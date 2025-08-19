De mest populära hemrenoveringsprojekten 2025

Svenska villaägare har under året tagit hemrenoveringen till nya nivåer med ett fokus på både hållbarhet och komfort. Bakom de vanligaste projekten finns en vilja att öka trivseln, sänka energikostnaderna och samtidigt skapa ett hem som är både personligt och modernt. Data och konkreta exempel från årets stora tävlingar visar en klar trend: det är smarta lösningar, bättre materialval och miljöengagemang som styr projekten.

Renoveringar med känsla och smart funktion

Trenden i år är tydlig: renovering handlar om att balansera stil med funktion och att investera klokt för att både öka värdet på huset och den dagliga komforten. Många börjar med att förnya köket. Ett modernt kök är ofta projektet som ger mest effekt på både vardagsliv och fastighetsvärde. Enligt statistik från Byggfakta har Sveriges villaägare under 2025 satsat på tåliga material, som återvunnen sten till bänkskivor och smarta lösningar som underlättar städning och förvaring. Förutom att köket förnyas väljer många att uppgradera till energieffektiva vitvaror som sänker elförbrukningen – ett konkret exempel är att hus med nya vitvaror ofta har 15–20% lägre elkostnader jämfört med äldre maskiner.

Köks- och badrumslyft ger stor effekt

En annan favorit är att renovera badrummet. Här syns vattensnåla toaletter och duschar, men framför allt satsningar på hållbara material. I Skåne har villaägare fått stöd att byta ut gammal våtrumsmatta mot lättskötta kakel- och våtrumsskivor, vilket ger bättre hållbarhet och lägre risk för fuktskador. Exempelvis visar siffror från SBUF att badrumsombyggnader med moderna vattensnåla installationer minskar vattenförbrukningen med upp till 35% per hushåll.

Många villaägare väljer även att förbättra inomhusklimatet genom smart ventilation och energibesparande fönster. FTX-system har ökat kraftigt i popularitet – ventilationssystemet som återvinner värme och automatiskt justerar luftflödet efter behov ses nu som ett givet investeringstips. Hus där FTX nyligen installerats har enligt Energimyndigheten haft sänkta värmekostnader med i snitt 10–15%, samtidigt som luftkvaliteten blivit märkbart bättre.

Uterum och altaner som förlänger säsongen

Ett annat växande projekt bland villaägare i år är att bygga eller uppgradera uterum och altaner. Genom inglasning, isolerade golv och effektiva värmekällor kan ytorna användas från tidig vår till sen höst. I södra Sverige har flera kommuner rapporterat en ökning av bygglovsansökningar för dessa tillbyggnader. Förutom att de skapar mer boyta bidrar de till ett högre fastighetsvärde och gör trädgården mer tillgänglig året runt.

Årets renovering är hållbar, smart och personlig

Hemrenoveringarna 2025 visar på en stark vilja att kombinera miljötänk med hög trivsel. Genom att renovera kök och badrum med rätt material, förbättra ventilation och isolering samt välja energieffektiva lösningar har svenska villaägare tagit viktiga steg mot ett bättre och mer hållbart husliv. Oavsett om projektet är stort eller litet bygger framgången på att välja noggrant och tänka långsiktigt – och årets data visar att de som satsat klokt ser både trivsammare hem och lägre kostnader som resultat.