- Annons -

Börjar tyget på terrassmarkisen se trött och sliten ut? Har impregneringen tappat sin verkan? Eller vill du kanske bara byta kulör för att dona om på altanen? Då är det dags att byta markisväv! Många frågar sig om det är något man kan göra själv, eller om det kräver en installatör. Svaret på den frågan är individuell. En tumregel är att ni är två, och att någon av er är lite händig.

Markiser har i regel lång levnadstid, men de tåls att bytas ut när de börjar se ordentligt tilltagna ut. Livslängden varierar beroende på hur du underhåller markisen. Många leverantörer erbjuder gratis eller överkomliga priser för installation av dina nya markiser, men du kan också göra det själv.

Guide till att byta markisväv själv

Att byta markisväv själv är möjligt för den som är lite händig. Ni bör helst vara två som hjälps åt för att underlätta arbetet. Eftersom konstruktionerna ser olika ut beroende på vilken typ av markis du har är det bra om du först studerar den noggrant. När du ska köpa en ny markisväv är det bra om du vänder dig till samma återförsäljare så att du får rätt modell och storlek på din nya. Om inte bör du ta noggranna mått och kontrollera vilken typ av väv du vill ha.

- Annons -

Montera ner markisväv

Eftersom markisens konstruktion ser något annorlunda ut beroende på märke är det bra om du kan utgå från en medföljande instruktionsbok för att se hur du bäst kan byta markisväv. Har du inte det och vill prova göra det själv kan du prova följa vår guide här.

Börja med att mäta längden och bredden på din gamla markis genom att dra ut den till sin fulla längd. Måtten kommer du behöva när du ska beställa nytt tyg. Rulla sedan tillbaka markisen helt och hållet.

Har markisväven en tillhörande kappa sitter den fast separat i en stålram längst ut. För att ta bort kappan från den behöver du skruva upp sidan på stålramen och sedan dra ut kappan därifrån.

Skruva nu bort ena sidan på hållaren som sitter fast i väggen för att ta bort själva duken. Duken på markisen är i regel monterad kring en stång som du kan skruva loss på sidan av själva hållaren. Du bör vara försiktig när du gör det och låta någon stå och hålla i markisen så att den inte släpper medan du skruvar loss den. Är du ensam kan du binda fast vävrullen med ett rep så att den inte ramlar.

Rulla nu ut din markisväv till fullo igen och studera var markistyget sitter fast. Ofta sitter de fast med hjälp av en stålvajer som hindrar tyget från att dras loss från konstruktionen. Lätta på skruven som sitter placerad intill kanten så att du sedan sidledes kan dra ut tyget.

Montera fast ny markisväv

När du ska byta markisväv själv till din nya är det också bra om ni är två. Har du beställt en kappa utför du samma procedur som i nedmonteringen: du för in den tillhörande vajern i en ficka i tyget. Den andra personen kan stå längst ut och fånga upp vajern i tyget (jämför det med att sätta upp ett tält och hur du för in tältstommen genom en ficka i tältets tyg).

Huvudtyget ska vara utrullat och i den ska du också föra in en medföljande vajer i fickorna längst ut. Sedan för du in den genom samma öppning i markisfästet i väggen som varifrån du monterade ner den. Se till att avigsidan är nedåt. Var noga med att inte skrapa tyget, här kan den hjälpande personen försiktigt följa tyget med handen medan du för in tyget i stommen.

Skruva fast allt på plats och kontrollera att allt sitter jämt och fint. Gick allt som det skulle har du nu lyckats byta markisväv själv. Bra jobbat!