Ett gammalt hus som tänker nytt – smarta energilösningar

Smart energistyrning har gett bättre koll på energin – utan att tumma på komforten.

Huset är gammalt, men energifrågan högst aktuell. När energikostnaden i allt högre grad styrs av hur elen används över dygnet, har Christoffer och Eva-Lotta Ramfors med smart energistyrning fått bättre kontroll – utan att behöva byta värmepump.

Villan från 1928 är på totalt 300 kvadratmeter, fördelat över tre plan. Det är ett stort hus med mycket volym, något som ställer höga krav på uppvärmningen. Christoffer och Eva-Lotta har bott här sedan 2011 och känner huset väl.

– Det är ett gammalt hus, och då blir energifrågan viktig på ett annat sätt än i ett mindre och nyare hus, säger Christoffer.

Bild: privat

Uppvärmning som fungerar – men behöver användas smart

Huset värms i dag med bergvärme. Värmepumpen installerades redan 2007–2008 och har därmed några år på nacken, men fungerar fortfarande bra.

Utöver bergvärmen finns tre öppna spisar, en på varje våningsplan.

– Vi eldar framför allt på entréplanet där vardagsrummet är, men i praktiken kan vi värma hela huset med ved om det skulle behövas.

Trots fungerande uppvärmning är det tydligt att det inte längre räcker att bara se till den totala energiförbrukningen.

När många saker drar el samtidigt

Som i många hushåll i dag finns det flera energikrävande funktioner utöver uppvärmningen. Här finns både ett spabad som ska hållas varmt och en elbil som laddas regelbundet, utöver vardagens vanliga elanvändning för matlagning, tvätt och disk.

I takt med förändrade elavtal och nya tariffer har energikostnaden blivit mer komplex.

– I dag betalar vi inte bara för hur mycket el vi använder, utan också för hur hög belastningen är vid ett och samma tillfälle. För oss är nätkostnaden ofta lika hög som den för förbrukningen, berättar Christoffer.

Med dagens effekttariffer tittar nätbolagen på husets högsta samtidiga eluttag. När flera stora laster är igång samtidigt uppstår effekttoppar, som driver upp nätavgiften även om den totala elanvändningen inte ökar.

– En värmepump kan ju dra igång när som helst på dygnet, säger Christoffer. Om vi samtidigt laddar bilen, värmer spabadet, lagar mat och kör en tvättmaskin blir det snabbt en topp, att styra upp vardagen efter det är inte alltid helt enkelt.

Smart styrning i stället för nya investeringar

Det var här som smart energistyrning blev ett alternativ. Christoffer och Eva-Lotta valde tjänsten Effira OPTi. Systemet, som är specialiserat på att optimera befintliga värmepumpar, har koll på hela husets energiförbrukning och ser till att elanvändningen fördelas jämnare över dygnet. För Christoffer och Eva-Lotta handlade det både om ekonomi och om enkelhet.

– Vi har ett timprisavtal på elen, men är helt ointresserade av att styra livet efter elpriset, det får tekniken göra i stället. När det gäller teknik är jag både okunnig och ointresserad, skrattar Christoffer, men det är okej för plötsligt har vår gamla värmepump blivit smart.

Den smarta styrningen har koll på hela husets energiförbrukning och ser till att elanvändningen fördelas jämnare över dygnet och mot timmar då timpriset är lägre. När flera saker i huset använder mycket el samtidigt kan värmepumpen tillfälligt dra ner, utan att inomhusklimatet påverkas.

– För oss handlar det om att jämna ut förbrukningen. När effekttopparna kapas sjunker också nätkostnaden, och det är där den stora vinsten finns.

Huset som värmebuffert

Tekniken bygger på att huset får fungera som ett värmebatteri. När elen är billig värms huset upp lite extra, och värmen lagras i väggar, golv, tak och bjälklag. Under dyrare timmar kan värmepumpen vila, medan huset långsamt släpper ifrån sig den lagrade värmen. Allt sker automatiskt och utan att familjen behöver göra några manuella justeringar.

För att säkerställa komforten anges en temperaturzon. I deras fall är måltemperaturen 21 grader, med en tillåten variation på 1 grad. Behöver temperaturen justeras, till exempel inför en resa, görs det enkelt via en app.

Lägre kostnader – samma komfort

Skillnaden på energikostnaden märktes direkt. Redan under det första året beräknas den smarta energistyrningen, genom sänkta nätkostnader och att uppvärmningen i större utsträckning sker vid tider då elpriset är lägre, ge en besparing på närmare 7 000 kronor. Någon skillnad i inomhusklimatet har de inte märkt.

– Vi skulle säkert kunna låta systemet styra ännu hårdare, men vi vill inte tumma för mycket på livskvaliteten. Det viktiga för oss är att det fungerar i vardagen.

För Christoffer finns också ett större perspektiv.

– Det handlar om hållbarhet. Vi vet att det finns utmaningar i elsystemet, och om fler kan bidra till att jämna ut belastningen gynnar det hela samhället. Kan vi göra det utan

att försämra vår vardag känns det helt rätt.

Christoffer och Eva-Lotta Ramfors