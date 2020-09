- Annons -

10 frågor om fönster

Det är mycket som ska landa rätt när det handlar om fönster. Du ska helst ha energisparande glas, tänka på fasadmatchning, försäkringsfrågor och budget. Vi ställde 10 frågor ur konsumentsynpunkt till fönsterexperten Anders Rydén.

1. Jag ska byta fönster och vill välja energismart, hur gör jag?

– Du ska handla efter glasets så kallade U-värde, ju lägre det är desto bättre isolerförmåga har glaset. I ett året runt boende med normalt läge gällande väder och vind så är 3-glasfönster med ett U-värde på 1,2 till 1,1 optimalt ur energisynpunkt, då släpps inte värmen inifrån huset ut och du sparar in på uppvärmningskostnaderna.

2. Kan inbrottsrisken minskas med rätt val av fönster?

– Absolut, och har du godkända fönster enligt ditt försäkringsbolag desto bättre om oturen är framme. Kolla runt bland utbudet på marknaden och läs på om inbrottsklassade alternativ, välj en fönsterleverantör som erbjuder testade och godkända produkter där glasen inte kan plockas ur och där handtagen är låsbara.

3. Jag är trött på kallras, vad kan jag göra?

– Har du kallras från ett fönster så beror det på att glaset är för dåligt isolerat, U-värdet är helt enkelt för högt. Glaset kyls ner och blir kallare än inomhus-temperaturen och när den kombinationen uppstår så kickar naturlagarna in och vill jämna ut förhållandet. Det gör att värmen från den varmaste punkten, vilket oftast är människan, söker sig till den kallaste ytan. Då kan man uppleva det som att det faktiskt drar kyla från glaset, men så är det inte. Oftast är det lite äldre kopplade tvåglasfönster som leder till det här resultatet. Det enda man kan göra för att slippa problemet är att byta fönster till ett bättre isolerat glasalternativ.

4. Varför blir det kondens på insidan av rutan?

– Har du tydlig kondens på insidan av dina fönster så beror det i princip alltid på dålig luftcirkulation i hemmet, så börja med att se över den. En kall ruta som möter stillastående luft leder till kondens. Hos de flesta hamnar den på nederdelen av rutan, eftersom värmen kommer underifrån, antingen från element eller värmegolv, och inte kan nå in över hela rutan på grund av att fönster-bräda eller djupa fönstersmygar är i vägen. Försök att inte belamra fönsterkarmen med krukor och andra prylar, har du redan ett kondensproblem så gör det saken ännu sämre.

”Väljer du klimatsmart så börjar du spara pengar så fort dina nya fönster satts in”

5. Hur håller jag budget vid ett fönsterbyte?

– Missa inte att räkna på helheten. Det är ju inte bara själva fönstren som kostar, du behöver förmodligen ta in offert från en hantverkare som hjälper dig ta ut de gamla fönstren och sätter i de nya, sen tillkommer inköp av nya foder och smygar som ska målas. Var grundlig i dialogen med hantverkaren, blir inte montaget rätt så är ju en stor del av poängen med bytet borta, att du ska spara pengar på lägre energiförbrukning.

6. Jag vill helst inte köpa nya fönster, hur vet jag om mina gamla kan behållas?

– Om färgen flagnar och ytvirket ser skabbigt ut så behöver det inte betyda att fönstret måste bytas. Testa att köra in en liten vass kniv i virket, sjunker bladet lätt in och det är alldeles mjukt så är det murket och renovering känns inte som ett smart alternativ. Men tar det tydligt stopp så är kärnvirket ok. Behåll dock inte dina gamla fönster alltför många år i tanken att det är för dyrt att byta, se ett fönsterbyte som en investering istället för en kostnad. Så snart de nya, energi-effektiva fönstren är på plats så börjar du tjäna pengar på dom.

7. Spröjs eller inte, det är frågan?

– Från början handlade inte spröjs om estetik eller känsla, utan det var helt enkelt tvunget att användas eftersom man inte kunde tillverka stora glasrutor. Men så småningom blev det en stil och utanpåliggande spröjs erbjöds i samband med att 3-glasfönster kom in på marknaden. Nu finns det även mellanglas-spröjs som inte sitter i vägen när man ska putsa och som inte går sönder eller faller bort. Väljer du ett sånt alternativ kan du inte ångra dig sen.

8. Hur viktigt är det att matcha nya fönster med husets stil?

– Det är jätteviktigt, man kan förstöra ett hus utseende helt och hållet om man tar fönster som bryter mot fasadens känsla. Följ den epok som tillhör huset och titta på nytillverkade fönster som matchar. Även om ditt hus är från förra sekelskiftet så finns det nya fönster som är gjorda enligt gammal tradition och stil, så du kan välja nya klimatsmarta fönster som lurar ögat och smälter in.

9. Vilka fönsterinnovationer kommer i framtiden?

– Det sker ständiga förbättringar i branschen och man tittar på alla detaljer, beslag, öppningar, låsbarhet, larm och så vidare. Mer miljövänliga tätningslister och standarder för FSC-säkrat virke är också viktiga punkter. Personligen tror jag mycket på att man fortsätter bygga in fler effekter i glaset, till exempel självreglerande solskydd, ungefär som i polariserande glasögon. Det är kanske inget för privathemmen men kan göra stor skillnad på företagsbyggnader och till exempel sjukhus.

10. Ditt bästa fönsterputsartips?

– Jag sköljer av ytan noga och sen använder jag en trasa med ljummet vatten och lite diskmedel för att gnugga bort smutsen. Därefter torkar jag bara rent med en torr trasa. Jag putsar aldrig fönster när jag är stressad utan tar det en dag när jag är ledig och samtidigt kan skrota runt med en kopp kaffe eller något annat gott i näven