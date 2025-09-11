Sänk elkostnaderna i vinter – 15 smarta tips

När temperaturen sjunker stiger ofta både elpriset och förbrukningen i hemmet. För många villaägare innebär vintern därför högre elräkningar – ibland flera tusenlappar extra varje månad. Men det går att göra mycket för att hålla nere kostnaderna utan att tumma på komforten.

I den här guiden får du 15 smarta tips för att spara el i vinter. Vi går igenom allt från enkla vardagsvanor till större åtgärder som gör ditt hus mer energieffektivt. Oavsett om du vill sänka elkostnaderna på kort sikt eller investera för framtiden finns här lösningar som passar.

👉 Genom att kombinera flera av tipsen kan du både minska din energiförbrukning, spara pengar och bidra till en mer hållbar vardag.

Därför ökar elkostnaderna på vintern

När kylan kommer ökar både hushållens energibehov och priset på el. Kombinationen gör att elkostnaderna på vintern ofta blir betydligt högre än under resten av året. Två faktorer spelar särskilt stor roll: klimatet och elmarknaden.

Kalla temperaturer och högre förbrukning

Under vintern krävs mer energi för att hålla villan varm. Element, värmepumpar och andra uppvärmningssystem arbetar hårdare när temperaturen sjunker. Dessutom används mer varmvatten för dusch och bad, och många är hemma mer under de mörka månaderna – vilket betyder fler lampor, fler apparater och fler timmar med uppvärmning på. Allt detta leder till en markant ökad elförbrukning i hus och villor.

Vill du ha fler tips på hur du håller värmen inne och ko.stnaderna nere? Kolla in vår Checklista: Vinterisolera ditt hus steg för steg.

Elpriser och rörliga avtal

Utöver att förbrukningen ökar stiger också själva elpriset på vintern. Kalla perioder skapar hög efterfrågan i hela elnätet, vilket driver upp prisnivån. Har du ett rörligt elavtal blir skillnaderna extra tydliga, eftersom priset varierar från månad till månad beroende på tillgång och efterfrågan. Det är därför många villaägare får sina allra högsta elräkningar just under vinterhalvåret.

15 smarta tips för att spara el i vinter

1. Sänk inomhustemperaturen

Uppvärmningen är den största posten på elräkningen i en villa. Därför är det också här du kan göra störst skillnad. Att sänka inomhustemperaturen med bara en grad minskar energiförbrukningen för uppvärmning med upp till 5 % – helt utan att du behöver göra några investeringar.

Ett bra riktmärke är att hålla cirka 20–21 grader i vardagsrum och kök, där familjen vistas mest, och låta sovrummen ligga på 17–18 grader. En svalare sovmiljö är dessutom bra för sömnen.

Tips för att lyckas:

Sänk värmen ytterligare några grader när du åker bort – med smarta termostater eller timer kan du enkelt styra detta automatiskt.

Använd en rumstermometer för att ha koll på den faktiska temperaturen.

Stäng dörrar mellan rum med olika temperaturzoner för att undvika att värmen ”läcker”.

2. Använd termostater effektivt

Många hus har termostater på elementen, men de används inte alltid på rätt sätt. En felaktigt inställd eller blockerad termostat gör att värmesystemet arbetar hårdare än nödvändigt – vilket leder till högre elkostnader.

För att spara energi är det viktigt att:

Underhåll regelbundet. Dammsug runt elementen och se till att sensorerna på termostaterna inte är täckta av smuts eller damm.

Placera inte möbler eller gardiner framför elementen. Det hindrar värmen från att spridas i rummet och gör att termostaten ”luras” att tro att det är kallare än det är.

Håll en jämn temperatur. Att vrida upp värmen snabbt när det känns kallt gör ingen nytta – det drar bara mer el. Låt termostaten jobba i lugn och jämn takt.

Investera i smarta termostater. De kan styras via app, anpassa sig efter din livsstil och sänka temperaturen automatiskt när ingen är hemma.

3. Byt till LED-lampor

Belysning kan stå för upp till 20 % av hushållets elanvändning – särskilt under vinterhalvåret när lamporna är tända många timmar om dagen. Genom att byta ut gamla glödlampor och halogenlampor mot LED-lampor kan du minska elförbrukningen för belysning med upp till 80 %.

