Marie Olsson Nylander:

Inredning ska kännas magiskt

Äntligen är Marie Olsson Nylander tillbaka i TV-rutan! För handen på hjärtat, när Husdrömmar Sicilien avslutades, visst tänkte ni också ”Vad händer med trädgården?”.

Den 7 oktober har säsong två premiär på SVT och vi på Villalivet kände att vi behövde ställa lite frågor till Marie Olsson Nylander.

Stylisten Marie Olsson Nylanders unika stil känns igen direkt. Den sticker ut och känns annorlunda och modig, samtidigt som den på ett sätt känns naturlig och behaglig. De stora Muranolamporna med massor av prismor känns intensiva och mycket – men med lugnare detaljer och varma färger runt omkring känns det som det där spektakulära halssmycket till en lång, klassisk klänning. Pricken över i:et.

Marie och familjen har tidigare i år tillbringat några veckor på Sicilien. När de kom hem hjälptes hela familjen åt att köra möbler och inredningsdetaljer till Maries lyxloppis i Blå Hallen i Höganäs, som lockade många människor från hela Sverige. Där sålde hon möbler och saker som inte längre behövs och framför allt för att skapa utrymme för andra saker att komma in i Maries skapande liv.

– Jag brukar säga att mitt företag är igång 24/7. Sista grejen jag sålde från loppisen var ett par dubbeldörrar klockan 02 i natt, så jag är lite trött idag. Men det är kul, jag är så lyckligt lottad som kan jobba med det jag älskar och brinner för, det är en livsstil.

Marie berättar att yngsta dottern Solveig, 5 år, just nu är i en period där hon fullkomligt suger i sig engelska och har börjat slänga sig med olika uttryck. Som härom veckan:

”Mum, you are not a playing mum,

you are a working mum.”

– Då grät jag en liten skvätt. Ibland tänker jag att det skulle vara skönt att jobba 7 till 4, och kunna gå hem och stänga av jobbet. Men sen inser jag snabbt hur bra det här passar mig, att vara ett med jobb, familj, vänner och projekt.

Kaptenshuset i Höganäs

Marie släpper in oss i Kaptenshuset i Höganäs som har en otroligt välkomnande känsla och vi känner oss hemma direkt. Husets egen karaktär med stenväggar, trädörrar med ornament, kakelugnarna och det snirkliga räcket i trappan blandas med stora detaljrika lampor, vintageskor och kläder, stora speglar och såklart – mattor med enorm rugg.

– Jag vet att många inte vill ha en stor matta med mycket fluff under matbordet med risk att spilla på den, men jag är inte så noga. Och det mesta går faktiskt att tvätta.

– Huset måste ändå funka för en familj och förändras med oss. För ett par år sedan fanns inga tonåringar i huset och nu är det mycket ungdomar här, så då får man anpassa sig efter det. Jag älskar saker, men inte på det sättet att de bestämmer över mig eller att jag måste vara rädd om dem – det är ju faktiskt bara saker.

– Som när Corona kom och alla mina jobb

fick läggas på is. Ja, då får man sälja en lampa

och leva av de pengarna istället.

Maries entreprenörsanda och positiva energi verkar vara den röda tråden i allt. Sin uppväxt beskriver hon som fri och väldigt fylld av lek och fantasi.

– Pappa hade bilverkstad och jag och min syster fick tidigt hjälpa till där. Sen har jag alltid varit kreativ och haft ett eget driv, allt går att göra. Jag började tidigt bära hem stora, otympliga fynd från loppisar och har experimenterat och provat mig fram. Och så älskar jag mixen av att blanda material som strävt mot mjukt, matt mot blankt. Sammet har jag älskat sedan jag var liten. Jag har också alltid varit fascinerad av sagor, spänning och mystik.

– Det är så jag vill att det ska kännas när man går in i ett rum: Det ska hända något magiskt här inne i hjärtat, säger Marie och slår händerna mot bröstet.

– Livet har utbildat mig! Jag har gjort fel jättemånga gånger! Men det lär man sig av. Om något inte är hundra rätt när jag inreder, så skaver det inombords. Andra kanske tycker att det blev bra, men jag letar vidare tills jag hittar den där sista grejen, så att det blir jättebra. Och då får det gärna ta lite extra tid och slit.

Marie sträcker ut handen mot ett stort, svart skåp i matrummet och berättar hur hon var helt säker på att just det skåpet skulle bli pricken över i:et och knyta ihop de svarta köksluckorna med matrumsdelen där vi sitter. Att det sedan tog en vecka av den sommarens ledighet att bära ner det tunga skåpet i delar från ovanvåningen är en annan femma.

– Ja, som vi slet! Bill ville ge upp, men jag visste hur bra det skulle bli. Och det blev det, säger hon lyckligt.

