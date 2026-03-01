Dags att se över taket – så kollar du om vintern har satt sina spår

Vintern kan vara tuff mot huset och taket är den del som är hårdast utsatt. Snö, is, blåst och snabba temperaturväxlingar kan orsaka skador som inte alltid syns direkt. Därför är våren en perfekt tid att kontrollera taket och upptäcka problem i tid.

En enkel översyn på våren kan minska risken för fuktskador och oväntade utgifter längre fram. Vänta tills snön har smält och taket hunnit torka upp ordentligt – då ser du skador tydligast och kan bedöma skicket på ett säkert sätt.

Börja med en kontroll från marken

Andreas trogen, takexpert på swedala tak

Du kommer långt genom att titta på taket från marken eller med hjälp av en kikare. Leta efter pannor som ligger snett, ser spruckna ut eller helt enkelt saknas. Var också uppmärksam på plåtdetaljer som lossnar eller buktar.

Andreas Trogen, takexpert på Swedala Tak, ser ofta skador som hade kunnat undvikas med enkel tillsyn.

– Håll utkik efter mossa och påväxt på takytan, säger han. Mossa binder fukt och kan på sikt skada både pannor, plåt och papp, och även underlaget.

Glöm inte hängrännor och detaljer

Löv, kvistar och mossa samlar fukt och kan orsaka stopp i hängrännor och stuprör. Rensa ordentligt och passa samtidigt på att kontrollera vindskivor, takfot samt genomföringar runt skorsten och ventilation.

Titta från insidan

Har du vind är det klokt att kika där också. Mörka fläckar, missfärgningar eller mögel kan vara tecken på att fukt tagit sig in. Det behöver inte alltid bero på taket, ibland handlar det om ventilation, men oavsett är det viktigt att ta problemet på allvar.

Säkerheten först

Gå aldrig upp på taket om du känner dig osäker eller saknar rätt utrustning. Branta tak och hala ytor innebär risk för fallolyckor. I de fallen är det bättre att ta hjälp av en fackman.

En liten insats som kan göra stor skillnad

Andreas berättar att försäkringsbolag ofta kräver att taket hålls i gott skick.

– Skador som beror på eftersatt underhåll eller att takets tekniska livslängd är förbrukad riskerar att inte ersättas, förklarar Andreas. Små skador som upptäcks tidigt är ofta enkla att åtgärda – medan problem som får vänta riskerar att växa, så gör takkontrollen till en vår­vana. Det är en enkel försäkring för både huset och plånboken.

Olika tak – olika saker att hålla utkik efter

Tegel- och betongpannor

Trasiga eller spruckna pannor gör att fukt kan tränga ner till undertaket. Om du har möjlighet, lyft någon enstaka panna och kontrollera att underlagspappen är hel och inte torr eller spröd.

Plåttak

Kontrollera att plåtarna ligger på plats och att det inte finns rost eller färgsläpp. Om taket är spikat är det viktigt att gummitätningarna runt spikarna är hela – annars finns risk för läckage.

Papptak

Se över skarvar och ytskikt och kontrollera att det inte finns sprickor eller blåsor. På låglutande tak är detta extra viktigt, eftersom snö och is ofta blir liggande under vintern. Kom ihåg att papptak har en livslängd på 15–25 år. Är taket äldre kan det vara dags att planera för byte.

När bör du ta hjälp?

Ta in en fackman om:

• Taket är brant eller svårt att nå säkert

• Du ser tecken på fukt eller läckage

• Taket är äldre och inte kontrollerats på länge

• Du är osäker på skicket trots egen kontroll

• Du ska köpa eller sälja hus och vill ha en dokumenterad bedömning