LED-lampor har dessutom mycket längre livslängd än traditionella lampor, ofta 15 000–25 000 brinntimmar, vilket gör dem både mer ekonomiska och miljövänliga i längden.

Tips för att maximera besparingen:

Tänk på utomhusbelysningen. LED-lampor fungerar bra även i kyla och är perfekta för jul- och trädgårdsbelysning.

Byt de mest använda lamporna först. Börja i kök, vardagsrum och hall där lamporna ofta står på länge.

Välj rätt färgtemperatur. Varmvitt ljus (2700–3000 K) ger mysig stämning, medan kallare ljus (4000–5000 K) passar bra i arbetsytor som kök eller garage.

Använd dimbara LED-lampor. Då kan du anpassa ljusstyrkan efter behov och spara ännu mer el.

4. Täta fönster och dörrar

Dragiga fönster och dörrar kan släppa ut stora mängder värme och göra att huset känns kallt även när elementen går på högvarv. Faktum är att upp till 35 % av värmeförlusterna i ett hus kan ske genom otäta fönster och dörrar. Det innebär onödigt höga elkostnader för uppvärmningen.

Genom att täta kan du enkelt minska energiförbrukningen och samtidigt få en jämnare inomhustemperatur.

Så gör du:

Kolla fönstrens karmar och tätning. Gamla fönster kan behöva kompletteras med extra tätlist eller tillfälliga fönsterfilm för vintern.

Kontrollera tätningslisterna. Om de är spruckna eller hårda behöver de bytas ut. Moderna tätningslister är billiga och enkla att montera.

Använd dragstopp. En klassisk tygkorv vid dörren eller ett modernt dragstopp kan stoppa kall luft från att smyga in under ytterdörren.

Sätt upp isolerande gardiner. Tjocka gardiner kan minska värmeförluster genom gamla fönster. Dra för dem på kvällar och nätter för extra effekt.

5. Använd värmepump smart

En värmepump är ett av de mest energieffektiva sätten att värma upp en villa, men för att få ut maximal effekt gäller det att använda den på rätt sätt. Många gör misstaget att behandla värmepumpen som ett element – höjer när det är kallt och sänker när det känns varmt. Det leder till onödig elförbrukning.

Så använder du värmepumpen effektivt:

Håll en jämn temperatur. Ställ in en behaglig nivå (runt 20–21 grader) och låt pumpen arbeta kontinuerligt istället för att växla upp och ner.

Placera rätt. Se till att innedelen blåser mot öppna ytor så att värmen sprids i hela huset.

Rengör filtret regelbundet. Ett smutsigt filter minskar effektiviteten och kan öka elförbrukningen. Dammsug eller skölj filtret varannan månad.

Komplettera med andra värmekällor. Vid riktigt kallt väder kan värmepumpen behöva stödvärme från element eller kamin.

6. Vädra kort och effektivt

Frisk luft är viktigt för inomhusklimatet, men felaktig vädring kan snabbt kyla ner huset och öka elförbrukningen. Många gör misstaget att ha fönster på glänt under längre perioder – då smyger värmen ut samtidigt som elementen eller värmepumpen får arbeta hårdare för att kompensera.

Så vädrar du smart på vintern:

Undvik att vädra i onödan. Använd köksfläkt och badrumsfläkt vid matlagning och dusch för att ventilera bort fukt utan att kyla ner hela huset.

Vädra snabbt och intensivt. Öppna flera fönster helt under 3–5 minuter så att luften byts ut, men väggar och möbler behåller sin värme.

Stäng av värmekällor under vädring. Om möjligt, pausa värmepumpen eller sänk elementen medan fönstren står öppna.

Vädra när det är mildare ute. Mitt på dagen är temperaturen oftast högre, vilket gör vädringen mer energieffektiv.

7. Sänk värmen när du inte är hemma

Det finns ingen anledning att värma upp huset till full komfortnivå när ingen är hemma. Genom att sänka inomhustemperaturen med 2–3 grader under tiden du är borta kan du minska energiförbrukningen betydligt – utan att märka någon skillnad i vardagen.

Så gör du det enkelt:

Zonvärmning. Om huset har flera värmekällor, kan du sänka i rum som inte används och bara hålla värmen där du vistas mest.

Använd timer eller smarta termostater. Då kan du schemalägga värmen så att den sänks automatiskt när huset står tomt och höjs lagom tills du kommer hem.

