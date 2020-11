- Annons -

Genombrott för luft/vatten-värmepumpar: Tystgående, ekonomisk och klimatsmart

Tyska Vaillant har med aroTHERM plus utvecklat en ny luft/vatten-värmepump. En kvalitetsprodukt som tystgående minskar energiförbrukningen på ett klimatsmart sätt.

Vaillants senaste tillskott inom luft/vatten-värmepumpar sätter en helt ny standard.

Med aroTHERM plus är det nu möjligt för svenska bostadsägare att minska energiförbrukningen utan att göra avkall på varken effektiviteten eller miljön. Det innebär stora fördelar när det gäller flera parametrar. En lägre energiförbrukning är nämligen lika med lägre värmeutgifter. Samtidigt är värmepumpens CO2-avtryck avsevärt minskat jämfört med tidigare värmepumpar.

Lägre CO2-utsläpp

Värmepumpar innehåller bland annat ett köldmedium. Det har tidigare funnits klimatmässiga utmaningar förenat med köldmediet i värmepumpar men det har Vaillants forskare nu löst genom att använda ett naturligt köldmedium med ett CO2-avtryck som är 700 gånger lägre än tidigare (från 2088 kg till 3 kg CO2 per kilo köldmedium).

Vaillant aroTHERM plus är således ett genombrott för miljövänliga värmepumpar och kan bidra till att minska värmepumpens CO2-avtryck avsevärt. Vid världspremiären fick den nya Vaillant aroTHERM plus också god publicitet på CNN.

Born in Germany – made for Sweden

Den globala tyska verksamheten har internationellt sett mer än 14 000 anställda och exporterar till över 60 länder.

aroTHERM plus har utvecklats i Tyskland och produceras i Europa. Det naturliga köldmediet gör att värmepumpen dessutom är effektiv ända ner till -25o C och samtidigt ger rekordhöga framledningstemperaturer på ända upp till 75o C. Detta är särskilt betydelsefullt i byggnader med radiatorer.

Med aroTHERM plus blir de kalla svenska vintrarna till historia.

Otroligt låg ljudnivå

Något av det som har imponerat kunderna är den otroligt låga ljudnivån. Alla känner till ljudet av en irriterande fläkt men här har man fått ner ljudnivån till 28dB(A) från 3 m (3/5 kW aroTHERM plus uppmätt på 3 meters avstånd i nattdrift).

aroTHERM plus kan placeras nära fastighetsgränser i tätbefolkade områden – utan att störa varken de boendes eller grannarnas nattsömn.

Tidlös design – enkel installation

Både utomhusenheten och inomhusenheten, uniTOWER, har en tidlös design.

Generellt gör Vaillant det också lättare: Installationen är enkel, produkten är installatörvänlig och inomhusenheten är modulbaserad så att den är lättare att få upp och ner för trappor. Det innebär att den kan installeras på 1–2 dagar.

Perfekt för både modernisering och nybyggnationer

Värmelösningen kommer att fungera perfekt för både modernisering och nybyggnationer och aroTHERM plus framstår som den idealiska lösningen för både nuvarande och blivande svenska villaägare som söker efter en ny luft/vatten-värmepump.

