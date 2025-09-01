Har ditt hus vackra gamla fönster i behov av kärlek? Att underhålla dina fönster innebär en investering i ditt hus och i framtiden. Byggnadsvårdaren Vanessa Andersson ger tips om vad man ska tänka på när man renoverar själv.

Vanessa Andersson är byggnadsvårdare bosatt på Öland och menar att det finns många fördelar med att renovera gamla fönster istället för att köpa nya.

Namn: Vanessa Andersson

Ålder: 35

Gör: Byggnadsvårdare och hållbarhetsspecialist, utbildad vid Capellagården

Bor: Kastlösa, Öland

– Det höjer det ekonomiska värdet på huset, det har ett estetiskt och kulturhistoriskt värde, det är bättre ur miljösynpunkt och innebär en stor skillnad i kvalitet. Underhållsfria fönster innebär att du inte kan underhålla dem, när de är slut så är de slut. Gamla träfönster kan hålla hur länge som helst så länge de underhålls i intervaller om 8-10 år.

För den händige går det utmärkt att renovera fönster själv. Läs på om processen innan du börjar och ta allt i lugn takt. Vanessa rekommenderar att vara extra försiktig om fönsterna har munblåst eller valsat glas.

– De är ofta oregelbundna i tjocklek och kräver att man är försiktig med trycket.

Noggrann med färgen

Målningen är den delen där de flesta stöter på patrull. Eftersom alla färgtillverkare har olika instruktioner för hur man ska jobba med färgen är det viktigt att läsa igenom vad som gäller innan man börjar måla.

– Annars är risken att man står där med en färg som blir flammig, inte torkar eller kritar för snabbt. Jag hör hela tiden om folk som har renoverat själva och tyckt att det är kul fram till målandet, sen tappar de geisten.

Vanessa förespråkar linoljefärg framför plastfärg eftersom linoljefärg är diffusionsöppen – den andas. Den minskar risken för fuktproblem i träet och färgen håller länge innan den flagnar. Plastfärg lägger sig som en tät hinna över träet, vilket fungerar bra när det är nytt men kan på sikt leda till problem när fukten inte kan vandra ut. Flagnande plastfärg är dessutom en stor källa till mikroplaster i naturen enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Täta fönster

Att sätta nytt kitt i fönsterbågarna hjälper till att täta, men om du vill täta fönstren ytterligare tipsar Vanessa om att använda gummilister. En billig men mindre estetisk lösning för exempelvis källarfönster, eller andra fönster som inte behöver vara fina, är att sätta fast en ruta plexiglas på insidan. Vanessa poängterar dock att man inte ska täta alltför väl.

– Mellan inner- och ytterbågen behöver det finnas viss luftcirkulation. Luften ska kunna vandra så att fukt inte stängs in, annars finns risk för kondens och mögel. Man behöver inte vara rädd för att fönster känns lite otäta – det viktiga är att det är på rätt ställe.

Renovera gamla fönster – steg för steg

Gamla träfönster kan hålla i generationer – om de får rätt omvårdnad. Genom att renovera istället för att byta bevarar du både husets själ, miljön och plånboken. Med rätt verktyg, tålamod och lite kunskap kan du själv ge dina fönster nytt liv. Här går vi steg för steg igenom hur du gör, från första inspektionen till målning och montering.

Steg 1 – inspektera

Innan du plockar ner fönstret är det en god idé att skadeinventera på plats. Öppna och stäng fönstret, är det någonstans som fönstret är skevt eller tar emot? Finns det sprickor på glaset som kräver extra försiktighet? Anteckna eventuella skador eller markera på bågen med en penna.

Märk upp fönstret så att du vet var det ska sitta, om det ska sitta till höger eller vänster, inner- eller ytterbåge och vilket håll som är upp eller ner.

Steg 2 – ta bort kitt

Granska skicket på fönsterkittet. Om kittet och/eller träet i fönsterbågen är väldigt illa däran är det bäst att ta bort allt kitt och försiktigt ta ut glasrutorna, ha dock i åtanke att det gör renoveringen mer komplicerad.

Det enklaste sättet att ta bort kitt på är med ett stämjärn eller en bladkniv. Du kan också ta hjälp av en kittlampa eller en varmluftspistol. Lägg en blöt handdukar på glaset för att minska risken för sprickor. Var uppmärksam – värme gör att allt går snabbare!

