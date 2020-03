Villalivet besöker: Familjen Natt och Dag

Nu drar en ny växthussäsong igång och ingen är gladare än Catharina Natt och Dag i Helsingborg. Hennes växthus är en dröm som äntligen blivit verklighet och nu samlar det familjen och bidrar till frihetskänsla och närvaro.

NAMN: Familjen består av Catharina, Jonas, vuxna barnen Ebba och Oskar, samt labradoren Sally.

GÖR: Catharina är sjuksköterska på hudklinik, Jonas är marknadschef på Villalivet.

BOR: Villa i Helsingborg.

”Jag ska njuta av varje sekund”

Buxbom, silverpäronträd och lavendelbäddar möter lagerblad och fikon. Om sommaren frodas tomater och gurka tillsammans med rosmarin, citron, chili och paprika. Familjen Natt och Dags växthus vilar som en kronjuvel mitt i trädgården, omslutet av både gammal och ny växtlighet och så integrerat med sin omgivning att det ser ut att ha funnits på platsen länge.

– Ett eget växthus har varit en livsdröm för mig, jag har längtat hela mitt villaliv egentligen. Trädgården till vårt gamla hus var för liten så där funkade det aldrig, men när vi flyttade till Helsingborg för fem år sedan så bestämde jag mig. Jag skulle ha ett växthus om det så var det sista jag gjorde, säger Catharina Natt och Dag.

Och nu står det där. Som en liten oas i glas och stål. Och utstrålar allt det som Catharina eftersträvade. Umgänge med familj och vänner, Yatzylåda och kortlek, något gott i glaset. Doften av kryddor, nyvattnad jord och grillade grönsaker på tallriken. Det där magiska sökandet efter att kunna vara i stunden.

Innan projektet kunde dra igång fanns det dock mycket att ta hänsyn till. Den befintliga trädgården innehöll höga träd och stenlagda gångar, ett flertal uteplatser och ett förråd. Placeringen av växt-huset var inte helt given. Dessutom måste det utseendemässigt passa till det arkitektritade boningshuset i fransk lantstil som bär en helt egen skönhet i bostadsområdet.

– Vi tog in proffshjälp för att få allt att stämma och det har jag inte ångrat en sekund. Den kostnaden är i slutändan väldigt liten jämfört med helheten. Och resultatet är så mycket bättre än jag vågade hoppas på. Vi äter alla måltider i växthuset under sommarmånaderna och drar ut på det så länge det bara är möjligt in på hösten.

På planeringsstadiet hade Catharina föreställt sig att växthuset skulle stå i ett hörn av trädgården för att inte bli för dominant, men trädgårdsdesignern Camilla Knapp fick en helt annan idé.

– Camilla skissade växthuset i centrum av trädgården, i linje med dörren från köket. Nu går vi bara rakt ut från ett rum till ett annat, med brickor och glas och vattenkannor, barfota eller i tofflorna. Det känns ju helt rätt, men jag skulle aldrig ha tänkt på det själv.

Ett annat beslut som blev tongivande är att växthuset sänktes ner en bit i marken. En ganska ovanlig lösning som Catharina inspirerats av från en konstnärsvän.

– Det kostade förstås en slant att gräva ur och schakta bort jorden, men nu är växthuset verkligen en del av miljön och dessutom känns det mycket rymligare eftersom takhöjden ökat.

Största bonusen är nog ändå att de utflugna barnen, Ebba och Oskar, gärna kommer hem och hänger i växthuset. För Catharina och maken Jonas tillhör det livets allra bästa stunder när familjen är samlad, när temperaturen tillåter kan de sitta kvar till tre på natten och äta gott och spela spel.

– Jag älskar mammas små odlingar, att bara kunna plocka ihop det jag är sugen på och göra en sallad till lunch är otroligt lyxigt. Och känslan av att jag sitter inbäddad i grönska men ändå inne i värmen är oslagbar, det är precis lika mysigt en solig vårkväll som en regnig sensommarkväll med tända ljus, säger Ebba.

Så här i april ”väcker” Catharina växthuset genom att skura bort vinterns dysterhet och skaka solskyddsgardinerna i taket fria från döda insekter. Det vackra lagerbladsträdet i kruka rullas ut och det stora citronträdet, som mirakulöst nog klarat vintern inne i köket, får snart göra det sällskap.

Tomat- och gurkfröer planteras oavsett om våren är tidig eller sen.

– Det är så skönt att vi har hela säsongen framför oss, jag ska njuta av varje sekund, säger hon..

Arkitekten tipsar:

“Bra trädgårdsdesign ska egentligen inte synas”

Vad är det första du gör när du får ett uppdrag?

– Jag pratar om kundens önskemål och drömmar. Catharina Natt och Dag återkom hela tiden till känslan hon ville ha i växthuset, vilken stil det skulle vara, så jag förstod att det var den sociala biten som var viktigast.

Hur kom du fram till placeringen?

– Växthuset samspelar så bra med boningshuset och familjens behov när det ligger centrerat, och det blir vackert att se ut på det från köket.

Och hur tänkte du kring trädgården?

– Vi tog tillvara många av de växter som fanns, det tycker jag är viktigt. De trivs ju redan och bidrar till intrycket av att det är frodigt och uppvuxet när växthuset står på plats. Bra trädgårdsdesign ska egentligen inte synas, utan resultatet ska kännas som att det alltid har sett ut på det viset. Vi flyttade några stora buxbomsbollar så att de nu står utanför växthuset och jag lyckades övertala familjen att behålla det gamla plommonträdet. Nu står det så majestätiskt utanför och skänker skugga och form. Vi planterade silverpäronträd och skapade en lavendelbädd. Tillsammans med de stenlagda gångarna blev det en väldigt snygg helhet.

Vad kostar en trädgårdsarkitekt?

– Många tror ju att det är infernaliskt dyrt att ta in proffshjälp, men du kommer långt på tre timmars konsultation för 3500 kr. Och du undviker dyra misstag. Oavsett om man är kunnig eller inte så är det alltid bra med en extra check av någon som har trädgård som yrke.

Tips till växthusdrömmaren?

– När du väljer platsen för ditt växthus så utgå från behovet. Ska du ha det för odling så kanske saker som skugga och hur det blåser ska komma före estetiken.

TEXT KATARINA DANIELSSON FOTO MARTINA WÄRENFELDT, JONAS NATT OCH DAG.