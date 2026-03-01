Bygga uterum – så skapar du ett extra rum för längre säsong

Ett uterum förvandlar övergången mellan hus och trädgård till en plats som används långt utanför sommarmånaderna. Men för att få glädje av ditt uterum länge krävs rätt val redan i planeringsstadiet.

Hur och när ska uterummet användas?

Det första steget är att fundera över hur uterummet ska användas. Ska det fungera som ett inglasat uterum för sommarhalvåret, eller som ett mer vinterbonat extrarum?

Användningen påverkar allt från grund och golv till val av glas, tak och ventilation. Ett enklare uterum för sommarbruk ställer andra krav än ett uterum som ska fungera under stora delar av året.

Många underskattar hur mycket uterummet kommer att användas. Enligt Eric Cardell, Marknads- och Försäljningschef på Willab Garden, blir uterummet ofta hemmets mest använda rum från vår till höst.

– Planera storleken noga så det får plats både familjemiddagar och större bjudningar, tipsar Eric. Skissa skalenligt på ett papper – får matbordet plats? Och soffan?

När behövs bygglov?

För tomten som helhet finns nu en bygglovsbefriad pott som inkluderar samtliga lovfria byggnader. Inom detaljplan: totalt 45 m2, utanför detaljplan: totalt 65 m2.

Hur stort uterum du får bygga utan bygglov beror på om uterummet är fasadmonterat eller fristående, samt om tomten ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Ett fasadmonterat uterum kan vara upp till 30 m2 utan bygglov, både inom och utanför detaljplan. Uterummet får dock inte vara högre än husets taknock.

För fristående uterum varierar reglerna beroende på detaljplan. Inom detaljplan är den bygglovsbefriade gränsen 30 m2, med en maxhöjd på 4 meter. Utanför detaljplan är fristående uterum bygglovsbefriade upp till 50 m2, med en maxhöjd på 4,5 meter.

Bygglov kan krävas om uterummet placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne godkänner placeringen. Även bygglovsbefriade uterum måste anmälas till kommunen och uppfylla krav på bärighet, säkerhet och hållfasthet.

Placering – sol, vind och tillgänglighet

De flesta väljer att placera sitt uterum i direkt anslutning till kök eller vardagsrum. Söderläge ger maximalt ljus men kräver effektivt solskydd och god ventilation under sommaren. Väster- och österlägen kan ge bättre temperaturbalans, medan ett uterum i vinkel mot huset eller fristående längre ut i trädgården kan ge bättre vindskydd.

Konstruktion och säkerhet

En stabil grund är avgörande för att uterummet ska hålla över tid. Vanliga alternativ är gjuten betongplatta, plintgrund eller montering på befintligt trädäck. Ett uterum väger ofta mer än man tror, särskilt med glaspartier och tak. Placeras det på en befintlig altan krävs ofta förstärkning. En gjuten platta ger bäst stabilitet, möjlighet till golvvärme och bygger relativt lite på höjden.

Takets utformning spelar stor roll för både komfort och säkerhet. Genomskinliga tak släpper in mycket ljus men kan göra uterummet varmt under sommaren.

Tänk på snölast

Snölast anger hur mycket snö ett tak är konstruerat för att klara. I Sverige varierar snölasten kraftigt beroende på var i landet huset ligger – från snözon 1 i södra Sverige till snözon 5,5 i fjälltrakterna.

– Blötsnö är tungt och uterumstak utsätts ofta för hög belastning, säger Eric, kontrollera vilken snözon din fastighet ligger i och se till att leverantören dimensionerar ditt uterum efter din snözon – annars riskerar du tråkigheter.

Golv – välj rätt material

Golvet ska tåla både fukt och temperaturväxlingar, och här är det viktigt att göra rätt val från början.

– Ett klassiskt misstag är att lägga trägolv eller träbaserade klickgolv i uterummet. Det räcker att någon glömmer en skjutdörr på glänt för att fukt ska tränga in, säger Eric. Vi rekommenderar aldrig sugande material som spånskivor eller trälaminat i uterum.

Ventilation och solskydd

För uterum i soligt läge är solskydd avgörande. Takmarkiser eller utvändig avskärmning stoppar värmen innan den når glaset och är mest effektiva.

– Satsa på utvändig solavskärmning och ett effektivt ventilationssystem redan från början, råder Eric. Det gör skillnad mellan ett uterum du använder hela sommaren och ett som blir för varmt att vistas i.

God ventilation hjälper också mot kondens och gör att du kan hålla luften fräsch i uterummet utan att behöva öppna dörrarna helt. Att kunna öppna upp mindre partier eller vädringsluckor gör uterummet mer flexibelt över säsongen.

Ett rum att trivas i länge

Med genomtänkta val och rätt dimensionering får du ett uterum som håller i många år. Kom bara ihåg att rengöra glasen, kontrollera tätningar och underhålla träpartier regelbundet – det är enkelt underhåll som gör stor skillnad.

Hur stort uterum får du bygga?

Fasadmonterat (tillbyggnad)

Upp till 30 m2 kan byggas utan bygglov oavsett detaljplan.

Uterummet får inte vara högre än husets taknock.

Fristående (komplementbyggnad)