Om kittet är grått och sitter mycket hårt finns risk för asbest, särskilt om fönstret är från 1950–70-tal. Ta hjälp av ett laboratorium för att analysera ett prov och följ Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Då är det bättre att låta det sitta kvar, fylla i med nytt där det behövs och snygga till mötena mellan det gamla och nya kittet.

Steg 3 – beslag och nitar

Om det behövs, ta bort beslag och hörnjärn. Ofta räcker det att endast ta bort de två hörnjärn som sitter i nederkant, det är ofta de som är mest utsatta.

Skrapa bort färgen och lägg i ett bad av citronsyra för att ta bort rost – använd skyddshandskar. Rostskydda med en rostskyddsbehandling så som Isotrol eller med linoljebränning.

Ser hörnjärnen fina ut när du skrapar lite på dem? Låt de i så fall sitta kvar, det gör att bågen behåller sin form när du arbetar med den.

Steg 4 – skrapa

Skrapa bort färgen från fönsterbågarna. Kallskrapa med en vanlig färgskrapa eller ta hjälp av varmluft. Ska du gå från plastfärg till linoljefärg? Då är det viktigt att skrapa till trärent. Om fönsterbågarna är vita finns det en risk att de är målade med en färg som kan innehålla bly.

Skrapa då utomhus, gärna när det är lite bris, och använd munskydd för att vara på den säkra sidan.

Steg 5 – Grundolja

Om bågarna känns torra är det bra att grundolja innan målning så att träet är mättat. Inom traditionell byggnadsvård är rå linolja vanligast men har längst torktid. Skruva fast eventuella beslag som du har tagit bort. Inom fönsterrenovering finns olika synsätt på hur man bäst oljar eller målar fönster.

En del späder olja med lacknafta eller balsamterpentin för bättre inträngning och kortare torktid, andra föredrar endast kokt linolja. Metodval beror ofta på träets skick, verktyg, temperatur och inte minst personlig erfarenhet. Det viktigaste är att du förstår varför du gör som du gör, följer färgtillverkarens instruktioner och testar på en liten yta om du är osäker.

Steg 6 – Grundmåla

Nu är det dags att grundmåla! Vanessa rekommenderar linoljefärg och här har olika färgtillverkare olika anvisningar för hur man ska måla. Kolla upp vad som gäller för färgen som du använder. Var uppmärksam på om färgen innehåller lösningsmedel om du är gravid.

Generellt jobbar man i tre steg: grundstrykning, mellanstrykning och slutstrykning.

Steg 7 – Kitta

Dags att sätta tillbaks eventuellt borttagna glasrutor! Sätt linoljekitt i falsen där glaset ska vila. Sätt i glasrutan och fäst med fönsterstift.

Använd en kittkniv för att lägga nytt kitt där det behövs, många färgtillverkare har videos på sina hemsidor som visar hur du gör. Om det blir kladdigt på rutan av linoljekittet kan du använda krita för att få bort fettfläckarna.

Steg 8 – Forsätt måla

Fortsätt med mellan- och slutstrykning. Antingen lägger du nästa lager färg inom 24 timmar efter kittning eller så väntar du två veckor tills det är helt torrt.

Undvik att måla utomhus i solen eftersom det kan ge ett flammigt resultat, det är dessutom lätt att insekter fastnar i färgen. Det bästa är att måla inomhus med öppna fönster, gärna på sommaren när luften är torr.

Måla relativt tunna lager med linoljefärg, särskilt om du är van vid plastfärg. Förvara linoljetrasor i en stängd behållare av metall eller elda upp dem direkt efter användning på grund av risk för självantändning.

Steg 9 – Snygga till

För att få ett snyggt och tätt resultat ska man måla på kittet och ut på själva glasrutan. Det går att göra på två olika sätt.

Du kan sparmåla och låta penseln följa kittet ca två mm ut på glasrutan i en fin linje. Den andra metoden kallas för renskära: måla ca 1-2 cm på glasrutan för att sedan skära rent med en rakbladsskrapa när sista lagret med färg har torkat. Använd fönsterputs så går renskärningen lättare.

Steg 10 – Montera

Montera dina fönster! Om du har stora och tunga bågar är det bra att vara två som hjälps åt.

