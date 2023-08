Dags att byta fönster? Tänk på detta!

Dags att byta fönster?

För den som ska byta fönster finns det många saker att ta hänsyn till, och utbudet på marknaden är idag stort vad gäller både storlek, material och funktion. Oavsett vilket du väljer är dina nya fönster en stor investering, så innan du beställer, fundera ordentligt på vad det är du vill ha och faktiskt behöver.

Byta fönster 5 saker att fundera över:

Energiklass

Kontrollera fönstrens energieffektivitet. För bästa energieffektivitet välj ett fönster med hög termisk isolering och låg värmeledningsförmåga.

Material

Det finns flera olika material att välja mellan, alla med sina egna fördelar och nackdelar. Utöver pris, fundera över fönstrets estetik, underhållskrav och förväntade livslängd.

Glas

Fönsterglas finns idag med flera smarta egenskaper som reglerar alltifrån ljusinsläpp till isolering. Kondensfritt glas, extra ljudisolering eller säkerhetsglas är några av de funktioner som finns att välja på.

Säkerhet

Vanligaste vägen in för en inbrottstjuv är via fönster eller altandörr, har du fönster i insynsskyddat läge tänk på säkerheten. Med säkerhetsklassade fönster får de betydligt svårare att ta sig in.

Installation

Man kan absolut byta fönster själv, men mycket av funktionen hänger på att fönstret är korrekt monterat. Är du osäker, anlita ett proffs.

Trä, aluminium eller PVC?

Trä

Fördelar med träfönster:

Smälter vackert in med en träfasad.

Isolerar bra – Trä är en naturlig isolator med bra termiska egenskaper.

Hållbara – Träfönster i bra kvalitét håller länge med rätt underhåll.

Lätta att reparera – Ett skadat träfönster kan ofta lagas istället för att bytas.

Nackdelar med träfönster:

Underhåll – träfönster behöver behandlas regelbundet.

Känsliga för fukt – Trä är ett organiskt material och kan, om det inte behandlas rätt, deformeras, svälla eller drabbas av röta.

Dyra i inköp – Kvalitetsfönster i trä är ofta dyrare än fönster av aluminium eller PVC.

Fönster i kärnvirke kostar en slant men är en både långsiktig och hållbar investering som med rätt underhåll kommer att fylla sin funktion i många år framöver.

Aluminium

Fördelar med aluminiumfönster

Hållbart – Hög motståndskraft mot väderpåverkan, är formstabila och utan större krav på underhåll.

Smal profil – Kan tillverkas med smal profil, med minimalistisk design och stort ljusinsläpp.

Färg – Kan i princip fås i vilken färg som helst

Nackdelar med aluminiumfönster

Isolering – Aluminium har hög värmeledningsförmåga och därför sämre termisk isolering.

Kondens – Aluminiumfönster är mer benägna att drabbas av kondens än andra fönstertyper

Ljudisolering – Aluminium är ett som inte absorberar ljud.

Korrosion – Aluminium kan korrodera eller oxidera över tid.

Aluminium kan vara ett bra alternativ för dig som vill ha underhållsfria fönster, men se till att välja ett med hög kvalitet, bra isolering och som är korrosionsbeständigt.

Plast/PVC

Fördelar med Plast/PVC-fönster

Billigt – Fönster i plast är ofta billigare än fönster i trä/aluminium.

Underhållsfritt – Kräver minimalt med underhåll och är motståndskraftiga mot fukt och angrepp.

Bra isolering – PVC har goda termiska egenskaper vilket ger god isolering och hög energieffektivitet.

Nackdelar med Plast/PVC-fönster

Stor karm – Fönster i PVC har ofta kraftigare karm vilket ger sämre ljusinsläpp.

Går inte att reparera – ett trasigt fönster behöver bytas ut.

Begränsat med färger – Levereras i standardfärger och kan oftast inte målas om.

PVC kan vara känsligt för temperaturvariationer och kan deformeras vid extrema temperaturer, välj därför plastfönster av god kvalitet och från pålitliga tillverkare.

