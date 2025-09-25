Att hålla nere elförbrukningen är en utmaning för många villaägare. Kanske undrar du vilka apparater som egentligen drar mest el i hemmet? Svaret är inte alltid självklart – vissa energitjuvar gömmer sig i vardagen och står och tickar på i bakgrunden, utan att vi tänker på det.

Här går vi igenom vad som drar mest el, hur du kan identifiera de största energislukarna och vilka smarta åtgärder som faktiskt gör skillnad.

Apparater som drar mest el i hemmet

En enkel tumregel är att apparater som skapar värme eller kyla oftast står för den största delen av hushållets elförbrukning. Det beror på att det krävs mycket energi för att förändra temperaturen – oavsett om det handlar om att värma upp ditt hus eller kyla ner maten i kylen. Här är en närmare titt på de största energibovarna i hemmet:

Uppvärmning och varmvatten

I en villa utan fjärrvärme kan uppvärmning och varmvatten stå för hela 60–70 % av den totala energiförbrukningen. Bara en grads sänkning av inomhustemperaturen kan minska kostnaderna med omkring fem procent. Likaså kan kortare duschar och energieffektiva varmvattenberedare göra stor skillnad på elräkningen.

Kyl och frys

Kyl och frys står på dygnet runt, vilket gör dem till verkliga storförbrukare. Även om varje enskild kylcykel inte kräver lika mycket energi som uppvärmning, så blir det en betydande förbrukning över tid. Rätt temperatur är viktigt: +5 °C i kylen och –18 °C i frysen är lagom. En isig frys eller varm mat som ställs in ökar elförbrukningen i onödan.

Tvättmaskin och torktumlare

Tvättmaskiner drar mest vid höga temperaturer och om de körs halvtomma. Att tvätta på 30–40 grader och alltid fylla maskinen kan minska förbrukningen rejält. Torktumlaren är dock en riktig energislukare – den kan dra tre gånger så mycket el som själva tvätten. Lufttorkning, både inne och ute, är därför ett enkelt sätt att minska kostnaderna.

Diskmaskin

Diskmaskinen kan faktiskt vara mer energieffektiv än handdisk – men bara om du använder den rätt. Att alltid köra full maskin och välja eco-program sparar både el och vatten. En modern diskmaskin i energiklass A kan spara hundratals kilowattimmar per år jämfört med en äldre modell.

Golvvärme och handdukstork

Dessa bekvämligheter är lätta att glömma bort, men de kan bli dolda energitjuvar. Många låter dem vara påslagna året runt, även under sommaren. Genom att tidsstyra eller stänga av dem när de inte behövs kan du undvika onödiga kostnader.

Hemelektronik i standby-läge

TV, datorer, spelkonsoler och laddare som sitter i väggen fortsätter att dra el även när de inte används. För ett enskilt uttag handlar det inte om mycket, men tillsammans kan de stå för upp till 10 % av hushållets elförbrukning. En enkel lösning är att använda grenuttag med strömbrytare och stänga av allt med ett klick.

Så minskar du elförbrukningen i vardagen

Små förändringar kan göra stor skillnad – både för plånboken och miljön.

Sänk inomhustemperaturen med en grad – det kan minska uppvärmningskostnaden med ca 5%.

Duscha kortare – en dusch på 5 minuter i stället för 15 kan spara upp till 130 liter vatten.

Ställ in rätt temperatur i kyl (+5 °C) och frys (-18 °C).

Avfrosta frysen regelbundet – en isfri frys drar betydligt mindre el.

Tvätta på lägre temperaturer och fyll maskinen ordentligt.

Lufttorka tvätten i stället för att använda torktumlare.

Stäng av elektronik med grenuttag för att slippa onödig standby-förbrukning.

Så identifierar du vilka apparater som drar mest el i ditt hem

För att få bättre koll på hushållets elförbrukning kan du:

Använda en energiförbrukningsmätare för enskilda apparater. Installera smarta eluttag som visar förbrukningen i realtid. Analysera din elräkning över tid och jämför förbrukningen mellan olika perioder. Hålla koll på användningsmönster – vilka apparater används ofta och länge?

När är det smart att byta ut apparater?

Äldre vitvaror och hushållsmaskiner kan dra betydligt mer el än moderna energisnåla modeller. Genom att byta ut dem kan du minska din förbrukning långsiktigt.

Kyl och frys – nya modeller kan ge stora besparingar.

Tvättmaskin och torktumlare – välj högeffektiva alternativ.

Diskmaskin – moderna maskiner i energiklass A drar mycket mindre el och vatten.

Belysning – byt till LED för både längre livslängd och lägre förbrukning.

Varmvattenberedare – effektiva modeller kan minska elåtgången för varmvatten rejält.

Sänk elkostnaden med rätt elavtal

Att minska elförbrukningen i hemmet är ett viktigt steg – men lika viktigt är att se över vilket elavtal du har. För även om du använder elen mer effektivt, påverkar priset per kilowattimme din faktiska räkning varje månad. Med Bixia Rörligt pris får du ett av marknadens billigaste rörliga elavtal, helt utan bindningstid.

Så fungerar det:

Rörligt elpris som följer elbörsen – priset varierar från månad till månad, både upp och ner.

Du betalar samma pris per kWh under hela månaden, oavsett när på dygnet du använder elen.

Fast månadsavgift: 39 kr

Påslag: 5 öre/kWh på inköpspriset

100 % förnybar el – alltid från hållbara energikällor.

Det är enkelt, flexibelt och dessutom schysst – när du tecknar elavtal hos Bixia är du med och stöttar hållbara projekt via Bixia Miljöfond.

Tips! 👉 Teckna Bixia Rörligt pris här

FAQ – Vanliga frågor om elförbrukning i hemmet

Vilka apparater drar mest el i hemmet?

Apparater som skapar värme eller kyla är de största energislukarna. I villor handlar det främst om uppvärmning och varmvatten (60–70 % av förbrukningen), följt av kyl och frys, tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.

Är det billigare att diska för hand än att använda diskmaskin?

Nej, i de flesta fall inte. En modern diskmaskin som körs full och på eco-program drar både mindre el och vatten än handdisk. Äldre diskmaskiner kan däremot vara ineffektiva.

Hur mycket kan jag spara genom att sänka inomhustemperaturen?

En tumregel är att varje grads sänkning kan minska uppvärmningskostnaden med omkring 5 %.

Hur stor skillnad gör det att stänga av standby-förbrukning?

Standby-förbrukning från TV, datorer, spelkonsoler och laddare kan stå för upp till 10 % av hushållselen. Med grenuttag med strömbrytare kan du enkelt stänga av allt på en gång och spara pengar.

När lönar det sig att byta ut vitvaror?

Om dina vitvaror är äldre än 10–15 år kan nya energiklassade modeller spara hundratals kilowattimmar per år. Kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin är de mest lönsamma att byta först.