Ränta och bolån

Här får du svar på viktiga frågor angående ränta och bolån från Catharina Åbjörnsson Lindgren som är ansvarig för bolån på Landshypotek Bank.

Kommer räntan att stiga framöver?

Det är alltid svårt att säga något om framtiden, men vi har nu historiskt låga räntor i ekonomin. Centralbankerna i många länder stimulerar ekonomin i spåren av pandemin, vilket bland annat håller nere räntorna.

Samtidigt råder en hård konkurrens bland oss som lånar ut till boende, som också bidrar till att du som kund kan erbjudas väldigt låga bolåneräntor på flera bindningstider. Bedömare tror att det här ”lågränteläget” kommer stå sig en längre tid framöver.

Men det är alltid bra att vara beredd på att förändringar kan ske och ha beredskap i privatekonomin, även om det kan vara svårt att minnas tillbaka till de betydligt högre räntenivåerna som funnits på bolån

Ska jag binda räntan?

Det beror helt på den egna situationen. Det kan vara ett alternativ at t binda bolåneräntan på flera år om du vet att du ska bo kvar i din bostad under en längre tid. Då vet du vad bolånekostnaden blir varje månad under en bestämd tid, utan risk för jobbiga överraskningar om läget skulle förändras.

Många ser det som en trygghet, men det måste förstås vägas mot möjligheten att eventuellt få ännu lägre ränta om du väljer att inte binda räntan. Du kan också välja att dela upp ditt bolån, vilket innebär att du binder delar av lånet under en längre tid och låter en del ligga med tre månaders bindningstid.

När ska jag binda räntan?

Genom att välja en ränta med tre månaders bindningstid har du en större rörelsefrihet. Vet du exempelvis att du inom kort ska flytta eller vill byta bolånebank bör du inte binda ditt bolån på en längre bindningstid, för att kunna lösa lånet utan den kostnad som finns när du löser ett bundet lån i förtid.

De senaste åren har det varit bra för många kunder att ha lån med tre månaders bindningstid, men just nu är det ofta liten skillnad mellan d e räntor som erbjuds olika bindningstider. Vad som passar bäst för dig, styrs av din situation och bedömning.