du väljer rätt vägg och guidar också dig i hur du gör för att sätta upp den i badrummet på enklaste sätt.

En duschvägg i badrummet är enkel att sätta upp och praktisk att ha. Den hindrar vatten från att skvätta ut i badrummet och gör att du slipper ha duschdraperi, som på många vis kan vara ganska opraktiskt. Dessutom känns badrummet både mer stilrent och fräschare om du bygger in duschutrymmet med hjälp av en snygg vägg.

Många fördelar med duschvägg

Det finns många fördelar med att sätta upp en duschvägg i badrummet, vilket passar både när du har badkar och när du har duschhörna. Den är till exempel inte bara ett bra stänkskydd, utan är även bra när det kommer till att bibehålla värmen både i badvatten och i duschhörnan. Det finns en rad olika typer av väggar att välja på, både fasta, sådana som viks upp och duschväggar med skjutdörrar. Välj därför den vägg som passar in i just ditt badrum. Ska du till exempel montera duschväggar för ett badkar kan det vara en god idé att välja skjutdörrsvarianten och när du vill glasa in en duschhörna kan vikdörrsvarianten vara ett bra val om du vill spara in på yta. Den fasta duschväggen gör sig även bra när du endast vill ha en mindre vägg. Om du till exempel har dusch bredvid handfat och tvättställ och vill ha något som skyddar från stänk eller vill skapa ett rum i rummet, passar en fast duschvägg bra. Men slutligen handlar det såklart om vad du tycker passar dig bäst och vad du tror kommer bli snyggast.

Montera en fast duschvägg

Alla duschväggar på marknaden är olika och monteringsanvisningarna varierar självklart från vägg till vägg. Generellt kan sägas att följande verktyg och material behövs för att kunna sätta upp en fast variant av vägg i badrummet:

Borrmaskin

Skruvmejsel

Vattenpass

Tumstock

Penna

Fogspruta

Duschvägg (i passande mått)

Fästdon (till vald vägg, dess sidskena och bottenskena)

Silikon (till för våtutrymme)

Plugg

Träskruv

Plåtskruv

Gör såhär

Måtta ut vart sidskenan som håller upp din duschvägg mot väggen ska sitta, använd dig av måttstock och vattenpass för att få det rakt. Rita ut vart hålen för skruvarna ska vara någonstans. Tips är att även rita en linje så du ser exakt hur och vart själva skenan ska gå. Borra vid alla dina markeringar och sätt plugg. Om du borrar i en kaklad vägg är ett tips att sätta en bit maskeringstejp över din utritade markering, så minskar risken att du slinter med borren. Det kan du självklart även göra om du borrar i en okaklad vägg, för att vara på den säkra sidan. Lägg den vattentäta och elastiska silikonen över hålet där du borrat och i hela längden för skenan för att sedan sätta dit skenan. Fäst fast den inre delen med träskruven, i de förborrade hålen sätter du sedan metallskruven och borrar fast. Lägg ut bottenskenan kant i kant med den fastborrade sidskenan och gör sedan samma procedur som med väggskenan fast på golvet. Nu är det dags att sätta fast själva väggen. Lägg vattentät silikon i skenorna och skjut in glasväggen i skenorna och se till så den hamnar på rätt plats. Låt nu silikonet torka en aning innan du går vidare till nästa steg. I skenorna ska det finnas förborrade hål och det är dessa du nu ska använda dig av för att få fast duschväggens glasvägg i dem. Borra och skruva fast med plåtskruven.