Sänk värmen på natten. När du ändå sover kan du ha 2–3 grader svalare inomhus. Det sparar energi och ger dessutom bättre sömn.

Låt inte huset bli för kallt. Undvik att gå under 15–16 grader under längre perioder, då kan fukt- och frysskador uppstå.

8. Utnyttja solens värme

Solen är en gratis energikälla som kan göra stor skillnad även under kalla vinterdagar. Genom att släppa in dagsljuset när solen är framme kan du höja inomhustemperaturen naturligt och minska behovet av extra uppvärmning.

Så får du ut mesta möjliga av solvärmen:

Planera möbleringen. Placera gärna sittplatser nära fönster där solen värmer upp – både mysigt och energieffektivt.

Dra undan gardiner och persienner dagtid. Släpp in solens strålar genom fönster som vetter mot söder och väster.

Stäng till på kvällen. Dra för gardiner eller rullgardiner när solen gått ner för att behålla värmen längre.

Håll fönster rena. Smutsiga rutor släpper in mindre ljus och värme. Tvätta fönstren inför vintern för bästa effekt.

9. Duscha kortare

Varmvatten är en av de största energislukarna i hemmet, särskilt under vintern när duscharna gärna blir längre och varmare. Genom att korta ner duschtiden från tio till fem minuter kan du halvera energiförbrukningen för varje dusch.

Så sparar du el på duschvanorna:

Välj dusch framför bad. Ett bad kan använda upp till fyra gånger mer vatten och energi än en snabb dusch.

Håll koll på tiden. Sätt en timer eller spela en kort låt som påminnelse om när det är dags att kliva ur duschen.

Sänk temperaturen lite. Varje grad kallare vatten gör att varmvattenberedaren behöver använda mindre energi.

Stäng av vattnet under inschamponering. En paus på bara en minut sparar flera liter varmvatten.

10. Installera snålspolande duschmunstycke

Ett enkelt sätt att minska både varmvattenförbrukning och elförbrukning är att byta till ett snålspolande duschmunstycke. Dessa munstycken blandar in luft i vattenströmmen, vilket ger samma duschupplevelse men med betydligt lägre vattenåtgång.

En vanlig dusch förbrukar ofta 12–15 liter per minut, medan ett snålspolande munstycke kan minska det till 6–9 liter. Det innebär att du kan halvera varmvattenanvändningen – och därmed också den energi som krävs för att värma vattnet.

Så väljer och använder du rätt duschmunstycke:

Använd i hela hemmet. Snålspolande kranar i kök och badrum ger ytterligare energivinster.

Kolla flödet. Välj ett munstycke med max 9 liter per minut för bästa effekt.

Montera enkelt själv. De flesta duschmunstycken kan skruvas på utan verktyg och kostar bara några hundralappar.

Kombinera med kortare duschar. Då får du dubbla effekten på besparingen.

11. Tvätta smart

Tvättmaskinen används flitigt i de flesta hushåll, och med några enkla vanor kan du spara både el och vatten varje gång du kör en tvätt. Genom att optimera tvättvanorna kan en normalvilla minska energiförbrukningen med hundratals kilowattimmar per år.

Så tvättar du energieffektivt:

Fyll maskinen ordentligt. Tvätta fulla maskiner istället för många små – det sparar både energi och vatten.

Tvätta på lägre temperatur. 30–40 °C räcker i de flesta fall. Moderna tvättmedel är anpassade för låga temperaturer och gör tvätten ren ändå.

Hoppa över förtvätt. För normalt smutsad tvätt behövs det sällan, och du sparar både tid och el.

Välj energisparprogram. De tar längre tid men använder mindre energi eftersom maskinen värmer vattnet mer effektivt.

12. Lufttorka tvätt

Torktumlaren är en riktig energitjuv – den kan dra lika mycket el på ett år som tvättmaskinen gör på tre. Genom att lufttorka din tvätt istället för att använda torktumlare eller torkskåp kan du spara flera hundra kilowattimmar per år.

Så lufttorkar du på smartast sätt:

Undvik att torka i fuktiga utrymmen. Det kan skapa mögel. Sätt gärna in en avfuktare om du torkar mycket tvätt inne.

Använd torkställning inomhus. Placera nära ett element eller i ett välventilerat rum så går det fortare.

