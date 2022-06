- Annons -

Om du har ett garage men behöver mer utrymme, är det smart att bygga ut garaget. Vad finns det att tänka när det kommer till att bygga ut garage? Behövs det till exempel bygglov för detta? Vad gäller för brandskydd? Läs mer här för att få tips och råd kring utbyggnad av garage.

Ofta vill många bygga ut garage för att få plats med två bilar istället för en, eller för att få mer plats till förvaring av cyklar och bedrivande av hobbyverksamhet. När det kommer till utbyggnad av befintligt garage eller att bygga till ett garage från bostaden finns det en del saker att tänka på. Detta gäller allt från garagets storlek, hur tung last garagegrunden ska klara, vad som gäller kring brandskydd och bygglov.

Mät ut hur mycket du vill bygga ut garage med

Hur mycket vill du bygga ut garaget med? Om garaget är planerat att bli 25 kvadratmeter men inte mer behöver du inte ansöka om bygglov. Denna area är befriad från bygglovsplikt sedan några år tillbaka genom att det går under så kallat Attefallshus, med en sammanlagd yta om just 25 kvadratmeter. Det du också måste vara medveten om är att du inte får bygga ett garage närmare än 4,5 meter från grannens tomt, vill du bygga närmare än så krävs ett skriftligt godkännande från din granne. Blir det en tvist om detta kan byggnadsnämnden gripa in, då krävs det dock att du ansöker om bygglov.

Du behöver inte bygglov – men däremot bygganmälan

Att komma ihåg är att även om du inte behöver ansöka om bygglov för till garageutbyggnad på sammanlagt 25 kvadratmeter, kommer du behöva göra en så kallad bygganmälan och vänta på att byggnadsnämnden i din kommun beviljar detta med ett startbesked. Detta är viktigt eftersom byggnadsnämnden vill kontrollera olycksrisker med byggnationen, som risk för översvämning eller brand.

Grunden är viktig när du ska bygga ut garage

Som med alla byggnationer är husgrunden det viktigaste. Blir detta rätt från början har du en stabil grund att bygga vidare på. Vad har ditt befintliga garage för typ av grund? Det enklaste är nämligen att bygga vidare på samma typ av garagegrund. Sedan gäller det att tänka på att garaget kommer behöva bära mer, om det blir större till sin yta.

En stark garagegrund klarar tyngre last

Ska grunden klara två bilar i stället för en kan det behövas ännu en kantbalk och en rätt dimensionerad betongplatta. Enklast är att fråga i byggvaruhus om vad som lämpar sig för just din garageutbyggnad. Att ta hjälp med betonggjutningen är ett handfast tips som gör att jobbet med att bygga ut garage går mer effektivt. Tjockleken på betongplattan behöver vara minst 10 centimeter och däri ska ett armeringsnät av grövre sort finnas, det gör att golvet klarar tunga laster som bilar och maskiner.

Krav på brandskydd mellan garage och hus

Om du bygger ut garaget nära ditt hus blir kraven på brandsäkerhet hårdare. Det är på grund av att många brandfarliga vätskor och ämnen brukar förvaras i garage. Om ditt garage är närmre ditt hus än 8 meter krävs det att du har brandskydd. Detta brandskydd gäller väggen som vetter mot själva bostadshuset. Brandskyddet handlar om att väggen ska ha bärförmåga, rätt täthet och isolering. Det innebär att invändiga vägg- och takytor ska ha ytskikt som inte antänds lätt. Med spånskiva, glasull och ytterpanel av trä uppfyller du brandklassen. Det går även att uppnå en brandklassig vägg med dubbla gipsskivor.

För garage är det brandklass E130 som ska uppfyllas. Siffran 30 är de antal minuter som väggen ska kunna stå emot en brand. Ju närmare det är mellan hus och garage desto mer krav på brandskydd är det.

Börja bygga ut garage

När du mätt ut din tillbyggnad, och fått bygganmälan beviljad är det bara att riva en vägg, låta gjuta grunden samt bygga upp väggar med spånskivor, isolering och ytterpanel runt denna. Matcha utseendet med resten av garage och ditt hus samt se till att inte tumma på brandsäkerheten.