Renovera i rätt ordning – därför ska du börja med det tråkiga

Drömmen om ny dränering i huset är nog inte det som håller gemene villaägare vaken om natten. Mer troligt är det saker som stenskivan i köket, golvvärmen i badrummet eller altanen som ska bli ett mysigt uterum. Fullt begripligt, det är ju där livet levs och gästerna imponeras.



Huset har dock en egen prioriteringslista, och den ser annorlunda ut. Ett hus bryr sig inte om luckornas kulör. Det bryr sig om vart regnvattnet tar vägen. Den som renoverar i fel ordning riskerar därför att betala för samma sak två gånger.

Uppifrån och ner, utifrån och in

Bland erfarna byggare finns en tumregel som är lika enkel som obekväm: börja med taket. En takläcka är förödande och gör att allt annat arbete görs förgäves. Efter en säsong är isolering, fasad och innervägg kaputt. I värsta fall ett nyrenoverat kök på köpet. Näst på tur står dränering och därefter fasad och fönster. Först när klimatskalet är tätt finns det någon logik i att lägga pengar på det som syns. Det är ungefär som med ett par skor i regnväder: putsen spelar mindre roll om sulan släpper in vatten.



Osäker på hur huset egentligen mår? En besiktning är väl investerade pengar innan planerna spikas. En dränering håller i runda slängar 25 till 30 år, ett tegeltak ofta betydligt längre men bara om undertak och plåtdetaljer sköter sitt jobb. Vet du vad som gjordes senast, och när, blir prioriteringslistan en annan. För renoveringstips, tidsplaner m.m kan du kika här.

Våtrummen går före köksluckorna

När skalet är avklarat står våtrummen på tur. Badrum och tvättstuga är hemmets mest riskfyllda rum där vattenskador hör till de vanligaste och dyraste skadorna i svenska villor, och ett tätskikt som gjorts fel blir sällan billigare att åtgärda med tiden. Våtrum kräver dessutom torktider och noggrannhet, så de bör stå klara innan övriga ytskikt får sin tur. Ett gammalt men helt badrum kan gott få vänta ett år till – ett gammalt och otätt kan det inte.



Här någonstans brukar också kalkylen göra sig påmind. Dränering och ytskikt är kanske inte projekt man sparat inspirationsbilder på, men badrummens interiör däremot, spelar stor roll.

Det är också här de stora summorna smyger in. Alla poster ryms sällan i samma års budget, och då gäller det att prioritera efter husets behov snarare än efter önskelistan. Många väljer att sprida ut arbetet över flera år och kombinera sparade pengar med ett renoveringslån för hemmet för de tyngre delarna. Den som räknar hem finansieringen innan bygget drar igång slipper det klassiska scenariot med en utriven tvättstuga som står still i väntan på pengar. En buffert på tio till femton procent för överraskningar brukar dessutom vara skillnaden mellan en irriterande upptäckt och ett stoppat projekt.

Det roliga till sist

Så var det äntligen dags för det som alla egentligen ville börja med: köket, golven, färgerna. All härlig inredning som man längtat efter att få sätta igång med. Belöningen för tålamodet är att kosmetiken nu vilar på en stabil grund. Nymålade väggar spricker inte av fukt som vandrar i konstruktionen, det nya köket slipper smygande läckor och parkettgolvet ligger kvar plant år efter år. Dessutom vet du vid det här laget exakt hur huset mår – då blir det också lättare att välja material och lösningar som passar just din byggnad. Och skulle lusten falla på att unna sig något extra, som en stenskiva i stället för laminat, sker det med vetskapen att grunderna redan är betalda och avklarade.

Ett hus blir sällan helt färdigrenoverat, det är mer av en pågående relation än ett projekt med ett slutdatum. Men ordningen går att få rätt från start. Det tråkiga först är ingen uppoffring, det är en försäkring. Och den dag köksdrömmarna väl förverkligas smakar morgonkaffet betydligt bättre i vetskapen om att taket ovanför är tätt.