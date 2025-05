Få full kontroll på elförbrukningen – med Bixias realtidsmätare

Vill du kunna se exakt hur mycket el du förbrukar – just nu? Med Bixias realtidsmätare får du koll på elanvändningen i realtid, direkt i mobilen. Det gör det enklare att minska elkostnaderna, kapa effekttoppar och hushålla smartare med elen i hemmet.

Därför är realtidsmätning en viktig del av framtidens elanvändning

I takt med att elpriserna rör sig upp och ner, och nya effektavgifter införs, blir det allt viktigare att ha koll på när elen faktiskt används. En realtidsmätare gör det möjligt att följa elförbrukningen så ofta som var tionde sekund – i stället för att till exempel vänta på månadsfakturan.

Genom att kombinera smarta energival med realtidsdata kan du jämna ut förbrukningen under dygnet, undvika höga effekttoppar och sänka kostnaderna på sikt.

Vad är en realtidsmätare – och hur fungerar den?

En realtidsmätare är en liten enhet som kopplas in i din smarta elmätare via en HAN-portMätaren skickar sedan data till appen Mitt Bixia, där du enkelt kan följa elförbrukningen i realtid – både historiskt och just nu.

Med Bixias realtidsmätare får du:

Data var tionde sekund direkt i appen

direkt i appen Visualisering av effekttoppar och total elförbrukning

och total elförbrukning Lastbalansering av elbilsladdning

av elbilsladdning Vädertålig design – kan placeras både inne och ute

– kan placeras både inne och ute Lätt att använda – lysdioder visar status

Hur kan en realtidsmätare hjälpa dig i vardagen?

🔋 Kapa effekttoppar och sänk dina elkostnader

En effekttopp uppstår när flera energikrävande apparater används samtidigt till exempel bastu, elbilsladdare och diskmaskin. Med en realtidsmätare ser du direkt när du närmar dig en topp och kan justera din elanvändning innan det påverkar elräkningen.

🔌 Lastbalansera elbilsladdningen

Realtidsmätaren kan hjälpa till att balansera elen automatiskt, så att du undviker att huvudsäkringen löser ut. Ett exempel: om du laddar elbilen och samtidigt startar ugnen, justerar mätaren effekten i laddboxen.

📊 Bättre beslutsunderlag för energismarta val

När du ser hur mycket el som faktiskt förbrukas – och när – blir det lättare att fatta beslut som gör skillnad. Du kanske upptäcker att din elförbrukning skjuter i höjden varje morgon eller att standby-elektronik drar mer än du trott.

Så här kommer du i gång

Bixias realtidsmätare är enkel att installera och passar dig som vill få bättre koll på hemmets elförbrukning.

📦 Pris:

Engångskostnad: 695 kr

Månadsavgift: 19 kr/mån

📱 Fungerar med: Mitt Bixia-appen – där du får en tydlig översikt av förbrukningen.

Vem kan beställa realtidsmätaren?

✔ Redan kund hos Bixia?

Fyll i beställningsformuläret på Bixias hemsida. Du får därefter ett mejl för att signera din beställning med BankID.

➕ Inte kund än?

För att använda realtidsmätaren behöver du ha elavtal hos Bixia. Du kan enkelt bli kund och lägga till realtidsmätaren i samma beställning – Snabbt och smidigt.

👉 Läs mer och beställ din realtidsmätare här

Därför är realtidsmätning viktig – även inför framtiden

Från 1 januari 2027 ska alla elnätsföretag införa nya prismodeller där effektavgifter blir standard. Det betyder att du betalar mer om du använder mycket el samtidigt. Med en realtidsmätare kan du anpassa din användning – och undvika onödiga avgifter.

Sammanfattning – därför ska du välja Bixias realtidsmätare

✅ Se elförbrukning i realtid (var 10:e sekund)

✅ Kapa effekttoppar och sänk elkostnader

✅ Vädertålig och enkel att installera

✅ Lastbalanserar elbilsladdning

✅ Kopplas till Mitt Bixia-appen

✅ Prisvärd – bara 695 kr + 19 kr/mån

🔌 Redo att ta kontroll över din elförbrukning? Beställ din realtidsmätare idag på bixia.se