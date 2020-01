Många drar sig för att pilla bort en trasig fönsterruta eller att byta ut ett fönsterglas överhuvudtaget. Vi på Villalivet har sammanställt tips på hur du kan göra, vad du ska ta hänsyn till och vad du bör undvika, om du vill prova byta fönsterglas själv. Läs mer här!

Ett trasigt fönsterglas är viktigt att byta ut omgående. Risk för glassplitter och onödigt drag gör det kanske extra angeläget. Visst kan du lägga arbetet på en kunnig fönsterrenoverare, men det behöver inte vara svårt att göra det själv.

Att byta fönsterglas – från början till slut

Det är en del faktorer du behöver ta hänsyn till när du ska sätta in nytt fönsterglas. Bland det första du ska tänka på är mätningen av både ruta och båge, så att allt passar. Storleken på fönsterrutan är viktig och ingenting som bör slarvas med. Det måste vara 1-1,5 millimeter mellan ruta och fals, eftersom det annars kan riskera att spräcka rutan då det uppstår en viss spänning.

En annan viktig del vid fönsterbyte är kittet. Det är ett bindemedel som är till för att sammanfoga ytor och som samtidigt står emot väder och fukt. Ofta består det av vegetabiliska oljor som kokt eller rå linolja eller slammad krita – detta är den vanligaste varianten. Det finns även ett akrylkitt som sätts på med en limpistol som är vanligt i helt nya fönster. Kitt kan köpas både i butiker och hos glasmästare.

Linoljekitt har längst torktid men anses bäst.

Syntetiskt kitt är enklare att lägga på och torkar fortare.

När kittet har torkat så ska du måla fönstret. Det gör du bäst med alkydfärg som torkar på nolltid. Även linoljefärg eller oljefärger går bra. Plastfärg bör undvikas. Måla bara när fuktkvoten är mindre än 20 % – annars kan kitt och andra delar lossna.

Här följer en sammanfattning på fönsterbytets alla moment.

Ta bort trasigt eller gammalt glas från bågen

Sätt dit ny fönsterruta

Kitta

Måla om

Så tar du bort det gamla glaset

Var försiktig när du ska handskas med glas – särskilt om det är trasigt och fullt med skärvor.

Du behöver:

Skyddsglasögon

Handskar

Plast att täcka golv med

Skruvmejsel

Glasskärare

Stämjärn

Hovtång

Slip

Använd både skyddsglasögon och ett par rejäla handskar som sträcker sig långt upp på armarna. Var också noga med att ha på dig kläder som täcker kroppen ordentligt.

Ta bort hela fönstret och lägg det ned på behörig arbetsyta. Se till att täcka golv med plast och se till att gamla glasrester samlas upp.

Var aktsam när skruvarna tas bort

Nästa steg är att lossa fönsterrutan från bågen och då behövs en skruvmejsel för att ta bort skruvarna. Ibland kan skruvarna sitta som berg och då kan du behöva jobba lite extra hårt för att få bort dem. Knacka lite lätt med skruvmejselns handtag men var försiktig så inget går sönder. Dela fönsterbågarna och ta bort gamla glasskärvor. Du kommer att behöva en glasskärare för att få bort bitarna närmast falsen.

Avlägsna kittet och rengör falsen

Använd ett stämjärn för att ta bort allt kitt. Ta också bort gamla stift med en hovtång eller liknande, och rengör noga. Slipa och måla sedan falsen och låt det torka. Falsen målas för att skydda bågen ännu mer mot fukt och ger likväl ett extra skydd för kittet.

Sätt dit den nya glasrutan

Nästa steg är att sätta dit den nya fönsterrutan. Dock bör du lägga lite kitt först vid underfalsen som stöd till den nya rutan för att sedan kitta ytterligare en gång.

Den nya fönsterrutan kan förbeställas hos en glasmästare men det kan även skäras upp med en glasskärare. När det är dags att sätta in glaset, så slår du först in de små falsspikarna i själva falsen. Detta måste du göra med en hammare du har tejpat över för att skydda glaset. Ta gärna en pappskiva som stöd när du slår in dem. Låt det vara ca 2 cm mellan spikarna.

Sätt dit rutan och tänk på mellanrummet mellan falsen och rutan som bör vara mellan 1-1,5 mm. Tryck sedan fast rutan mot kittet försiktigt. När rutan är på plats, stiften fästa och det första kittet är lagt, så är det tid att kitta igen.

Dags att kitta – igen

Ta bort överflödigt kitt från den första omgången runt falsen. Kitta genom att lägga en tunn sträng av kitt, även delvis utanpå rutan, ca 2 mm. Jämna till det genom att ta en blöt kniv med kallt vatten och snygga till det vid vinklarna och längs rutans fäste. Avsluta med att skära bort kanten på kittet och avlägsna kitt som hamnat på rutan med lite T-Röd och bomull.

Varför ska man kitta flera gånger?

Att kitta två gånger gör inte bara att fukt och röta tränger in och förstör träet, det bidrar också till att rutan fäster bättre och ger ett finare intryck. Att kitta tar dessutom inte speciellt lång tid om man bortser från torkningstiden som ofta tar flera dygn.

Måla om – det enklaste momentet

Har du klarat dig så här långt? Gratulerar! Då är det bara målningen som är kvar. Det roligaste och lättaste momentet, enligt många “amatör-fönsterbytare”. När du ska måla är det viktigt med maskeringstejp för att inte fläcka ned rutan. Se dock till att måla både kitt och den första biten på glaskanten med rund pensel och låt torka.

Tips! Vänta med att måla om tills två veckor har passerat. Då är allt ordentligt torrt. Måla dock aldrig när det regnar.

Lycka till med att byta fönsterglas önskar vi på Villalivet!