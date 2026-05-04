Fixa den perfekta uteplatsen till sommaren

Våren är den perfekta tiden att börja fixa till din uteplats. En vacker veranda eller uteplats i trädgården bidrar till att skapa härliga minnen för dig och din familj. Därför är det nu hög tid att skapa en perfekt utemiljö till årets sommarmys!

Att fixa till en vacker uteplats är dessutom inte något som behöver vara särskilt svårt eller dyrt. Det behöver inte betyda att ni måste anställa hantverkare eller köpa dyra material. Bara genom att rensa upp, plantera nytt och skaffa trädgårdsmöbler, som produkter från Hillerstorp, till exempel en vacker hammock att ligga och läsa en god bok i en ledig sommardag, eller ett klassiskt middagsbord till verandan för att kunna njuta av frukost ute i friska luften.

Rensa upp och plantera nytt

Att fixa till trädgården och verandan har dessutom styrkan att det är något du och hela din familj kan göra tillsammans. Dedikera några lediga helgdagar till att fixa i trädgården tillsammans.

Har ni barn som är tillräckligt gamla så finns det alltid något som de kan hjälpa till med. Diskutera tillsammans hur ni vill ha det och låt alla få något roligt de kan jobba med efter förmåga. Att sedan fira tillsammans när allt är klart blir ett härligt sommarminne lika bra som en dyr utlandssemester. Att skrubba och rengöra en veranda är faktiskt något som många barn i rätt ålder tycker är riktigt roligt. Genom att ge varje familjemedlem sitt eget ansvarsområde skapar du både sammanhållning och en gemensam stolthet över resultatet.

Har du en veranda så är det alltid bra att rengöra den efter vintern. Detta görs enklast i tre steg:

Rengör, sopa och rensa följt av att skura med såpa. Använd algrengöring vid behov. Slipning och ytbehandling om det behövs. Det är inte något du behöver göra varje år. Men beroende på ytbehandling kan det behövas vartannat år eller bara en enda gång över en tioårsperiod. Fixa till!

Det är det tredje steget som är det roliga. Prova att uppdatera eller ändra något varje år. Det kan vara småsaker som ny belysning, dekorationer eller mattor.Skapa en grön känsla med tåliga vårväxter. En fin veranda eller uteplats behöver inte renoveras för att den ska kännas helt ny.

Det gör att varje år på din veranda blir unik och du kan direkt se vilket år det var när du tittar på bilder från dina gamla bjudningar.

Möblerna gör stor skillnad

Men det som verkligen gör en uteplats till husets bästa utrymme under sommarhalvåret är rätt inredning. Naturmaterial och klassisk nordisk stil passar till i stort sett alla uteplatser och verandor. Har du trötta plastmöbler så kommer det göra en enorm skillnad!

Tänk dock på att möbler i trämaterial kräver en del underhåll. Teak kan åldras på ett vackert sätt men föredrar du att bibehålla deras originalfärg så måste du olja in dem. Furumöbler är ännu känsligare och med dessa är årligt underhåll ett absolut måste.

Det är tråkigt, men du måste också tänka på förvaring under vintern. Kan dina möbler staplas eller fällas ihop? Då har du lättare att flytta dem till ett förråd när det är dags att gå i ide nästa vinter.

Har du en liten budget så prioritera ett bra middagsbord och bekväma och vackra stolar först. När du väl har detta kan du fylla ut med småbord, pallar och andra praktiska tillbehör senare. Du kan också skaffa en snygg serveringsvagn som både är en vacker möbel och gör det lättare att bjuda in fler vänner till fika eller middag på uteplatsen.

Den sista touchen som gör din uteplats magisk

När du väl har en ren och prydlig uteplats med fina möbler så är 90% av jobbet gjort. Men det är de sista tio procenten som ger dig den uteplats du drömmer om. Vackra kuddar, filtar, mattor och andra textilier är ett måste både för dekoration och för att hålla temperaturen uppe på vackra men kalla vårkvällar.

Välj krukväxter som inte bara ser fina ut, utan också har inbjudande doft. Kryddväxter som rosmarin eller mynta ger en härlig doft till uteplatsen. Dessutom är de mångsidiga kryddor som kan användas till att smaksätta de måltider ni kommer dela på uteplatsen.

Belysningen är en av de viktigaste bitarna då du ska kunna hantera skiftande förhållanden mellan april och september. Därför måste du ha belysning på flera olika nivåer som kan justeras för att skapa en mysig stämning oavsett tid och ljusnivå. En ljusslinga i taket, lyktor på bordet och solcellslampor längs med verandan skapar en belysning som alltid levererar rätt stämning.

När du har doft och ljus på plats så kan du också täcka upp hörseln. Genom att ha ett vindspel och en porlande fontän får du en fröjd för alla sinnen.

Så genom att vara tidigt ute i vår, fixa till din uteplats och trädgårdsmiljö på ett metodiskt och roligt sätt som involverar hela familjen, kan du se till att din uteplats blir oförglömlig denna sommar.