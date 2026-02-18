Efter branden: familjen som återskapade sitt hem in i minsta detalj

När familjen Edman förlorade sitt hem i en brand var det svårt att tänka sig ett nytt kapitel. Men tack vare Fiskarhedenvillans byggsätt i lösvirke kunde huset återskapas in i minsta detalj – ett nytt hem, med samma själ som det gamla.

Från katastrof till möjlighet

En sen kväll förändrades allt för familjen Edman. Huset från 1800-talet som de hade bott i och skapat minnen i gick upp i lågor. På en kort stund försvann inte bara en byggnad, utan en plats fylld av liv. Efter chocken och sorgen kom den svåra frågan: Hur går man vidare?

För familjen blev svaret tydligt när de började planera sitt nya hem. De ville inte bygga nytt för att ersätta det gamla, utan för att återskapa känslan av trygghet och kontinuitet. Valet på husleverantör föll på Fiskarhedenvillan främst på grund av möjligheten att kunna anpassa huset i största möjliga mån för att efterlikna det gamla huset som stod på gården. En annan avgörande faktor till valet av husleverantör föll på den fina kontakt som familjen fick med deras säljare.

Lösvirke gav friheten att återskapa

Till skillnad från många hustillverkare bygger Fiskarhedenvillan sina hus på plats, bräda för bräda. Det innebar att familjen kunde återskapa sitt tidigare hem med stor precision. De kunde flytta väggar, justera fönster och bevara planlösningen så som den en gång var och samtidigt förbättra detaljerna som de tidigare hade velat ändra.

– Det var otroligt viktigt för oss att huset kändes som vårt gamla hem. Vi var väldigt förtjusta i gamla huset som var 200 år gammalt. Samtidigt kunde vi förbättra saker som förr inte fungerade lika bra. Det kändes som att bygga tillbaka minnena, berättar familjen.

Med hjälp av Fiskarhedenvillans säljare, konstruktör och bygglag växte ett nytt hus fram på samma plats som det gamla. Varje detalj bearbetades noggrant – inte för att skapa ett exakt museum av det förflutna, utan för att forma ett hem som kunde bära historien vidare.

Hantverk, hjärta och husdrömmar

Ett hus byggt i lösvirke är i grunden ett hantverk. För familjen Edman blev det också en process fylld av hjärta. Att se snickarna resa huset bräda för bräda, att kunna vara med i varje beslut, gav dem känslan av kontroll och trygghet som de förlorat.

Samtidigt skapade byggsättet utrymme för flexibilitet och omtanke. Inget var för fastställt, inget behövde kompromissas bort för att passa i en fabrik. Det blev en byggresa som handlade lika mycket om att återfå trygghet som att bygga ett nytt hem.

Ett hem med samma själ – men starkare grund

Idag står huset klart. Från utsidan är det nästan identiskt med originalet, men inuti finns små justeringar som gör vardagen enklare. Bättre förvaring, uppgraderad isolering, energieffektiva fönster och modern teknik. Ett hem byggt för framtiden, men rotat i det förflutnas trygghet.

Det familjen Edman är mest nöjda med är att de lyckades få huset precis som de önskade sig, alla detaljer så som snickarglädje, tapeter och planlösning blev som de hade drömt om. Bland annat har dom en handtryckt tapet i ett av rummen som de är mycket nöjda med. Allt detta behövdes för att de skulle får tillbaka sitt hem ur ett känslomässigt perspektiv.

Vill du skapa ett hem som är lika unikt som din historia? Med Fiskarhedenvillan kan du bygga fritt, flexibelt och med tryggheten som grund. Inspireras av våra husmodeller →

Trygghet som byggs på plats

Fiskarhedenvillans byggmetod handlar inte bara om hantverk. Det handlar om trygghet, relationer och förtroende. Varje projekt formas i dialog mellan kunden och bygglaget, med fokus på kvalitet, transparens och personlig service.

För familjen Edman blev detta avgörande. Efter allt de förlorat fick de uppleva att det går att både förlora och vinna tillbaka sitt hem – och att trygghet faktiskt går att bygga, på riktigt.

Bygg fritt, bygg tryggt, bygg med Fiskarhedenvillan. Utforska alla våra husmodeller och hitta den som passar just dig: Läs mer här →

Om Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan är en av Nordens ledande hustillverkare inom platsbyggda trähus. Sedan 1993 har vi byggt tusentals hem bräda för bräda, direkt på kundens tomt med fokus på kvalitet, frihet och trygghet. Hos oss får varje kund möjligheten att forma sitt hem helt efter sina egna drömmar och behov.