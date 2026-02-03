Lägre elskatt och nytt skydd – så påverkas din elkostnad 2026

Från årsskiftet väntar både lägre elskatt och ett nytt statligt elskydd för hushåll. För dig som villaägare kan det innebära lägre kostnader i vardagen – men också en extra trygghet om elpriserna skulle skjuta i höjden. Här är vad som gäller 2026.

Sänkt energiskatt från 1 januari

Regeringen har beslutat att sänka den statliga energiskatten på el med drygt 18 procent. Från och med den 1 januari 2026 sänks skatten från 54,88 öre till cirka 45 öre per kilowattimme inklusive moms. För ett hushåll innebär det en besparing på 1 000–2 000 kronor per år, beroende på hur mycket el som används.

Nytt högkostnadsskydd från november

För att dämpa effekten av framtida pristoppar har också ett tillfälligt högkostnadsskydd införts. Det gäller från 1 november 2025 till och med hela 2026.

Skyddet innebär att staten går in och täcker mellanskillnaden om det genomsnittliga spotpriset under en månad överstiger 1,50 kronor per kWh (ca 1,87 kr/kWh inklusive moms). Alla hushåll i Sverige omfattas – oavsett elområde. Ersättningen betalas ut automatiskt – ingen ansökan krävs. Men det krävs ­ovanligt höga elpriser för att skyddet ska aktiveras.

För de flesta villaägare innebär förändringarna en välkommen lättnad, främst genom den sänkta skatten. Högkostnads­skyddet kan ge extra trygghet om el­priserna skulle stiga kraftigt igen. Under normala förhållanden blir effekten begränsad – men i händelse av en ny elkris kan skyddet göra stor skillnad.

Så påverkas elräkningen av sänkt energiskatt



Typ av villa Årlig förbrukning Årlig besparing

Villa utan elvärme 10 000 kWh ca 1 000 kr

Villa med elvärme 20 000 kWh ca 2 000 kr



Besparingen gäller endast skatt. Elpris, nätavgifter och elavtal påverkar totalbeloppet.