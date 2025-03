Vad är stopp i toaletten?

Viktiga slutsatser

Vanliga orsaker till stopp i toaletten

Toalettpapper och avföring

Föremål som inte hör hemma i toaletten

Gamla eller felaktiga rör

Kan stopp i toaletten lösa sig själv?

Snabba lösningar för att få bort stopp i toaletten

Använd en vaskrensare

Spola flera gånger

Hink med varmvatten och diskmedel

När bör du kontakta en rörmokare?

Förebyggande åtgärder för att undvika stopp i toaletten

Spola endast ned toalettpapper och avföring

Regelbunden rengöring och underhåll

Använd enzymborttagande medel

Vad kostar det att fixa stopp i toaletten?

Att fixa ett stopp i toaletten kan variera i kostnad beroende på hur allvarligt problemet är och när du behöver hjälp. Den genomsnittliga kostnaden för en rörmokartjänst under veckodagar är cirka 833 SEK per timme, med en minimiavgift för två timmar. Under helger och helgdagar kan timpriserna öka avsevärt, upp till 1995 SEK plus extra avgifter.

Om stoppet är allvarligt kan specialutrustning som en spolningsbil bli nödvändig, vilket kan öka kostnaderna ytterligare. Det är alltid bra att få tydlig prisinformation innan jobbet börjar för att undvika överraskningar.