Fönsterguide: Nya fönster eller renovera de gamla?

Vi behöver alla ljus för att må bra i både kropp och själ. Under vinterhalvåret längtar vi efter fler ljusa timmar och under sommarhalvåret flödar ljuset in och skämmer bort oss. Möjligheterna när vi ska välja fönster är stora, hur vi tänker kring materialval och placeringar sätter ofta tonen och känslan i resten av huset. Var börjar man och vad ska man tänka på? Här kommer en fönsterspecial som vänder och vrider på olika begrepp, nytt – eller vårda gammalt, lite nyheter och råd.

Förr eller senare behöver fönster med träramar målas om. Börja med att kolla om virket är friskt genom att sticka med en syl eller kniv i virket. Sjunker kniven eller sylen lätt in är det dags att byta ut de gamla fönstren. Om det däremot tar stopp är virket friskt och du kan måla om. Fråga gärna en fackman om valet av färg. Jag har en granne som är målare och han skrattade åt vårt val av färg när vi skulle måla om en del av fasaden och kom med något helt annat.

Förmodligen inte lika miljövänligt men det blev mycket bra och verkar hålla i evighet. Även när det gäller att måla om dina träfönster är det viktigt att välja rätt färg om målningen ska bli hållbar. Fråga gärna en fackman så du väljer rätt. En annan fråga är om det lönar sig att måla om fönstren. Helt nya fönster har många fördelar och det finns otroligt mycket att välja på. Nya fönster är t.ex. mer energieffektiva. Du sparar pengar på värmeräkningen och får ett bättre inomhusklimat. Äldre hus har ofta fönster med spröjs vilket passar stilen på dessa hus. Orsaken till att man hade spröjs var helt enkelt att man förr i tiden inte kunde tillverka stora glasrutor. Idag finns en uppsjö av olika glastyper.

Sedan kommer frågan: ska jag satsa på s.k. underhållsfria fönster med alum- iniumramar eller fortsätta med trä? Genom att välja trä/aluminiumfönster när du byter fönster får du tid till annat. Även om du inte behöver måla dina fönster så ofta så behöver du aldrig mer måla dina fönster om du väljer trä/aluminiumbeklädda fönster.

Trä/aluminiumbeklädda fönster innebär att du får ett fönster som är klätt med aluminium på utsidan vilket minskar underhållet mer eller mindre till noll. Aluminiumet är lätt att torka av och du kan välja en färg som passar ditt hus. Genom att välja aluminiumbeklädda fönster på utsidan får du ett slittåligt fönster som står emot det regn- och rusk- väder som Sverige kan bjuda på. Många fördelar alltså.

Krävs bygglov vid fönsterbyte? Det här är vad som gäller!

När det är dags för fönster- eller dörrbyte kan frågorna lätt blir många. Förutom val av fönster och tillbehör ska man ha koll på regler kring bygglov. Men hur är det egentligen? När behöver man ansöka om bygglov?

Det finns inget enkelt svar utan det beror på var man bor och vilka slags fönster man vill sätta in. Bygglov krävs då man väsentligt förändrar en byggnads utseende eller påverkar områdets karaktär. Man behöver också bygglov om man monterar fönster där det tidigare inte funnits några.

Det är främst äldre hus som drabbas, de kan ha ett bevarandekrav som gör att man inte får ändra byggnadens karaktär. Att ändra en byggnads karaktär väsentligt kan exempelvis innebära att man byter färg, form, material eller spröjs på fönster. Tar man bort spröjs får man en nyare karaktär på huset medan det med flaggspröjs kan se äldre ut än vad det egentligen är.

Ett par nya fönster kan göra stor skillnad på huset. Förutom att ge hela huset ett ansiktslyft kan man stänga ute ljudet och få en bättre inomhusmiljö. Men det är inte alltid man bara kan byta ut ett fönster mot ett annat. Ibland kan bygglov krävas. Det är upp till varje kommun att tolka plan- och bygglagen, därför kan reglerna för bygglov se lite olika ut beroende på vilken kommun man bor i. Men det finns ändå några riktlinjer att förhålla sig till. Ta kontakt med din kommun och kolla vad som gäller för dig.

Tack vare internet är det idag tämligen enkelt att hitta bra kunskap om fönster. Många av tillverkarna har bra hemsidor där du kan få den information du behöver. Dessutom brukar det finnas förmånliga erbjudanden när du handlar dina nya fönster. Du kan säkert få erbjudande om s.k. totalentrepnad, dvs en fackman tar bort dina gamla fönster och monterar de nya. Är du händig och utrustad med rätt verktyg kan du klara jobbet själv.

Faktaruta: Bra att veta om fönster

Vad är u-värde?

Ett fönsters u-värde är ett mått på hur dess energiegenskaper står sig i konkurrensen med andra fönster. U-värdet anger produktens totala värmemotstånd och gäller hela fönstret, dvs. kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre u-värde ett fönster har, desto bättre isoleringsförmåga.

Olika glastyper

Förr i tiden fanns det bara ett litet antal olika glas. Idag är det många att välja mellan. T ex härdat glas, laminerat, bullerdämpande, sol- eller insynskyddande. Härdat glas får inte vassa kanter om det skulle gå sönder. Laminerat glas innebär att skärvor inte sprids om glaset skulle spräckas.

Solskyddsglas

Släpper in lika mycket ljus som standardglas men stänger ute två tredjedelar av solvärmen. Därmed behövs inte så mycket kylning eller vädring. Kondensskyddade fönster Det finns ibland en oro för att ett lågt u-värde ska resultera i kondens på utsidan. Idag finns det glas som minimerar risken för kondens – även med lågt u-värde –kondensskyddande glas.

Vid tillverkningen av dessa glas smälter man ner en värmereflektor i glasmassan. Det är med andra ord ingen beläggning man sprayar på eller en film man klistrar på. Ett fönster med lågt u-värde med kondensskyddande glas gör att du sparar energi och dessutom inte riskerar kondens.

Inbrottsklassning – vad menas?

Den vanligaste vägen in i ett hus för en inbrottstjuv är genom ett fönster eller altandörr. Se till att fönstret är inbrotts-klassat (minst klass RC2), dvs testat enligt EU-standard av ett godkänt institut (t.ex. RISE i Sverige). Många pratar om inbrottsskyddade och inbrottssäkra fönster och förväxlar detta med ordet inbrottsklassning – när de bara har förstärkt fönstret på någon enstaka punkt, men fönstret i fråga troligtvis aldrig hade klarat ett omfattande test. Kontrollera vilken klassning som gäller för de fönster du är intresserad av så att du köper det du tänkt dig.