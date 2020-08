- Annons -

Det finns få saker som är så härligt som att ligga i ett varmt spabad och lyssna till sin favoritmusik. Men vad för ljudanläggning ska du välja egentligen? En som är inbyggd eller kanske en portabel, vattentålig stereo?

När du ligger i badet och får dig veckans sköna massage i ditt spabad kan gärna musik få ackompanjera dig i njutandet. Ett burkigt eller på annat sätt dåligt ljud försämrar upplevelsen en aning, se till att välja den ljudanläggning till spabad som både har ett fylligt ljud och som passar ditt badkar och ditt sätt att lyssna på musik.

Utrustningen till ett spabad kan variera lite beroende på vad för slags kar du köpt. Förutom undervattensstrålar för massage och fontänfunktioner kan ditt bad ha en inbyggd stereo eller en förstärkare som gör att du kan koppla in musik via till exempel dator eller mobil. Lyssnar du mest på musik online via Spotify kan en stereoanläggning med CD-spelare kännas ganska daterad till exempel. Numera finns det gott om portabla högtalare som klarar vattenstänk samtidigt som de inte tummar på ljudet. Det gäller bara att hitta rätt i vimlet av ljudanläggningar.

Inbyggd ljudanläggning i hemmaspat

Känner du dig mest inriktad på att ha en inbyggd anläggning för ljud i ditt spabad? Det behöver inte bli vare sig komplicerat eller dyrt bara för att musikanläggningen blir monterad på plats. Stereon i ett spabad är allt som oftast en sidomonterad, väderskyddad båtstereo. Detta brukar räcka ganska långt.

Tekniken går fort framåt

Om du väljer att ha en inbyggd ljudanläggning är tipset att ha en inbyggd förstärkare där du själv kan välja vad du kopplar in. Det gör livslängden längre och teknikutvecklingen går fort framåt. Ljudet är så klart väldigt viktigt när det kommer till en ljudanläggning. Det bästa ljudet brukar finnas i de högtalare som är fastmonterade på karets ovansida.

Välj en robust högtalare

Tänk på att försöka välja robusta högtalare som inte går sönder så lätt eller blir glappa av att du råkar stöta i dessa när du går upp och ner i badet. Tänk på att en inbyggd högtalare som går sönder kan bli en dyrare reparation eftersom du måste ta hem en expert till dig.

Portabel, vattentät högtalare till badet

Med dagens teknik finns det numera flertalet portabla högtalare som både klarar riktigt tuffa förhållanden vädermässigt och som dessutom har kraftfullt och fylligt ljud. Fördelen med en sådan variant är att du kan ta med dig den var du än går och parkoppla med din mobil eller dator. Med trådlös Bluetooth-överföring är det både smidigt och helt rätt i tiden.

Ska ha bra ljud och klara vattenstänk

En portabel högtalare kan du ha bredvid din spaanläggning och köper du en robust variant klarar de både vattenstänk från spabadet samt regn. Sedan ska du heller inte tumma på ljudet, det är ju trots allt musikupplevelsen som spelar in här. När du ligger i badet ska du inte störa dig på att ljudet låter knastrigt eller metalliskt.

Var noga med vilken du väljer

Idag finns det massvis av trådlösa högtalare på marknaden att välja bland. Det som gäller är att de ska ha:

Bra batteritid så de klarar sig på en laddning i flera timmar.

Bra och kraftfullt ljud som passar sig för flera miljöer, utomhus som inomhus i ett kaklat badrum.

Ett tåligt yttre som klarar stänk och stötar.

Vara lätta att ta med sig var du än går.

Bra och smidiga funktioner som välfungerande Bluetooth.

Oavsett om du väljer en inbyggd variant eller en portabel högtalare som ljudanläggning till spabad är din badupplevelse det viktiga. Se till att välja skön musik, oavsett om det är CD, via Spotify eller på vanlig radio du lyssnar.