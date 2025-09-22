5 anledningar att installera en värmepump i höst

I samarbete med Samsung

Inför hösten och vintern kan en luft-vattenvärmepump vara ett smart val för dig som vill ha energieffektiv och pålitlig uppvärmning. Tekniken har utvecklats snabbt de senaste åren, vilket gör dagens modeller både mer effektiva, kraftfulla och användarvänliga.

Magnus Wikman, nordisk produktchef för värmepumpar på Samsung, berättar: – Avfrostningen har blivit mer effektiv och styrningen mycket bättre. Dagens moderna luft-vattenvärmepumpar är betydligt energieffektivare än äldre modeller och kan dessutom värma upp hela huset via vattenburen värme även när det är riktigt kallt ute, säger han.

Enligt honom fungerar luft-vattenvärmepumpar också utmärkt också i nybyggda hus i kombination med FTX-ventilation. Ofta installeras frånluftsvärmepumpar i nybyggda som tappar i effektivitet när utomhusluften blir kall. En luft-vattenvärmepump är ett bättre val då den är mer energieffektiv och kan ge en bättre komfort.

Två typer av luftvärmepumpar

Luft-vattenvärmepump – Denna typ utvinner värme från utomhusluften och omvandlar den till energi för att värma upp vatten. Det varma vattnet används sedan för att förse bostaden med värme via radiatorer eller golvvärme. Dessutom förser den dig med tappvarmvatten.



– Denna typ utvinner värme från utomhusluften och omvandlar den till energi för att värma upp vatten. Det varma vattnet används sedan för att förse bostaden med värme via radiatorer eller golvvärme. Dessutom förser den dig med tappvarmvatten. Luft-luftvärmepump – Denna modell använder också utomhusluften som värmekälla, men sprider värmen (eller kylan) direkt i hemmet via en inomhusenhet. Den fungerar även som luftkonditionering under varma dagar och bidrar till ett behagligt inomhusklimat året runt.

Här delar Magnus Wikman med sig av fem skäl till varför en luft-vattenvärmepump från Samsung är en smart investering i höst.

1. Energieffektivitet och lägre kostnader

– Den största fördelen är den höga energieffektiviteten. En luft-vattenvärmepump kan ge stora besparingar eftersom värmen sprids genom husets vattenburna system. Besparingarna blir nästan jämförbara med bergvärme, förklarar Magnus Wikman.

En luft-vattenvärmepump kan omvandla 1 kWh el och 4 kWh energi från uteluften till totalt 5 kWh värme. Energin distribueras via radiatorer eller golvvärme i hela huset, samtidigt som den kan producera varmvatten.

Den höga verkningsgraden leder till lägre elräkningar, och investeringen betalar sig över tid.

2. Ökad komfort

Förutom att sänka kostnaderna höjer värmepumpen komforten genom att ge jämn och behaglig värme i hela huset samtidigt som den producerar tappvarmvatten. Det säkerställer en konstant och trivsam komfort även under de kallaste vintermånaderna.

Samsung har dessutom utvecklat sina värmepumpar så att de arbetar mycket tyst, även vid full effekt. Fokus har lagts på att få en så effektiv och tyst utomhusenhet som möjligt.

Den upplevelsen delas av Torulf Lundgren, som tillsammans med sin fru bor i en tvåplansvilla. I februari 2025 installerade de en EHS Mono R290 med inomhusenheten ClimateHub.

– Vi märker ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat än med vår tidigare värmepump. Den här är också tystare och kräver mindre handpåläggning. I vardagen känns det tryggt att allt bara fungerar, säger Torulf.

Samsung EHS Mono R290

Ett bra val när du behöver ersätta din gamla panna i äldre värmesystem tack vare höga framledningstemparaturer.

Extra tysta modeller med ljudnivåer ner till 35 dB(A)

100 % kapacitet vid –10 °C

Behovsstyrd avfrostning anpassad för nordiskt klimat

Korrosionsskyddad utomhusenhet och Durafin-behandlad förångare

Flexibla installationslösningar med ClimateHub, styrmodul eller inbyggd pump och kontrollbox

Smart övervakning och styrning via SmartThings

Alla EHS Mono R290-modeller levereras med inbyggt Wi-Fi

Nytt köldmedium R290 med lägre GWP

Läs mer här.

Inomhusenheten climatehub har en kompakt design som smälter in sömlöst bland befintliga hushållsapparater och vitvaror.

3. Enkel styrning

En av de största nyheterna är möjligheten att styra och övervaka värmepumpen via Wi-Fi och Samsungs app SmartThings. Med appen kan man planera, styra och följa energiförbrukningen på distans – vilket gör det enkelt att maximera både komfort och energibesparingar.

4. Ett miljömedvetet val

Värmepumpar använder betydligt mindre energi än direktverkande el eller oljevärme. Att välja värmepump innebär därför en minskad klimatpåverkan.

5. Hög kvalitet och lång livslängd

Samsung lägger stor vikt vid kvalitet och komfort, vilket märks i den femåriga funktionsgaranti som följer med produkterna. Om ett fel uppstår under garantitiden täcker Samsung både delar och arbete.