VELUX takfönster – För ett ljusare hem

VELUX erbjuder vackra, effektiva och ljusa takfönster som skapar mer rymd, frisk luft och ljusinsläpp i ditt hem. Har dina gamla fönster sett bättre dagar? Byt ut dem till nya VELUX takfönster och sikta mot stjärnorna. Vill du se naturen genom takåsarna? Öppna upp med kvalitativa VELUX takfönster och bjud in det gröna och friska.

Öppna upp ditt hem

Det finns mycket du kan åstadkomma bara genom att sätta in nya fönster, framför allt i taket.

Känslan av att ha mer plats infinner sig

Ventilationen påverkas positivt

Det blir en fin inredningsdetalj

Det ger ett bättre inomhusklimat

Ljusinsläppet blir högre eftersom du får in minst 2 ggr mer dagsljus via takfönster än vanliga fasadfönster

I och med att vi tillbringar många timmar inomhus är det viktigt att ta in så mycket dagsljus som möjligt i våra hem. Ett takfönster ger ett öppnare intryck oavsett vilken typ av hus du bor i och vilket tak du än har. Det skapar även vackra vyer under alla årstider eftersom du kan kika upp mot himlen och snegla på molnen, stjärnorna eller solnedgången. Sätt in ett eller flera takfönster och förändra ditt hem helt på dina premisser.

Ett med naturen

Att vara nära naturen ger en positiv effekt på människors hälsa och välmående. Det bidrar även till vackra och varierande färgklickar till inredningen eftersom det som sker utomhus avspeglas på interiören via fönster, inte minst takfönster.

Det fantastiska med takfönster är inte bara det adderade ljuset utan också att du alltid har och ser naturen inpå knuten. Har du ett träd utanför huset som du gärna vill följa i årets färgskiftningar? Drömmer du om att se snön falla ner över taket i juletider? Med takfönster från VELUX kan du följa årstidernas växlingar live och förlänga utomhussäsongen året runt. Sudda ut gränsen mellan ute och inne, bjud in ljus och natur och omhulda dig med ett härligare inomhusklimat.

VELUX visualiseringstjänst – Se ditt rum med takfönster

Tanken på ett takfönster kanske har legat och grott under en längre tid men för att komma till skott kan det behövas lite inspiration och visualisering för att få en känsla för hur just ditt hem skulle se ut med VELUX produkter. Då finns det flera alternativ du kan använda dig av.

VELUX inspirationssida ger olika tips – Ibland är det svårt att föreställa sig hur stor förvandling ett takfönster faktiskt kan ge ditt hem. Med ett takfönster släpps dagsljuset in lättare i bostaden, vilket kommer ge en känsla av att ha mer plats. Det gör samtidigt ditt hem ljust och inbjudande för dig och dina besökare. Se mer på VELUX inspirationssida här: veluxtakfonster.se

Låt ljuset flytta in – En virtuell upplevelse

Drömmer du också om mer dagsljus? VELUX har utvecklat en ny digital 3D-upplevelse som är ett inspirationsuniversum där du själv kan se hur det är att leva i ett hem med VELUX takfönster. Besök Dagsljusvägen och gå på Öppet Hus i fem virtuella bostäder. Se dem med och utan takfönster och upplev rummen i morgonljus, dagsljus och i skymningen. Upptäck mer på Låt ljuset flytta in.

Ta hjälp av en dagsljusrådgivare

På VELUX kan du komma i kontakt med en dagsljusrådgivare som efter noggrann analys av ditt behov ger dig en offert, guidar dig till rätt fönsterval och kopplar samman dig med en certifierad montör.

En guide till olika takfönster

Dagens takfönster från VELUX kommer i en rad utföranden – alla för att få ett så dynamiskt ljus som möjligt. Du kan skapa ett öppet hem med takfönster, oavsett om du bor i ett enplanshus, i en äldre villa, radhus, taklägenhet eller i ett hus med platt tak. Välj mellan pivåhängda eller topphängda takfönster, takfönsterkupoler för platta tak, takbalkong eller takterrass, takfönsterkupor, ljustunnlar och mycket mer!

VELUX INTEGRA® och VELUX ACTIVE with Netatmo

Få ett smart home som alltid är skönt att vistas i! Letar du efter ett riktigt praktiskt takfönster med fjärrstyrd manövrering, är VELUX INTEGRA® takfönster något att ha i åtanke. Det har inbyggda sensorer så att du kan öppna och stänga det även när du inte kommer åt det. Vill du sammankoppla dina VELUX INTEGRA® takfönster kan du använda VELUX ACTIVE with Netatmo för att kontrollera och styra både takfönster och solskydd från din mobil, var du än är i världen. Det ger dig ett perfekt inomhusklimat med bästa luftkvaliteten. Med VELUX ACTIVE with Netatmo övervakas temperatur, luftfuktighet och luftens koldioxidhalt och reglerar samtidigt dina VELUX INTEGRA® -produkter för att optimera ditt inomhusklimat.

VELUX har även tillbehör för dina takfönster såsom mörkläggande gardiner, persienner, plisségardiner och markiser.

En unik mix av design, komfort och funktion

Oavsett vilken produkt du väljer hos VELUX kan du vara säker på att få en perfekt blandning av design, komfort och funktion. Med olika lösningar och smarta tjänster kommer just ditt hem och dina outnyttjade utrymmen till fördel.