Att dela av rum med vägg är något för hemmafixaren. Det är inte svårt och kräver inte överdrivet mycket tid, däremot är god planering en bra grund för ett bra resultat. Antingen kan du skilja av rummet med en vikvägg för att själv välja när du vill ha det extra rummet, eller också lägger du en ordentlig vägg i gips, lättbetong eller glas. Här ger vi några enkla förslag om hur du kan göra för att få ett rum att bli två!

De öppna ytornas tidsepok verkar ha skapat en speciell vurm för de små indelade rummen. Kanske blev det utökning i familjen, behovet av ett gästrum blev större eller så behöver någon av er ha ett tyst arbetsrum. Syftet med det extra rummet kan avgöra på vilket sätt du vill att rummet ska skiljas av. Är det bara en liten alkov du är ute efter, eller ska det nya rummet ge lugn och ro att kunna sitta och läsa läxor, jobba eller skapa? Syftet med ditt tilltänkta rum är avgörande för vilket material du kommer vilja använda.

Materialval till skiljevägg

Det första du ska tänka på när du ska dela av rum med vägg är ditt materialval. Då behöver du ta hänsyn till yta, ljusinsläpp och ljud. Har du en tonåring hemma som övar på trumsetet är kanske en rejäl vägg att föredra, då kan du passa på att klä den lilla replokalen med ljuddämpande material. Är det en liten lekhörna för småttingen är ljudisoleringen inte så viktig, och då kan det räcka med en gipsvägg. Dessa material finns det i huvudsak att välja mellan:

Gips

Gipset är en given klassiker när det kommer till materialval när du ska dela av rum med vägg. Det vanligaste är att bygga innerväggen med trästomme och sedan gipsa in den. Mellan gipsväggarna kan man montera in mineralull för ljudisolering. Det är enkelt att bygga in en dörr eller lämna en öppen del i väggen och det kan med fördel göras själv.

Lättbetong

Lättbetong är ett bra, beständigt material och det är lätt att arbeta med själv. Du kan köpa det i block som du enkelt kan såga till. Lättbetongen kan du limma i med ett speciellt lim som köps i pulverform och blandas ut med vatten. Du monterar det med vinkelbeslag i angränsande vägg. En fördel med materialet är att det är mer brandsäkert än gipsväggen, och släpper inte in och ut lika mycket ljud. Det lämpar sig även för våtrum om du skulle vilja skapa en tvättstuga eller liknande.

Glas

En glasvägg i armerat glas är för den som vill dela av rum med vägg av främst estetiska skäl. Det ger en elegant struktur till det angränsande rummet och släpper in ljus i ditt nya rum. Det är varken ljudisolerande och skapar inte en privat atmosfär som man kanske vill ha till ett gästrum, men det blir mycket snyggt och du kan leka med ljusdekorationer på väggen i form av ljusbollar eller gröna växter som syns genom det frostade glaset.

Att tänka på när du ska dela av rum med vägg

När planerna på att dela av rum med vägg blir allvar är det många som tar ett steg tillbaka: kanske är man tvungen att acceptera att det inte kommer finnas ett fönster i det nya rummet. För den som är ute efter att skapa en kreativ yta som en ateljé, kan ljusinsläppet kännas mycket viktigt. Ett rum som det ska stå en gästsäng i, eller ett som ska bli ett litet läsrum å andra sidan, kanske kan klara sig med några väl valda lampor i stället. Det finns framför allt fyra sätt att lösa mörkret på:

Bygg en vik- eller skjutvägg som går att öppna och stänga.

Installera en transparent vägg i armerat glas, en vanlig syn i trångbodda New York-lägenheter.

Bygg in ett fönster i skiljeväggen som vätter in mot det angränsande rummet, ett tips är att även göra plats för en gardin vilket kan vara bra om du vill täcka för någon gång.

Ett annat alternativ är att inte bygga in en hel vägg, utan i stället lämna en öppning på 1,5 meter och strunta i att sätta in en dörr.

Blir det för litet? Många tvekar inför att dela av rum med vägg eftersom man är rädd att den nya ytan ska bli för liten. En lösning på det är att välja glasväggen, vilket även främjar ljusinsläppet. Vill du hellre skapa en mer privat och tyst yta är gips eller betong att föredra. Varför inte klä väggen i murbruk och tegelsten? Låt inspirationen flöda och gör det som känns bäst dig.

Lycka till med projektet och hoppas vi gav några värdefulla tips för dig som vill dela av rum med vägg!