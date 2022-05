- Annons -

Utvalt till grillen

Äntligen är det dags att plocka fram grillen igen, med lite fantasi och smarta tillbehör kan man grilla det mesta. Oavsett om du är tygen som väljer el, kol eller gas finns flera smarta tillbehör att välja på – Need to have eller Nice to have kan diskuteras. Men när det gäller brandsläckaren tycker i alla fall jag att någon variant borde vara obligatorisk!

Firemill förvandlar en vanlig kolsyrepatron till effektiv brandsläckare. Den smidiga lilla kolsyresläckaren alla borde ha. ca 799 kr litchentime.se

Grillspån från Mackmyra-fat är perfekt att slänga på grillen för whiskeyälskaren, läggs fuktade direkt på kolen eller i en röklåda för dig som kör gasol. ca 199 kr hultens.se

Grillkorg med trähandtag och låsbart lock för skaldjur, grönsaker och annat smått du kan tänkas vilja lägga på grillen. ca 219 kr smartasaker.se

Miljösmarta och effektiva kottar från Baskotten som enkelt tänder grillen eller brasan helt utan kemikalier. ca 129 kr jordklok.se

Meater+ är den smarta stektermometern som har koll på både kött- och grilltemperatur och själv beräknar tillagningstiden. Perfekt för dig som grillar ofta! ca 1039 kr netonnet.se