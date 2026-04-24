Säsongen för robotgräsklippare närmar sig – detta bör du tänka på

För att få till en välskött gräsmatta krävs varken din tid eller energi, men den kräver ett genomtänkt val från start. Den som redan haft en robotgräsklippare ett tag vet att det handlar om mer än att bara sätta igång och hoppas på det bästa. Tomtens storlek, lutning, eventuella hinder och hur mycket installation du är beredd att ta dig an spelar alla in för ett bra resultat. Och med de senaste generationernas kabelfria modeller har spelplanen förändrats rejält.

Vad utmärker en bra robotgräsklippare?

Det är lätt att fastna i siffror. Klippyta, batteritid och antal knivar är alla viktiga parametrar, men det verkligt avgörande är hur väl en robotgräsklippare presterar under dina specifika förhållanden. En modell som fungerar utmärkt på en plan, öppen tomt kan få det ordentligt tufft i en trädgård med sluttningar, rötter och blomrabatter i vägen. De egenskaper som verkligen skiljer agnarna från vetet är precisionen i navigeringen, förmågan att hantera hinder självständigt och hur väl klipparen håller sig inom sina tilldelade zoner.



Nu till våren tar många fram sina robotgräsklippare. Det är därför hög tid att se över underhållet. Dags för bladbyte? Har du redan en robotgräsklippare är det dags att fråga sig om det inte vore dags för en uppgradering? Den nya generationen robotgräsklippare löser flera av dina problem.

Så fungerar den nya generationens kabelfria robotgräsklippare

Den traditionella modellen med begränsningskabel har sin plats, men den kabelfria generationen löser flera av dess inbyggda problem på en och samma gång. Inget grävande, ingen kabel att klipparen råkar köra av, och ingen ominstallation varje gång du vill justera zonerna. Virtuella gränser ritas direkt i appen på ett par minuter.



Är du på jakt efter en pålitlig och stabil robotgräsklippare? De två alternativen representerar två tydliga målgrupper:



Segway Navimow i105E



Navigerar via VisionFence med en inbyggd 140-graders AI-kamera som proaktivt identifierar och undviker hinder. Virtuella gränser och zoner sätts direkt via Navimow-appen, modellen klarar lutningar upp till 30 % och håller bullernivån på 58 dB(A). Passar tomter upp till 500 m² med relativt enkel topografi, och kan dessutom kopplas till 4G via Segway Navimow Access+ om man vill fjärrstyra klipparen.



Segway Navimow i208E AWD



Denna tar det ett rejält steg längre. Allhjulsdrift med stora terränghjul och smart styrning gör att den hanterar lutningar upp till hela 45 %, och ett adaptivt tredje drivsystem som bara aktiveras vid behov förlänger körtiden med upp till 30 % jämfört med konstant fyrhjulsdrift.



Navigeringen sker via satellitpositioneringssystem med centimeternoggrannhet som håller sig stabilt även under träd och nära hinder. VisionFence känner igen över 150 hindertyper och reagerar inom 0,1 sekunder. Rekommenderad klippyta är 800 m², max 960 m², och 4G-modul är inbyggt från fabrik.



Vad du bör tänka på när du ska köpa ny robotgräsklippare

Tomtstorlek: Detta är startpunkten att utgå från för att se vilken modell som passar.



Yta och lutning: Mycket beror på tomtens yta och hur mycket lutning, rabatter och annat som kan vara i vägen. 800 m² med 25 % lutning och tre blomsterrabatter är en helt annan historia än samma yta fast med öppen mark.



Terräng: Ta en titt på hur marken ser ut. Hur många separata zoner behöver täckas? Det är även viktigt att se över om det finns partier där en tvåhjulsdriven modell riskerar att slira, hur mycket mark som är ojämn samt hur pass tätt det ligger hinder.

De nya modellerna, som 208E AWD, använder sig av RTK-styrning (Real Time Kinematic), vilket är ett system för realtidsspårning, som gör det möjligt att följa klipparens bana via en app.



Bor du i ett tätbebyggt bostadsområde med både barn och djur är det väl värt att välja en klippare med hinderundvikning för att undvika olyckor. Det är smart att undvika att låta gräsklipparen köra i mörker där det finns risk att barn och djur missar den.



Även ljudnivån kan vara en faktor värd att tänka på. De flesta moderna robotgräsklippare är väldigt tysta, och ljudnivåerna ligger på mellan 55 och 70 dB vilket är normalt. Om man jämför detta med vanliga bensindrivna gräsklippare som ligger på 85 och 100 dB så är det en ganska markant skillnad.





