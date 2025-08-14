Så väljer du rätt elavtal – spara pengar och gör ett hållbart val

Många hushåll betalar mer än nödvändigt för sin el – ofta på grund av att de har ett elavtal som inte är anpassat efter deras behov, eller för att de betalar dolda avgifter utan att veta om det. Men det behöver inte vara så. Med rätt kunskap kan du både sänka dina elkostnader och välja ett elhandelsbolag som arbetar hållbart och erbjuder 100 % förnybar el.

I den här artikeln guidar vi dig genom det viktigaste du behöver veta för att kunna välja rätt elavtal och elbolag – och slippa otrevliga överraskningar på fakturan.

1. Förstå vilken typ av elavtal som passar ditt hushåll

Det finns flera typer av elavtal, och vilken som är bäst beror på hur och när du använder el.

Fast elavtal – för dig som vill ha trygghet

Ett fast elavtal innebär att du betalar samma elpris under hela avtalsperioden. Det passar dig som vill ha kontroll över dina elkostnader och inte vill påverkas av plötsliga prisökningar.

Rörligt elavtal – för dig som klarar svängningar

Med ett rörligt elavtal följer elpriset marknadens upp- och nedgångar. Det kan vara billigare i längden, men kräver att du klarar månader med höga priser.

Timprisavtal – för dig som vill påverka priset själv

Timpris är ett rörligt elavtal som baseras på elbörsens timpriser. Har du möjlighet att styra din elförbrukning – till exempel om du har elbil, laddbox, solceller eller värmepump – kan du spara pengar genom att förbruka mest el när elen är som billigast.

Tips: Titta på din elförbrukning över året. Har du hög förbrukning på vintern eller jämn fördelning? Det påverkar vilken avtalsform som är mest ekonomisk.

Den 30 september 2025 övergår elmarknaden till 15-minuterspriser och timprisavtal blir kvartsprisavtal. Avtalet fungerar likt timpris och har samma fördelar, men du betalar för elen du använder varje kvart, i stället för timme, till det pris som gäller just då.

2. Kundservice spelar roll – välj ett elhandelsbolag som finns där när du behöver det

En engagerad och tillgänglig kundservice kan vara ovärderlig, särskilt om du behöver hjälp att förstå fakturor, byta avtal eller få råd kring elförbrukning.

Kolla om företaget erbjuder personlig service via telefon, chatt eller mejl.

Läs recensioner på exempelvis Trustpilot för att se hur andra kunder upplever kundservicen.

Ett elbolag som finns där när det behövs, och som förklarar saker enkelt och tydligt, är guld värt – särskilt i tider då elmarknaden förändras snabbt.

3. Välj 100 % förnybar el – och förstå skillnaden mellan förnybar och fossilfri

Visste du att ”fossilfri el” inte nödvändigtvis är förnybar? Fossilfri kan fortfarande inkludera kärnkraft, medan 100 % förnybar el kommer från sol, vind, vatten eller biobränsle.

Förnybar el är bättre för klimatet.

Det behöver inte bli dyrare.

Du bidrar till ett mer hållbart energisystem.

Bixia erbjuder alltid 100 % förnybar el – utan att det kostar mer än nödvändigt. De har dessutom ett unikt fokus på lokalproducerad el, vilket innebär att din el kan komma från producenter i din närhet.

Enligt Bixias jämförelser går det alldeles utmärkt att kombinera lågt pris med hållbar el – något som inte alltid är en självklarhet hos alla elhandelsbolag.

4. Transparens och tydlighet – undvik dolda avgifter

Alla elbolag erbjuder liknande avtalsformer – men det är stor skillnad på prissättning och villkor. När du jämför elavtal, se till att titta på hela prisbilden:

Hur specificeras avgifterna?

Tillkommer fasta månadsavgifter?

Finns det andra kostnader som inte framgår direkt?

Tänk på att en låg nykundsrabatt ofta är tidsbegränsad. Efter kampanjperioden kan elpriset höjas markant om du inte är uppmärksam. Läs därför alltid det finstilta i avtalet och kolla hur länge rabatten gäller.

5. Lokalproducerad el – ett hållbart val för framtiden

Hållbarhet handlar inte bara om förnybara energikällor, utan också om var elen produceras. När du väljer lokalproducerad el bidrar du till:

Ett robust och decentraliserat elsystem

Ökad försörjningstrygghet

Stöd till svenska bönder, småskalig vattenkraft och andra lokala energiproducenter

Bixia är ett av få elhandelsbolag som aktivt arbetar med att köpa in el från lokala producenter runt om i Sverige. På så sätt kan du som konsument vara en direkt del av omställningen till ett hållbart energisystem.

6. Vanliga misstag – så undviker du dem

Många hushåll gör samma misstag när de väljer elavtal. Här är de vanligaste – och hur du undviker dem:

❌ Man väljer första bästa bolag utan att jämföra.

✅ Lägg 10 minuter på att jämföra avtalstyper och avgifter – det kan spara dig tusenlappar per år.

❌ Man stirrar sig blind på kampanjpriser.

✅ Kolla vad priset blir efter kampanjperioden – och om du kan byta när rabatten tar slut.

❌ Man vet inte vilken el som ingår.

✅ Kontrollera att elen verkligen är 100 % förnybar – inte bara fossilfri.

❌ Man missar kundservicen.

✅ Välj ett bolag som erbjuder snabb och personlig hjälp – särskilt om du har frågor om elpriser, smarta hem eller installation av solceller.

7. Checklista – så gör du ett bra val

✅ Fundera över din elförbrukning: låg, normal eller hög?

✅ Jämför fast, rörligt och timpris.

✅ Välj ett elbolag med god kundservice.

✅ Undvik dolda avgifter – läs avtalsvillkoren.

✅ Välj 100 % förnybar el – gärna lokalproducerad.

✅ Kolla oberoende omdömen och recensioner.

Sammanfattning: Du kan spara pengar och göra en insats för miljön

Att teckna elavtal är mer än att bara få el i uttaget. Det är ett val som påverkar både din plånbok och vår gemensamma framtid. Med rätt kunskap kan du:

Minska dina elkostnader

Undvika dolda avgifter

Välja ett bolag som delar dina värderingar

Göra en verklig skillnad för miljön