Husdrömmar Sicilien

Maries första medverkan i Husdrömmar med Pernilla Månsson Colt och Gert Wingårdh sammanföll med Maries cancersjukdom. Efter tillfrisknandet gifte Bill och Marie om sig (efter en kort tids separation) och Solveig föddes. Drömmen om att köpa ett hus utomlands fick nytt liv, kanske i och med att Marie varit sjuk.

Under en semester i Italien blev tankarna till handling. Detta efter en riktig drömupplevelse i en liten by utanför Pompeji. Någon tipsade om ett ställe att äta och körde före för att visa vägen till en liten restaurang där hela familjen kunde köpa fem fantastiska pizzor, en flaska vin och några coca-cola för under 300 kronor.

Och det där gemytet, öppenheten, att det inte känns så turistigt och tillrättalagt, fick Marie att ta kontakt med en mäklare som hon fått tips om.

– Damen trodde nog bara att jag var en klassisk drömmare och tog mig inte på särskilt stort allvar. Ett halvår senare stod vi på Sicilien och jag ringde henne på nytt – då blev hon paff, berättar Marie och skrattar hjärtligt.

Marie hade berättat om sina planer för SVT och fick med sig en handkamera för att själv kunna filma lite nere på Sicilien. Palazzo Cirillo var det sista huset de tittade på och Marie visste direkt – det är detta som gäller. Bill var inte alls lika övertygad och tänkte mer på hur mycket det faktiskt skulle kosta i både möda och pengar att få huset i beboeligt skick.

– Bill sa: Nu har du gått för långt! Men jag tänkte:

Vi tar det! Det var inte så himla dåligt egentligen, skrattar Marie förtjust. Det är tur att man är naiv på ett sätt och man ska ju ha lite tur också, eller hur?

För att ro det iland ekonomiskt åkte paret hem för att renovera klart en bostadsrätt som de tänkte sälja. Hela tiden med oron att Cirillo skulle bli upptäckt och sålt till någon annan. Drygt ett år senare åkte de ner för att köpa huset, med ett litet SVT-team i sällskap.

Resultatet blev Husdrömmar Sicilien där vi tittare fick följa processen då det lilla rosa huset renoverades med hjälp av italienska hantverkare. Och där fick vi ta del av utmaningarna med att frakta byggmaterial i små trånga gränder, se när Bill och Marie köper byggmaterial utan att kunna italienska, uppleva hur de fixar hålet i taket och balanserar sina viljor.

Säsong 2, som har premiär i SVT den 7 oktober, handlar om den vackra och slitna bakgården med utmaningen att det inte finns någon passage in från gatan. Huset ligger dessutom i sutteräng 10 meter ovanför gatans nivå.

Trädgårdsskissen har Marie själv gjort, men eftersom det behövs tillstånd för att bygga så anlitades arkitekten Alessi Lobello för att göra en exakt ritning.

– Det är ju jag som vet var vi ska sitta, var vi lagar maten och det är jag som ser för mig hur det ska bli och hur det ska kännas när det är färdigt. Jag tycker egentligen inte om att arbeta efter en arkitektritning, det blir för perfekt.

Så jag har ”kuttat” i den och varit noga med vilka material vi ska ha, det har verkligen varit en process. Och det blev jättebra! Tänk er kontrasten mellan det gamla ruffiga inomhus och så går man rakt ut i ett modernt utekök. Det är helt oväntat och det känns alldeles magiskt.

– Det bästa och mest fantastiska med hela säsongen är att i Italien händer det alltid saker och det är oundvikligt att det blir spännande. Tittarna kanske ibland tänker att vissa händelser är skapade eller ”fejkade” för att det ska bli bra TV, men så är det verkligen inte. Det är alltid något som händer, ni ska få se…

”Den stora utmaningen med trädgården på Sicilien har varit att det inte finns någon ingång. Det har gjort att vi har fått vinscha in alla saker, alla krukor och allt material med en lång stålställning och wire. Några personer har stått på gatan och vevat och några stått på insidan och tagit emot sakerna.”

Trädgårdstips från Marie:

Våga köpa något annorlunda som sticker ut. Blir det inte bra kan du alltid sälja det igen! Känn in platser att sitta och umgås på innan du börjar skissa. Och låt det få ta tid, minst ett år. Om en halvår ser det befintliga helt annorlunda ut. Har du inte råd med nya trädgårdsmöbler – köp begagnat på nätet eller på loppis. Dynor och kuddar kan du klä om med ditt favorittyg och så skapar du din egen design. Växter kan du också köpa via facebook och köp & säljsidor. Bra pris och många gånger äldre och större plantor – men det tar tid och kräver tålamod! Köp hellre EN stor växt eller planta än fem små. En stor växt blir elegant och för många små ger lätt ett plottrigt intryck. Trädgård tar tid, så gör det enkelt. Hemma i Sverige tänker jag: Satsa på mycket vintergrönt och växter som inte kräver så mycket skötsel. Buxbom exempelvis – fin både som klippt eller vildvuxen.

Text av Lillebil Hansson.

Foto av Janne Danielsson/SVT.

Fotograf av Christel Lind.