Prästgårdens pärla – så byggde Emma och Markus sitt drömorangeri

På en gammal prästgård från 1762 har Emma och Markus skapat något som många husägare drömmer om: ett orangeri som både förlänger odlingssäsongen och fungerar som ett extra rum i trädgården året runt. Resan dit tog två år av letande – men resultatet talar för sig självt.

Paret köpte gården 2012 med drömmen om ett liv närmare naturen. De kommande åren ägnades åt att renovera de gamla arbetarbostäderna på tomten, som idag hyrs ut som semesterbostäder. Men när renoveringarna var klara vaknade en ny idé: ett orangeri.

– Vi visste ganska tidigt vad vi ville ha, men vi ville inte kompromissa, säger Emma. Det tog två år innan vi hittade rätt modell.

Valet föll till slut på ett T-format orangeri med högt i tak och två separata entréer från Skånska Byggvaror, en design som Emma fastnade för direkt.

– Jag kan gå in genom den ena entrén och vidare ut till köksträdgården genom den andra. Det låter kanske som en liten sak, men det betyder mycket i vardagen.

Byggde det själva – på drygt 8 veckor

Markus, som är kock och van att jobba med händerna, tog på sig att bygga orangeriet tillsammans med en vän. Bygget tog drygt 8 veckor, inklusive klinkers på golvet och två strykningar med linoljefärg som Emma stod för. I samband med bygget gjöt de också robusta pallkragar i betong till den planerade köksträdgården

– Vi gör hellre saker ordentligt från början, säger Emma. Vi vill skapa något som håller i generationer, både för oss och för naturen.

Resningen av stommen krävde två personer, men glaset klarade Markus att sätta in på egen hand med hjälp av speciella handtag med sugkoppar. Den långa planeringsfasen med två år av letande och diskussioner visade sig avgörande. När bygget väl stod klart blev resultatet precis som de hade tänkt sig.

12 veckor längre odlingssäsong

Orangeriet är placerat utan skärmande hinder och har full solexponering under större delen av året. Den enda skuggan kommer från den stora ladan – och bara under en kort period på vinterhalvåret. Resultatet är påtagligt: Emma och Markus kan börja odla minst 12 veckor tidigare på våren jämfört med utomhus.

I orangeriet trivs tomater, chili, aubergine, gurka och massor av kryddörter som annars haft svårt att klara det svenska klimatet. En värmefläkt håller minusgrader borta på vintern, men används med svag effekt – mer för att skydda än för att skapa ett subtropiskt klimat. Och bygglov? Det krävdes inte.

Ett rum för alla årstider

Orangeriet stannar inte vid odlingen. På sommaren står korgstolarna redo för middag eller ett glas vin i kvällssolen. På vintern förvandlas det till ett mysigt adventshörn med granar, ljusslingor och fårskinnsfällar. Ibland öppnar Emma till och med grinden så att hönsen får tassa in och hälsa på.

– När vi har vänner på besök tar vi gärna fördrinkarna inne i orangeriet. Det är verkligen trevligt, säger Emma. Man förstår inte hur många användningsområden det finns förrän man väl har det.

För paret passar orangeriet in i ett större projekt om ett hållbart liv på landet. Framöver drömmer de om gårdscafé, gårdsbutik och stora buketter av dahlior och gladioler från egna odlingar. Kanske till och med en liten vingård en dag.

Emma och Markus Rosenbaum

Bor: Eneby Gård, en gammal prästgård i Sörmland, från 1762.

Gör: Markus är egenföretagare och allkonstnär, Emma ska precis omskola sig till sjuksköterska efter att ha arbetat med försäljning och marknadsföring under stor del av yrkeslivet.

Orangeri: Linnea Orangeri 14,8 m² från Skånska Byggvaror