När du ska bygga ditt eget hus eller köpa en tomt och välja en hustillverkare – vad finns det då att fundera över när det kommer till husets exteriör? Hur ska du tänka kring val av fasad, fönster och ytterdörr till exempel? Läs mer här och få goda råd på köpet!

Många drömmer om att bygga ett helt nytt hus. Det finns många sätt att gå tillväga på för att bygga en villa, vissa väljer entreprenad och andra köper nyckelfärdigt hus hos en hustillverkare. De riktigt kunniga bygger nästan hela huset själva och och tar endast hjälp av hantverkare till specifika jobb som takläggning exempelvis. Hur du än väljer att göra bör du vara medveten om att bygget av ditt hus kan vara ditt livs största projekt och det är viktigt att det blir rätt från början.

Att tänka på vid nyproduktion

Oavsett om du bygger en enplansvilla eller ett hus med flera våningar är det viktigt att välja rätt byggmaterial och fundera på vad för fasad, fönster och dörrar ditt hem ska ha. Det finns mycket att välja på när det kommer till exteriör. Alla olika material och varianter har olika egenskaper som är viktiga att ha i åtanke när du bestämmer dig för vad som passar dig.

Välja fasad till huset

Trä, puts eller kanske tegel? Vad du väljer för exteriör påverkar inte bara husets utseende men även dess egenskaper. Olika material kostar dessutom olika mycket.

Träfasad – hållbart och levande

Att tänka på är att en fasad i trä behöver målas om ungefär var sjunde år och sydsidan är oftast mer utsatt för sprickor och andra skador, därför kan denna sida behövas se över oftare.

Stående och liggande panel

Det är väldigt vanligt att hus i Sverige frontas av en fasad i trä. Trä som material är levande och förändras över tid, det är även dessutom relativt prisvärt och hållbart. I ytterpanelen är det ofta gran som används, men även lärkträd och furu. Något som blir allt mer populärt är att ha en stående, så kallad timmermanspanel.

På västkusten förekommer det ofta slagregn, det gör att liggande panel passar bra i dessa områden. En sådan panel skyddar huset mot väder och vind på ett bra sätt. Liggande panel går dessutom enkelt att byta ut och kommer i former som fjällpanel samt stockpanel.

Putsfasad har lång livslängd

I södra Sverige har många hus vacker putsfasad, en fasad som både är modern och tidlös. Denna håller i ungefär 50 år innan putsen behöver göras om. Det går att måla om putsen med rätt färg, samt att göra mindre lagningsarbeten med puts på egen hand. Sprickor i putsen uppstår på grund av sättningar i huset och dessa skador kan ägaren lappa ihop själv med puts.

En lättskött tegelfasad

Tegel är numera klassiskt och dessutom är det extremt lätt att ta hand om. Det behöver inte målas om och det är väldigt sällan som ett tegelblock går sönder. Det du behöver göra i underhållsväg under årens lopp kan vara att fylla på murbruket mellan teglet. En skrubbning med borste och såpvatten fräschar dessutom till ytan om det skulle behövas.

Att välja fönster och dörrar

När du ändå låter ditt drömhus byggas från grunden är det mödan värt att se till så att energieffektiva fönster och säkra dörrar installeras.

Rätt fönster

Fönster fyller en viktig funktion för huset och ska hålla i många år framåt, det är med andra ord ett val du ska göra med omtanke. Att tänka på är att:

Välja ett material som passar husets karaktär.

Välj energieffektiva fönster som inte släpper in kyla.

Om du vill ha fönster i trä, aluminium eller PVC.

Det allra vanligaste i Sverige är träfönster och traditionellt är materialet i furu – men det finns även träfönster i teak, ek och ädelträ, material som kostar betydligt mer. Att vara medveten om är att träfönster måste underhållas regelbundet, genom att målas om och ses över. Det finns så kallade underhållsfria fönster i PVC, men dessa fönster passar stilmässigt inte med alla hus. Det går dessutom att välja olika material till fönstren beroende på vilken sida av huset de sitter, en sida av huset kan vara mer utsatt för väder och vind än en annan sida, som tidigare nämnt.

Välja ytterdörr

Ytterdörrar som passar husets karaktär i all ära – men det är också viktigt att dörren är säker och energieffektiv. En ytterdörr ska kännas varm på insidan, in mot huset, när det är varmt inne och kallt ute. Om så inte är fallet är det fel dörr. Det kallas för U-värde, eller dörrens prestanda om man så vill. En bra dörr har ett u-värde under 1,0 – det innebär att den är tät och inte släpper igenom kyla eller fukt samtidigt som den är tålig. En dörr som inte släpper in kall luft sänker värmekostnaden betydligt.

Glaspartier på ytterdörrar är vackert och fyller dessutom en viktig funktion, att släppa in ljus i hallen och huset. Det som kan hända är dock att fönsterpartiet kan släppa in fukt genom minimala skarvar. Det är dock ovanligt att nytillverkade ytterdörrar av god kvalitet släpper in fukt via sitt glasparti.

Sedan är det bara stilen på dörren, dess färg och form som spelar in i valet. Svarta dörrar är snyggt, men de drar åt sig värme och det utsätter träet för påfrestningar. Något som kan vara bra att veta.

Lycka till med husbygget och valet av exteriör!