Utnyttja utomhusluft. Under kalla och torra vinterdagar kan kläder faktiskt torka snabbt utomhus, även i minusgrader.

Centrifugera tvätten ordentligt. Ju torrare plaggen är när de lämnar maskinen, desto kortare blir torktiden.

13. Frosta av frysen regelbundet

En isbelagd frys drar betydligt mer energi än en ren och välskött. Redan ett par millimeter frost kan öka elförbrukningen med upp till 20 %, eftersom kompressorn måste arbeta hårdare för att hålla rätt temperatur.

Så håller du frysen energieffektiv:

Frosta av 1–2 gånger per år. Gör det helst på vintern när du enkelt kan ställa ut maten utomhus under tiden.

Rengör samtidigt. Dammsug baksidan av frysen och torka rent gummilisterna så att dörren sluter tätt.

Håll rätt temperatur. -18 °C i frysen och +4 °C i kylen är optimalt för både energi och livsmedel.

Packa lagom. En full frys håller kylan bättre än en halvtom, men undvik att överfylla så att luften kan cirkulera.

14. Stäng av elektronik helt

Många apparater drar el även när de är i standby-läge – något som brukar kallas ”tjuvström”. Det kan verka som små summor, men tillsammans blir det en märkbar kostnad på elräkningen. En TV, dator eller spelkonsol som alltid står i standby kan dra 30–80 kWh per år vardera.

Så undviker du onödig elförbrukning:

Kolla med elmätare. En enkel energimätare kan visa hur mycket olika apparater drar i standby och hjälpa dig hitta de värsta energitjuvarna.

Använd grenkontakter med strömbrytare. Då kan du stänga av flera apparater på en gång när de inte används.

Dra ur laddare. Mobilladdare, datorladdare och köksapparater fortsätter dra lite el även när inget är inkopplat.

Stäng av helt på natten. Gör det till rutin att släcka allt innan läggdags – både för plånboken och brandsäkerheten.

15. Byt till ett billigare elavtal

Ett av de enklaste sätten att sänka elkostnaderna är att se över ditt elavtal. Många villaägare betalar mer än de behöver eftersom de sitter kvar i gamla eller oförmånliga avtal. Genom att jämföra elpriser regelbundet kan du ofta spara tusenlappar varje år.

Så hittar du rätt elavtal:

Grön el som bonus. Många leverantörer erbjuder el från förnybara källor – bra både för miljön och för framtiden.

Jämför olika leverantörer. Använd oberoende jämförelsesajter för att se aktuella priser och villkor.

Välj rätt avtalsform. Ett fast elavtal kan ge trygghet när priserna stiger, medan ett rörligt ofta är billigare på lång sikt.

Kolla upp bindningstider. Undvik avtal med lång bindningstid eller dolda avgifter.

FAQ – Vanliga frågor om att spara el i vinter

Hur mycket kan jag spara genom att sänka inomhustemperaturen? Cirka 5 % per grad. Sänker du från 22 °C till 20 °C kan du spara runt 10 % på uppvärmningen. Är det värt att byta till värmepump? Ja, en luftvärmepump kan halvera uppvärmningskostnaden i jämförelse med direktverkande el. Vilket är det billigaste sättet att värma upp huset? Det varierar beroende på elpris, husets isolering och lokala alternativ. Ofta är värmepump eller fjärrvärme mest kostnadseffektivt. Hur mycket el drar standby-läge? En vanlig TV i standby kan dra 30–50 kWh per år. Har du flera apparater blir det snabbt märkbara kostnader.

Sammanfattning – så sänker du elkostnaderna i vinter

Höga elräkningar behöver inte vara ett måste bara för att temperaturen sjunker. Genom att kombinera små vardagsvanor med långsiktiga investeringar kan du få ett energieffektivt hem och samtidigt spara pengar.

De enkla åtgärderna – som att duscha kortare, byta till LED-lampor, stänga av elektronik helt och vädra smart – gör skillnad redan första månaden. De större insatserna – att täta fönster och dörrar, använda värmepumpen rätt eller investera i smarta termostater – ger ännu större besparingar på sikt.

Glöm inte att också se över ditt elavtal. Rätt elavtal kan spara lika mycket pengar som alla andra energispartips tillsammans, och det tar bara några minuter att jämföra alternativen.

💡 Vill du se dagens aktuella elpris timme för timme? Kolla in vår uppdaterade sida med elpris idag